Tloušťka je podceňovaný zabiják

Kromě toho se při velké obezitě člověk obtížně pohybuje, což může vést k jeho izolaci od ostatních. Například deset procent tělesné váhy navíc už zvyšuje riziko srdečních chorob o 13 procent. Tělesnou váhu lze vyjádřit mezinárodně uznávaným měřítkem - indexem označovaným jako Body - Mass - Index (BMI). Hodnotou BMI 30 začíná kategorie obezity, což odpovídá přibližně 100 kilogramům váhy u 1,85 metru vysokého muže nebo 85 kilogramům u ženy měřící 1,65 metru. Do kategorie nadváhy spadají hodnoty BMI od 25 do 29,9.

NOVÝM PROBLÉMEM JSOU TLUSTÉ DĚTI

VYPOČÍTEJTE SI SVÉ BMI Problémy nadváhy se zabýval 11. evropský kongres o obezitě, který dnes končí ve Vídni. Z diskuse asi dvou tisíc lékařů vyplynulo, že hlavní nebezpečí se v současnosti týká evropských států, kde rychlým tempem nejen roste počet obézních dospělých, ale hlavně dětí. "Ve Francii trpí každé sedmé dítě nadváhou," řekl na kongresu nizozemský lékař Jaap Seidell, člen mezinárodní skupiny pro boj s obezitou. "V Itálii je to už každé páté, sedm procent dětí je obézních. Počty se zvyšují všude, i v takových zemích, kde nikdy nebyly alarmující, jako jsou Japonsko a Čína. Ve státech Perského zálivu spadá do kategorie obézních čtyřicet až padesát procent obyvatel," prohlásil Seidell.

TĚLO REAGUJE NA JINÉ PODMÍNKY

Na veřejnosti jsou obézní lidé nebo ti, kteří mají silně nadváhu, zařazováni do kategorie abnormalit. Ale ve skutečnosti je to zcela obráceně, zaznělo ve Vídni. "Nadváha je zcela přirozenou reakcí na život v abnormálním prostředí. Další vývoj je tedy zcela předvídatelný," dodal Seidell. "Stačí si připomenout, že děti už si nemohou na ulicích hrát fotbal. Aby se někde mohly hýbat, musí je tam někdo dopravit autem. Že na všech školách téměř ve všech zemích byly hodiny tělocviku z ekonomických důvodů zredukovány, že zábava je nejčastěji chápána jako vysedávání před televizí nebo počítačem," řekl nizozemský doktor. K dalším faktorům, které posilují neblahý trend, patří jídlo typu fast food a fakt , že pohyb se stává stále nákladnější záležitostí (stačí se podívat na výšku vstupného do fitcenter, bazénů nebo na hřiště).

NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ

V některých zemích byly proto přijaty dosti netradiční metody, jak zajistit dětem alespoň nějakou možnost k pohybu. V Rio de Janeiru například místní úřady zkoušejí uzavřít na dvě hodiny část ulic pro dopravu a děti si na nich pod dohledem ochranky hrají. Určitou, také nepříliš tradiční možností je změna jídelníčku - tedy v žádném případě dieta, ale například nahrazení jedněch tuků jinými.



V sedmi zemích (Itálii, Jugoslávii, Nizozemsku, USA, Řecku, Finsku a Japonsku) byl proveden dlouhodobý výzkum na patnácti tisících lidí. Ten prokázal, že konzumace tuků nemusí vést automaticky k růstu tělesné váhy - pokud jde například o tuky v podobě olivového nebo sójového oleje. Díky nim je možné naplnit doporučení pro správnou výživu, vydané letos aténskou univerzitou. Podle něho má být totiž podíl tuků na celkovém příjmu kalorií až třicet procent.

OBEZITA JE I DRAHÁ

Alarmující je také finanční faktor, ačkoli zatím nikoho příliš nezajímá. Ve Spojených státech byly v roce 1998 ze státních prostředků vydány pouhé dva miliony dolarů na propagaci zdravé výživy, tedy aby lidé jedli více ovoce a zeleniny. Ve stejné době putovalo na reklamu bonbonů 50 milionů dolarů, nealkoholických nápojů 116 milionů dolarů a McDonald's vydal na reklamu celou miliardu. A přitom právě v USA dosahují ročně výdaje spojené se zdravotními problémy otylých a lidí s nadváhou 100 miliard dolarů (přibližně šest procent z rozpočtu na zdravotnictví). Lépe na tom nejsou ani další průmyslově rozvinuté státy. Britskou ekonomiku stojí lidé s nadváhou ročně dva a půl miliardy liber a v roce 2010 to bude už 3,5 miliardy liber.



A náklady se budou neustále zvyšovat. Zdravotní problémy totiž nepředstavují jen srdeční choroby a cukrovka. Lékaři delší dobu vědí, že nadváha a obezita jsou po kouření druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny. Lidé, kteří mají nadváhu a ještě kouří kvůli tomu, "aby dál netloustli", tedy v podstatě páchají sebevraždu. Všechny zmíněné problémy se týkají i České republiky. Skutečnost, že v počtu otylých a lidí s nadváhou patříme na čelní místo v Evropě, je stejně málo potěšující jako fakt, že patříme na špičku pijáků alkoholu.