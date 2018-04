To nejlepší občerstvení k vínu

ČTĚTE TAKÉ: VELKÝ PRŮVODCE PRO MILOVNÍKY VÍNA

GRISSINI - CHLEBOVÉ TYČINKY

Těsto zpracujte z těchto surovin:

125 ml vody, lžička sladu (nebo sladovitu), 13 g panenského olivového oleje, 100 g hladké mouky, 150 g celozrnné pšeničné (můžete nahradit špaldovou), lžička sušeného nebo 1/4 lžičky čerstvého droždí a 1 lžička soli.

Chcete-li vytvořit sezamovou variantu, přidejte do těsta ještě 20 g sezamových semínek.

Těsto vyválejte na plát silný asi půl centimetru, odkrajujte dlouhé tenké plátky a ty stočte do spirály. Pečte na papírem vyloženém plechu na 200 °C cca 15 minut - záleží na síle tyčinek.

Tip

Nejjednodušší varianta slaných tyčinek k vínu je vyrobit je z rozváleného listového těsta. To můžete posypat solí a paprikou, bylinkami, mákem nebo kmínem, případně nastrouhaným sýrem.

NEJJEDNODUŠŠÍ A NEJVDĚČNĚJŠÍ: OBLOŽENÝ TALÍŘ





Nachystejte hostům k vínu talíře dobrot, ze kterých si každý vybere sám to, co mu nejvíc chutná. A nebude vás to stát víc práce než koupit a naaranžovat.

Olivy černé i zelené jsou k dostání v přírodním stavu nebo nacpané k prasknutí jinou chuťovkou. Ostré a uzené salámy, klobásky a šunky nakrájené na tenké plátky doplňte několika druhy pečiva od tmavého k světlému.

Sýry jsou samostatnou kapitolou a poznatky o tom, který sýr se hodí ke kterému vínu, by vydaly na celý článek. Stačí, když se budete řídit jednoduchým pravidlem "svůj k svému": ostré sýry k výrazným vínům, jemné k jemným.

JEDNOHUBKY NEBOLI KANAPKY





S rajčaty a bylinkami

Nakrájejte na kolečka tenkou bagetu nebo rohlíky - lepší jsou tmavé. Opečte nasucho v troubě, potřete troškou másla. Potom na každou položte dva měsíčky cherry nebo datlových rajčátek, ozdobte pažitkou a bazalkou, osolte a znovu krátce zapečte. Pikantnější chuti vyhovíte tak, že po másle potřete bagetu i trochou česneku.

S tvarohovým krémem a krevetkou

Na bílé krekry nebo malé kousky bílého chleba naneste cukrářským tvořítkem krém utřený z tvarohu, trochy zakysané smetany a bylinkové soli. Na kopeček krému naaranžujte krevetu a posypte bylinkami. Dozdobit můžete čtvrtkou plátku citronu a dochutit kapkou pálivé salsy.

Pita chlebíčky s česnekovým máslem

V jednoduchosti je krása. Nakrájejte plackový pita chléb (nebo nastříhejte nůžkami) na malé trojúhelníčky, ty potřete česnekovým nebo bylinkovým máslem a ozdobte bazalkou. Exotičtější varianta vznikne, přidáte-li pár plátků mandlí nebo opražená piniová semínka.

Lososové s koprem

Pro milovníky rybích pomazánek tady máme jemnější variantu jejich pochoutky, která tolik nepřetluče chuť vína. Z majonézy, bílého jogurtu a trochy sardelové nebo kaviárové pasty utřete krém. Ten naneste tvořítkem na kousky bílého nasucho opečeného toustu a nahoru stočte tenký plátek lososa - může být i uzený. Ozdobte koprem a máte chuťovky se švédským nádechem.