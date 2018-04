Tiramisu po česku aneb tři volné variace na slavný italský dezert

Smetanový sen

2 pomazánková másla (bez příchuti)

2 smetany ke šlehání

1 velké balení dlouhých piškotů

3 - 4 lžíce moučkového cukru

šálek silné kávy

kakao na posypání

1. Obě pomazánková másla utřeme s cukrem a vmícháme do nich obě ušlehané šlehačky.

2. Do formy nebo plastové krabičky naskládáme piškoty těsně vedle sebe a pokapeme je silnou kávou. Potřeme částí směsi a vrstvíme v pořadí: piškoty, káva, krém.

3. Nakonec krém na povrchu uhladíme a posypeme kakaem. Uložíme do chladu nejlépe přes noc.



Kávový pohár s tvarohem

250 g měkkého tvarohu

1 kelímek smetanového bílého jogurtu s vanilkovou příchutí

1 velký sáček dětských piškotů

čerstvě uvařená káva

cukr podle chuti

vanilkový cukr

1 smetana ke šlehání

1. V misce smícháme tvaroh, jogurt a cukr.

2. Na dno skleněných misek nebo skleniček dáme piškoty, pokapeme je kávou a naneseme část směsi. Pak opět vložíme piškoty, pokapeme kávou a naneseme krém.

3. Poháry zakryjeme potravinovou folií a necháme v ledničce odležet.

4. Při podávání zdobíme šlehačkou a kakaem.

Ovoce pod nadýchanou peřinou

2 - 3 balení dětských piškotů

2 kelímky zakysané smetany

5 lžic moučkového cukru

1 smetana ke šlehání

1 menší kompot (meruňky, broskve, jahody apod.)

1 banán

2 hrsti borůvek nebo malin (i zmražených)

1. Ze zakysané smetany a cukru vyšleháme krém. Menší pekáček nebo formu na dort vyložíme vrstvou piškotů.

2. Větší ovoce pokrájíme. Poklademe jím v libovolném pořadí piškoty, zakryjeme krémem, pak dáme zase piškoty, ovoce a krém. Nakonec naskládáme piškoty.

3. Zakryjeme potravinovou folií a necháme vychladit.

4. Před podáváním vyklopíme, ozdobíme ušlehanou smetanou a podáváme.