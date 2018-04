Sedm tipů, jak na netradiční rtěnky. Černá k džínám, žlutá na disko

Zapomeňte na červenou, trendy nyní nahrávají rtěnkám méně tradičním. Jen musíte být připravená je nosit. Především tmavém odstíny poutají až přehnanou pozornost, proto se připravte, že na vás všichni budou zírat. Pokud zvládnete ustát překvapené pohledy okolí, nemusíte se vůbec bát tmavě zelené, tmavě modré či černé. Pokud však máte úzké rty, jsou tyto odstíny tabu. Opticky totiž zužují.

Pokud už se pro některý z tmavých odstínů rozhodnete a nepůjdete zrovna na blackmetalový koncert, ale třeba na večeři či do divadla, pamatujte na základní pravidlo. Výrazná ústa znamenají ubrat na všem ostatním.

Černá je dobrá

Očím dopřejte pouze řasenku, maximálně velmi světlé stíny tělové barvy, na tvářenku či konturování tváře určitě zapomeňte. Make-up naopak pomůže pleť sjednotit a dát ji přirozený odstín. Rtěnka tak lépe vynikne.

Tmavé rtěnky se hodí k džínám a mikině, stejně jako k jednobarevným šatům (nejlépe v základních barvách). Pozor na doplňky. Především, pokud nosíte barevné brýle a šperky, neměly se tlouci s barvou rtěnky.

Fialové tónování

Pokud si na černou a další tmavé odstíny netroufáte, dobrou volbou bude fialová. Je navíc barvou letošního roku. Pokud máte v šuplíčku rovnou dva tóny fialové, zkuste s nimi rty vystínovat, tmavší na střed a světlejší do koutků. Do fialova můžete vyladit celý make-up a také šaty a doplňky. Jen pozor, aby vše bylo ve stejném odstínu. Můžete se spolehnout, že budete hvězdou večera. Ať se budete bavit kdekoliv.

Neonové vábení

Milovnice výrazných barev mohou sáhnout i po duhových odstínech. Například neonově růžová se báječně doplňuje s kouřovým líčením. Pro retro osmdesátkový look vyzkoušejte kombinaci růžové s elektricky modrými stíny.

Pokud máte tmavší pleť, dejte šanci banánově žluté. Zkuste se obléknout do základních barev žluté, červené, modré a k tomu nalíčit rty žlutou rtěnkou. Určitě budete hvězdou večera. Blondýny a hnědovlásky mohou podobným způsobem upoutat pomocí hráškově zelené. Oranžová zas padne tmavovláskám.

Matný look

Dávno není pravda, že matné rtěnky s sebou nutně přinášejí i pocit vysušenosti – většina matných odstínů udrží vaše rty příjemně hydratované po dlouhou dobu. Hitem je samozřejmě pudrová rtěnka, která se hodí jak k romantickým šatům, tak i motorkářské bundě. Matné rtěnky jsou nyní tak populární, že je naleznete téměř ve všech odstínech, na jaké si jen vzpomenete.

Kdyby se vám to přece jen nepodařilo, matného vzhledu můžete dosáhnout i klasickou rtěnkou. Vypomozte si podkladovou vrstvou a pak rtěnku naneste tak, že ji špičkou prstu vmáčknete do rtu. Pro opravdu silný matný efekt můžete rty ještě přepudrovat. Dávejte ale pozor, zvolený pudr by měl být tón v tónu s odstínem rtěnky.

Metalické odstíny

Zlatá a stříbrná jsou nesdílnou součástí extravagantního líčení do společnosti a na speciální příležitosti. Zatímco dříve asociovaly spíše hrubost a pouťový kýč, dnes působí velmi elegantně a sofistikovaně. Jejich lesk navíc budí dojem plných a nadýchaných rtů, takže pokud zrovna nepatříte k ženám obdařeným výraznými rty, jsou pro vás metalické rtěnky ideální.

Nepředstavujte si však pod slovem „metalické“ jen zlatou nebo stříbrnou! Stejně jako matné rtěnky je nyní výrobci nabízejí ve všech možných odstínech.



Dlouhotrvající efekt

Než začnete s líčením, rty pečlivě hydratujte balzámem a naneste nepatrné množství make-upu či pudru, aby rtěnka lépe držela. Jakmile aplikujete první vrstvu rtěnky, sáhněte po papírovém ubrousku. Velmi jemně přiložte na rty a přepudrujte fixačním pudrem. Teprve pak přetřete rty druhou vrstvou rtěnky. Zaručí vám to dlouhotrvající efekt. Na závěr můžete použít lesk. Jestliže nechcete, aby se vám rtěnka obtiskla na zuby, potřete je tenkou vrstvou vazelíny.

Nezbytná konturka

Tmavé a výrazné odstíny si bez debaty žádají konturovací tužku. Sebemenší nepravidelnost je vidět na metry daleko. Při nanášení klasické rtěnky používejte štětec, jinak se vám nepodaří pečlivě vyplnit všechny linie rtů. Aplikátor u tekutých rtěnek tohle spolehlivě zvládne.

Pokud jste zvolili odvážnější odstín, můžete jeho výrazný efekt zmírnit tím, že ho nanesete jen na centrální část rtů a zbytek vystínujete v nějakém více klasickém odstínu.