To jsou Ony 2011: nej rozhovory uplynulého roku

Sešly jsme se začátkem roku, kdy měla Klára Trojanová doma tři syny. Nejmladšímu byl rok a tehdy nevyloučila, že se s manželem, hercem Ivanem Trojanem, pokusí o čtvrté dítě. Dnes je jasné, že se rodina Trojanových rozroste. Jestli to bude holčička, nebo čtvrtý kluk, to se nejspíš dozvíme až příští rok po porodu, Klára Trojanová to novinářům zatím neprozradila.

Při našem rozhovoru však byla nebývale otevřená. Přiznala, že se u ní po druhém dítěti projevily deprese. V Česku má podobné potíže stále více žen, spotřeba antidepresiv neustále roste, málokterá ze známých žen má však tolik odvahy, aby se k potížím přiznala. Právě toho si na Kláře Trojanové ceníme. Ostatním ženám ukázala, že se podobné problémy nevyhýbají nikomu, ale že při správné léčbě mají řešení. Kláru Trojanovou tehdy "zachránila" její sestra. Když viděla, v jakém je stavu, poslala ji na psychiatrii.

Herečka Barbora Hrzánová zbořila mýtus, že se na obálkách módního magazínu mohou objevovat jen mladé ženy s vizáží modelek. Na fotce nebyla přehnaně nalíčená ani stylizovaná do polohy, která by jí neseděla. Přesto, nebo právě proto, vypadala skvěle.

Sama přiznala, že se v posledních letech cítí velmi dobře, což se odráží i na jejím vzhledu. Vrásky na svém obličeji nepočítá, má je prý od "věčných ksichtů" už od dětství. Navíc má ráda slunce a opalování. "Těším se, jak jednou skončím jako stará svraštělá tibetská žena," naplánovala si Barbora Hrzánová.

Za Hanou Zemanovou jsme vyjeli do jejího krásného domu kousek od Sedlčan, kde nás přivítala se čtyřletou dcerou Natálkou, psem Jonášem a ministádem ovcí. Byla v pátém měsíci těhotenství a všechny ženy na place jsme jí tiše záviděly, jak skvěle vypadá.

Kdyby nám autorka biokuchařek odpřísáhla, že takhle krásné budeme po stravě z ekologického zemědělství, nic jiného bychom už nejedly. Jen v tom to bohužel není. Termín porodu měla Hana v prosinci, a tak doufáme, že vše dopadlo v pořádku a rodina Zemanů je širší o dalšího člena či členku.

Tahle mladá sportovkyně má tak prořízlou pusu, že z ní občas vylétnou hodně drsné výrazy, jindy ve vzteku na kurtu rozseká raketu. Někteří lidé jí to vyčítají, ale Bára nás baví právě proto, jaká je - upřímná, bezprostřední, pohodová a kamarádská.

Přesně taková byla při rozhovoru i focení, takže jsme měli pocit, že jsme potkali starou známou, k čemuž nás ponoukla ona sama, když nám brzy navrhla tykání. Málokdy se stane, že se s někým profesně setkáte a klidně byste s ním příště zašli na kafe. S Barborou Záhlavovou-Strýcovou kdykoliv. A bude to sranda.

Herečku Annu Polívkovou jsme fotily v létě na břehu rybníka v Divoké Šárce v Praze. Vypadalo to na příjemné, bezproblémové focení, když naše fotografka Lucie Robinson chtěla zkusit záběr, na kterém se Anna Polívková houpe ve větvích nad rybníkem. Herečka se odvážným záběrům nebránila, což se jí nakonec vymstilo. Když se odpoutala od země, větve vrby nevydržely a Anna spadla do vody. Na dně rybníka si poranila nohu tak, že jsme ji vezly do nemocnice. Naštěstí to nebylo nic vážného a večer mohla odehrát své představení.

Kaskadérka Hana Dvorská si bez pohybu nedovede představit svůj život. Dělá snad každý sport, na který si vzpomenete, a letos byla zcela jistě nejpružnější ženou, kterou jsme fotily. Podobný výskok, jaký předvedla na pražském Petříně, by možná zvládla leckterá z nás, ale v botách na tak vysokém podpatku těžko.

Stěží uvěřitelné byly i leckteré její historky. Třeba ta, jak hned po porodu začala dělat sklapovačky, aby se co nejdříve vrátila do formy. Nebo jak dva týdny po narození dítěte vyrazila na kolečkové brusle na tak dlouho, až jí v prsou zatvrdlo mléko a dostala vysoké horečky...

Máme slabost pro dobré jídlo, a tak si nás Lenka Požárová alias Zapálená kuchařka získala ještě před zapnutím diktafonu. K rozhovoru totiž naservírovala vlastnoručně upečené sušenky, a to dokonce s logem Ona Dnes, a vydatnou várku poslala ještě do redakce. Po pár minutách bylo po nich.

A protože jídlo Lenka Požárová opravdu miluje, vždyť kvůli němu opustila i původní profesi daňové poradkyně, bylo jasné i téma focení. Výsledné fotky měly působit jako repliky barokních obrazů s hromadou jídla. Tým okolo fotografky Lucie Robinson začal shánět ve velkoobchodech a na farmách kilogramy zeleniny, ovoce, bylinek, sýrů, kýtu i celou, neoškubanou krůtu. Jestli si myslíte, že jsme si užívaly hody ještě dlouhé měsíce poté, jste na omylu. Většina dekorace se zase vrátila zpátky. Díky bohu, přece jen máme radši ty sušenky než zelí a papriky.

Mirce Knapkové jsme volaly krátce poté, co se stala mistryní světa ve veslování. Čekaly jsme, že bude problém vejít se do jejího nabitého programu. Nebyl - bez problémů si na nás udělala čas. Přišla, přes hodinu trpělivě odpovídala na všechny otázky (i ty ryze soukromé) a pak se nechala dovézt na několikahodinové focení do loděnice, aniž si postěžovala.

Další den volala: při focení přišla o památeční přívěsek na krk. Člověk by očekával nepříjemný výstup, Mirka s omluvou, že obtěžuje, poprosila, jestli by bylo možné získat šperk zpátky. Skromná mistryně světa... P. S. Přívěsek jsme našly a vrátily!

Rozhovor se zakladatelkou Fondu ohrožených dětí Marií Vodičkovou byl jednoznačně nejúspěšnějším. Tolik ohlasů čtenářek a čtenářů jako na povídání se ženou, která si vzala do péče osm dětí z ústavů, nepamatujeme. Vychovala je v panelákovém bytě jen s občasnou pomocí svých rodičů. Sama, protože se nikdy neprovdala. Toho, kterého milovala, mít nemohla. Výchova komplikovaných dětí z problémových rodin nebyla jednoduchá, ona všechno zvládla a ještě přitom dokázala pomáhat dalším dětem, když založila Fond ohrožených dětí a Klokánky.

Módní magazíny jsou často obviňovány z retuší, které ženám berou kilogramy i vrásky, tím pádem i věk. U nás se s počítačovým programem na úpravu vzhledu pracuje velmi opatrně. Když vyšel rozhovor s herečkou Alenou Mihulovou, ženou zesnulého režiséra Karla Kachyni, byly jsme (neprávem) obviňovány, že jsme to s retušemi tentokrát vážně přehnaly. Jenže Alena Mihulová se od roku 1984, kdy hrála po boku Jiřiny Jiráskové ve filmu Sestřičky, příliš nezměnila. Jen už to není ta mladá dívka, ale dospělá žena.