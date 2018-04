Tlustých už je na světě víc než hladových

S problémem nadbytečného tuku se podle Popkina nedokázaly vypořádat nejen bohaté, ale ani chudé země.

Počet tlustých lidí se zvyšuje, zatímco hladovějících postupně ubývá. Největší nárůst obezity je v některých částech Asie, kde je k tomu určitá část obyvatelstva náchylnější, tvrdí profesor Tony Barnett z univerzity v Birminghamu.

"Obezita je normou v celém světě, zatímco hladovění, které je stále ještě problémem v některých zemích, nelze nazvat převládající chorobou," řekl Barnett na konferenci v Brisbane.

Obezita, s níž se pojí řada nemocí, se přesunula od bohatých k chudým, a to nejen ve městech, ale i ve venkovských oblastech po celém světě. Její příčinou jsou nesprávné stravovací návyky a málo pohybu.

Do boje s nadváhou by se měly zapojit politici

Typickým příkladem tohoto všeobecného jevu je Čína, kde obiloviny ve stravě lidí byly vytlačeny živočišnými produkty. Lidé se méně hýbou, používají více dopravních prostředků a prosedí více hodin před televizí.

Popkin vyzval vlády všech zemí, aby se začaly vážně zabývat řešením obezity. Podle jeho názoru je možné lidi vést ke zdravému způsobu stravování regulováním cen potravin.

"Například, kdyby se platilo za každou kalorii obsaženou v nápojích, budou je lidé méně pít. Když budeme podporovat pěstování zeleniny a ovoce, budou je lidé více kupovat a na jejich stole se objeví zdravější strava," řekl.

S tím souhlasí i profesor Benjamin Senauer z Minnesoty, který srovnal životní styl v USA, kde je velká míra obezity, a v Japonsku, kde je naopak nízká. "Průměrná japonská rodina utratí téměř čtvrtinu příjmů na potraviny, zatímco ve Spojených státech to není ani 14 procent."

Obezita s sebou nese nebezpečné nemoci

Zavedení přímé daně na potraviny s cílem omezit obezitu by v USA nebylo politicky přijatelné, ale mohly by se omezit subvence do zemědělské výroby, aby neprodukovala levné potraviny. Důležitou roli ale také hrají další faktory, především pohyb, fyzická námaha.

"V japonských městech dobře funguje městská doprava a lidé hodně chodí pěšky. Průměrný Američan jezdí do práce dopravou, autem jede do supermarketu a chodí pěšky co možná nejméně."

Pokud se nevypořádáme s obezitou, bude rychle přibývat i nemocí, které s ní souvisejí, jako je diabetes nebo kardiovaskulární choroby, varuje Barnett.