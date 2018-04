To je jen kamarádka. Třicet lží, které nám muži říkají

1. Jdu na jedno

Teoreticky vzato cesta "na jedno" je úkonem, který by neměl trvat víc než čtvrt hodiny, s velkou rezervou půl. Prakticky vzato se však odchod "na jedno" často protáhne na hodiny, někdy i dny. Kdo by taky chodil do hospody jen kvůli jedinému pivu, že?

Naše hodnocení: Úsměvná, která nevyvolá bouři, pokud k ní přistoupíte jako k ustálené frázi. Nepřípustnou se stává, když muž vyráží "na jedno" a jeho příchod je nezbytný v daný čas, protože musí hlídat děti, abyste stihla vlak na služební cestu.

2. Porno jsem ještě nikdy neviděl

Umíme to také Ty boty/šaty/svetr... mám už strašně dlouho, jen sis nevšimnul. Maskovací metoda k odvedení pozornosti od toho, že jsme (zase) rozšířily šatník. Mlžíme též s pomocí slev a nákupů v second handech.

Snaží-li se vám namluvit, že ho nikdy neviděl, je to lež jak věž. Průzkumy uvádějí, že 87 procent pánů alespoň někdy během jednoho roku zhlédne porno. Pětina se na něj dokonce dívá denně. Mužské zapírání má v tomto případě prozaické zdůvodnění. Pánové nejsou žádnými Mirky Dušíny, jednoduše s námi o své zálibě nemluví proto, že bychom ji nepochopily.

Naše hodnocení: Kategorie neškodných lží. Odkývejte mu ji s vážnou tváří. Ničemu ani nikomu neublíží, maximálně můžete mít pestřejší sexuální život.

3. Ty jsi mnohem hezčí než ona

Měla jste tu "čest" vidět jednu z expřítelkyň partnera a došla k poznání, že jediné, co jí chybí, je Brad Pitt po jejím boku. O setkání tohoto druhu žádná z nás nestojí, pokud k němu už dojde, partner intuitivně vycítí, že je třeba následky setkání vymírnit.

Naše hodnocení: Povolená, přímo nezbytná lež! Zvedá sebevědomí. Lží tohoto typu v životě není nikdy dost.

4. O ženách nikdy nemluvíme

Ale mluví. I když pánové popírají, že by se o ženách v partě bavili, opak bývá pravdou. Neprobírají detaily, kterými se většinou zabýváme my ženy, zato jsou od nich slyšet hlášky, které by po desáté večer i ta nejkomerčnější televize vypípala.

Naše hodnocení: Hezká lež z kategorie neškodných, které žádná žena nevěří. Nedá se jí nic vyčíst.

5. Ty džíny se nějak srazily

Nesrazily, moderní pračky to nedělají. Za pocit sražených džínů nemůže špatně nastavený program, ale benevolentní životospráva. Víte to vy, ví to i sám dotyčný, ale proč pár kilo navíc nezkusit hodit na nezdárnou techniku.

Naše hodnocení: Lež v kategorii vtipných, jestliže muž neztropí scénu a za prapůvodce všeho zla neoznačí právě vás.

6. Zdřímnu si jen na chvilku

Umíme to také Bolí mě hlava. Klasika k odmítnutí sexu.

Chvilka může být velmi relativní pojem. Když má počkat patnáct minut před kabinkou, kde si zkoušíte džíny, rozčiluje se, jak dlouho vám to trvá a kolik času zbytečně ztratil. Ovšem když si lehne na kanape na čtvrt hodiny, zdá se mu tahle chvilka málo. Chvilkový spánek se často protáhne na hodiny, rozhodí naplánovaný program celé rodiny a ještě po něm muž vstává naštvaný.

Naše hodnocení: Jdu si dát dvacet, říkávali naši rodiče. Víc mu nedovolte!

7. Neumím zapnout pračku

V práci má sice pod sebou stovky podřízených, ale zmáčknout knoflík pračky, kterou jste před tím přednastavila na správný program, je pro něj nadlidský výkon hodný výstupu Reinholda Messnera na Mount Everest. Nedá se ni dělat, zanedbanou výchovu maminky musíte napravit vy.

Naše hodnocení: Pozor, tahle lež se dá aplikovat na všechny domácí práce. Přeučení je snazší za pomoci motivačních benefitů než hysterických scén.

8. Zavolám, až tam dorazím

Ve dveřích vás partner ujišťuje, že se po cestě autem napříč Evropou ozve. A když se mu druhý den konečně sama dovoláte, nechápe, proč jste tak nervózní.

Naše hodnocení: Nejsme stíhačky, jen chceme vědět, že žijete a z nás nebudou vdovy a z dětí poloviční sirotci.

9. Týdenní nákup zvládneš lépe

Vůbec nevím, kde a co v tom hypermarketu mají, jaké jogurty mají děti rády, jaké maso mám koupit, co za těstoviny... V překladu to znamená - nesnáším velké nákupy.

Naše hodnocení: Omluvitelná lež jen díky tomu, že použil motivační metodu a pasoval vás na tu schopnější. Vynášení nákupu z auta mu rozhodně neodpusťte!

10. Líbíš se mi čím dál víc

Sama moc dobře víte, že vrásky pod očima nezmizí, ani když budete spát celou zimu jako medvěd, a že původcem podivných dolíčků na zadní části stehen není špatná matrace, která se vám do nich vytlačila.

Naše hodnocení: Naprosto nezbytná lež, která by se měla stát součástí všech knih o etiketě.

11. U žen jde hlavně o duši

Ano, jistě, to je vidět na ulici. Pokud potká dívku oblečenou ve stylu Hare Krišna, nepochybně se za ní otočí, protože ho zaujme její duše, zatímco ženu typu Angeliny Jolie nezaznamená. A když, maximálně proto, aby mohl zkritizovat její vyzývavost.

Naše hodnocení: Neškodná lež hodná ocenění za to, že ji muži dovedou říkat s kamennou tváří.

12. Tu bundu nevyhazuj, nosím ji

Polovinu skříně zabírají jeho dvě péřové bundy pořízené jako naprosto výhodný nákup, ale neměl už je na sobě dvě sezony. Když je ovšem chcete dát synovci, přijde zákaz, protože přece nebudete vyhazovat oblečení, které tak rád nosí.

Naše hodnocení: Každý lovec se nerad zbavuje svých kořistí. Když ale úlovky zlikvidujete sama, jejich nepřítomnost vůbec nezaznamená. Jestli ano, ne abyste mu vmetla do tváře, že má ve svých věcech neskutečný nepořádek a že bundy někde určitě ztratil. Víte, že lhát se nemá!

13. Už bylo zavřeno, musíš tam ty

Ten doporučený dopis pojišťovně kvůli ukradenému autu jsem neposlal, protože na poště měli už před šestou zavřeno. Dělají si, co chtějí! Opravdu jsem to chtěl zařídit sám, ale budeš to muset vyřídit ty zítra ráno.

Naše hodnocení: Muži jsou v delegování úkolů neskutečně kreativní. Někteří by za podobné vynálezy měli dostat Nobelovu cenu.

14. Odpočiň si, já to pak umyju

Myčka je plná a hory neumytého nádobí se vrší v dřezu, ale v rodině se nenajde nikdo, kdo by se ho chopil. Tak to uděláte vy. V tu chvíli se ozve muž s vstřícnou hláškou, že nádobí POTOM umyje. Potíž je, že výraz potom časově nespecifikuje, a tak se klidně může stát, že kuchyň zůstane netknutá do druhého dne. Vždyť zítra je také potom.

Naše hodnocení: Oceňujeme, že si vůbec všimnul detailu, jako je špinavé nádobí, a také snahu pomoci, i když ji nerealizuje.

15. Nikdy se neperu

Ve střízlivém stavu ne, ovšem po konzumaci "jednoho", kdy už na soka nestačí verbálními útoky, čas od času použije fyzickou sílu. Muži se i mnoho let od dosažení plnoletosti vracejí do časů základní školy, kdy byli malými chlapečky, kteří si dokazují sílu a převahu jen s pomocí pěstí. Pak jsou ochotni pronášet věty typu "To on si začal. Já za to nemůžu."

Naše hodnocení: Trapné, ale pokud se nepere při každé návštěvě restaurace, nezničí veškeré její zařízení a neskončí na záchytce či v policejní cele, diplomaticky tahle jeho občasná extempore nekomentujte.

16. Motorku bych si nikdy nekoupil

Pokud je ještě v kategorii motorkářů teoretiků, buďte si jista, že časem na nákup stejně dojde. Záleží jen na tom, jak rychle na ni našetří. Dost možná už parkuje v garáži, aniž to víte.

Naše hodnocení: Nepřípustná lež, tohle je investice, kterou musíte odsouhlasit!

17. Jen si přečtu mail

Vždycky vás zatahá za uši to jednotné číslo? Použije ho pokaždé, přestože je jasné, že jeden mail mu v poště nepřistál. V praxi to znamená, že se od počítače nehne nejméně půl hodiny, když mu tedy do oka nepadne nějaká ta hra.

Naše hodnocení: Pánové, co se zkusit naučit nazývat věci pravými jmény?

18. Byla to fakt výhodná koupě

Umíme to také Ty knedlíky se mi dnes nějak nepovedly. Ve skutečnosti jsou koupené nebo připravené ze sáčku.

Jak jinak. Botník zabírají už třetí trekové boty partnera, z horních polic v šatně padá na hlavu druhý nepromokavý stan a v kuchyňské skříňce se z čista jasna objeví čtvrtá nepřilnavá pánev. Vše zdůvodněno nesmírnou kvalitou za rozumnou cenu.

Naše hodnocení: Do některých obchodů by muži měli mít zákaz vstupu. A když, jedině v doprovodu dospělé ženy-partnerky.

19. Bude to čistě pánská jízda

Ano, obvykle to tak bývá, že na pánskou jízdu jedou pouze samí pánové, ale někdy se chybička vloudí a přimotá se mezi ně nějaká ta žena. V tom lepším případě je to stálá partnerka některého z mužů. Pak si můžete gratulovat.

Naše hodnocení: Lež z kategorie přípustných, pokud nepřekročí tu hranici, že se na "pánské jízdě" objeví kolegyně, která s ním musela spát v jedné posteli, protože jinde nebylo místo.

20. Už vyrážím z práce

Nedochvilnost je spíše doménou žen, to však neznamená, že se jí muži nedopouštějí. Už vyrážím z práce neznamená, že stojí ve dveřích budovy, ale ještě sedí u stolu. Než se odpoutá od počítače, zastaví se za kolegou v druhé kanceláři.

Naše hodnocení: Neomluvitelná, pokud kvůli němu prošvihnete pracovní pohovor. Když kvůli ní zmešká kino, jeho smůla, jděte sama.

21. Klidně spi, přebalování zvládnu

Jste krátce po porodu, dítě nespí, a když, tak ve dne. Spánek je pro vás něčím tak nedostupným jako dovolená na Marsu. Chápající partner vám ustele v hostinském pokoji a slíbí péči o nespavce.

Naše hodnocení: Milá lež se snahou pomoci skončí probuzením poté, co i přes dvoje dveře slyšíte řev dítěte, zatímco otec klidně spí. Oni ten pláč opravdu neslyší.

22. Nic nekupuj, nemám hlad

V lednici je kečup, hořčice a doma partner. Děti u babičky, není třeba vyvařovat, přesto cestou z práce zavoláte, jestli je třeba nakoupit. "Ne, jsem najezený," zní odpověď. Neuplyne ani minuta od vašeho příchodu domů a na prázdném talíři přistane otázka: "Mám hlad, není tu něco k jídlu?"

Naše hodnocení: Oddávající v obřadní síni by měl místo omletých frází zdůrazňovat, že čtyři vajíčka, z nichž se dá vyrobit několik variant "něčeho k jídlu", by se měla stát povinnou součástí každého bytu.

23. Nechápu, co na ní kluci mají

V překladu to znamená, že nová kolegyně je nejspíš femme fatale - žena, před kterou se muži nejdříve hrdě vyprsí, aby se jí vzápětí vrhli k nohám. A vám vyrostla konkurence hodná pořádných obav.

Naše hodnocení: Milosrdná lež. Má muž přiznat skutečný stav věcí, nebo mlžit? Obojí vyjde nastejno.

24. Klidně si dej pivo, já to odřídím

Jedete s dětmi ke známým na chatu, kde je sud piva, opéká se sele a partner se ráno probudil s předsevzetím abstinence. Kombinaci kamarádů, sudu piva a čerstvě opečeného masa žádný neodolá.

Naše hodnocení: Lež, která může řadu lidí uvést do trapné situace. Ne všichni stojí o nocleh rodiny s dětmi na své chatě.

25. Na narozeniny jsem nezapomněl, chtěl jsem tě překvapit později

Samozřejmě že zapomněl. Kdybyste se netvářila tak kysele, netřískala se vším, co vám přijde pod ruku, což ho donutí s výrazem udiveného psa se zeptat, co vám je, tak si na narozeniny nebo kulaté výročí svatby nevzpomene vůbec.

Naše hodnocení: Neomluvitelná lež, která se dá vyžehlit jedině pořádným darem. Létající talíř frisbee to v žádném případě nespraví.

26. To víš, že tě poslouchám

Nepřítomný výraz signalizující, že je duchem jinde, poznáte s prodlužující se délkou vztahu po pár vteřinách. Je jedno, o čem mluvíte, ale když z partnera začnou padat věty typu: "Hm, jasně, to víš, že jo, no jo, to je strašný, úplně tě chápu," skončete.

Naše hodnocení: Povolená lež, ale jen do té doby, než vám kvůli ní volá rozčilená učitelka ze školy, že už hodinu čeká na to, až přijde tatínek pro své dítě.

27. Mám důležitou poradu

Na ty třídní schůzky jsem tentokrát opravdu chtěl jít, ale šéf jako naschvál zase svolal poradu, z níž se nemůžu omluvit. Ale příště už rozhodně půjdu.

Naše hodnocení: Lež v kategorii nepřípustných. Nemusíte to být stále jen vy, která poslouchá, jak je váš syn špatný.

28. Nemám ženu ani děti

Že něco takového muž nemůže říct? Není to běžné, ale výjimečné také ne. Čerstvá zkušenost jedné kolegyně - po šestiletém vztahu zjistila, že její dvě děti mají v zahraničí nevlastní šestnáctiletou sestru. Hádku onen dotyčný zakončil slovy: "Vždyť jsem ti to říkal. Tys na to zapomněla!"

Naše hodnocení: Lež, za kterou by měli muži okamžitě putovat bez soudu do vězení, kde by povinně pracovali a všechny peníze posílali dětem, současným i bývalým manželkám.

29. To je jen kamarádka

Umíme to také Beru antikoncepci. Stejné jako mužská lež "nemám děti ani ženu". Nejsilnější kalibr. Všechny ostatní ženské lži jsou proti tomu slabý odvar.

O tom, jestli dva dospělí, heterosexuálně založení jedinci mohou mít kamarádský vztah, aniž spolu skončí v posteli, se vedou nekonečné diskuse. I odborníci se spíš přiklánějí k tomu, že skutečně kamarádský vztah muže se ženou existuje jen v případě, že jednoho z dvojice zajímá stejné pohlaví.

Naše hodnocení: Lež, se kterou je třeba nakládat velmi opatrně, asi jako s nevybuchlou nášlapnou minou. Došlápnutí na ni může mít fatální účinky.

30. Moje žena mi nerozumí

Následovaná větou Až děti vyrostou, rozvedu se. Klasika ženáčů. Pokud něco takového muž tvrdí, nevěřte mu. Pravda většinou bývá úplně jinde - mám problém sám se sebou, nudím se, se ženou mě to nebaví, chci povyražení, tak jsem si našel milenku. Takové věty by muže postavily do jiného světla, těžko by ho však nějaká vyslyšela.

Naše hodnocení: Tvrzení, které by se mělo objevit v zákoně jako trestný čin. Muži by za něj měli dostávat trest v podobě vytetovaného nápisu na čele "Jsem lhář".