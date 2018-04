Tiramisu: italská pochoutka na pět způsobů

Jak na tiramisu Ty správné ingredience

Abyste docílili té pravé a jedinečné chuti, používejte co nejpůvodnější suroviny. Dají se sehnat v každém větším obchodě.



* Piškoty

Ideální jsou podlouhlé, ploché (cukrářské). Pravé italské piškoty savoiradi navíc mají chuť po citronu, kterou jinak musíte piškotům dodat.

* Mascarpone

Smetanový jemný sýr je běžně k dostání i u nás. Je velmi tučný, ale bez něj by tiramisu nebylo tiramisu.

* Likér

Zakápněte tiramisu likérem amaretto s mandlovou příchutí.

* Vejce

Používejte čerstvá, ať je náplň nadýchaná.

Tiramisový řez s třešněmi

Příprava: 30 minut + pečení 30 minut + chlazení 4 hodiny

Pro 4 osoby

* 1 lžíce másla

* 50 g hořké čokolády

* 6 vajec

* 180 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 140 g polohrubé mouky

* 60 g kakaa

* 250 g mascarpone

* 250 g tvarohu

* 4 lžíce moučkového cukru

* 200 ml silné kávy nebo espresa

* 50 ml kokosového likéru

* 400 g třešní

* 120 g přírodního cukru

* griotka

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Dortovou formu vyložíme kolečkem pečicího papíru a boky vymažeme tukem. Čokoládu rozpustíme a necháme trochu vychladnout.

2. Žloutky utřeme s polovinou cukru a vanilkovým cukrem do pěny, přišleháme rozpuštěnou čokoládu. Z ušlehaných bílků a cukru připravíme sníh, který do čokoládové pěny zapracujeme.

3. Mouku prosijeme s kakaem a přimícháme do vaječné směsi. Těsto nalijeme do formy a dáme do trouby. Po 25 minutách pečení špejlí vyzkoušíme, jestli je hotové,podle potřeby dopečeme.

4. Mascarpone promícháme s tvarohem a cukrem, kávu s likérem.

5. Korpus podélně přeřízneme na tři pláty, spodní pokapeme třetinou ochucené kávy a pomažeme polovinou náplně, přiklopíme střední plát a postup opakujeme. Horní plát jen pokapeme ochucenou kávou. Celý dort přetáhneme potravinovou fólií a necháme v chladu odležet.

6. Třešně vypeckujeme, v menším hrnci je zasypeme cukrem, zalijeme trochou vody a deset minut povaříme. Během varu třešně pomačkáme vařečkou, podléváme vodou. Hotové je zastříkneme griotkou. Jednotlivé porce dortu podáváme polité teplou třešňovou omáčkou.

NÁŠ TIP Korpus si předpečte den předem a nechte ho rozležet, lépe se pak krájí na pláty.

Muffiny s mascarpone

Příprava: 15 minut + pečení 20 minut

Na 12 muffinů

* 85 g másla

* 250 g hladké mouky

* 140 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 3 lžíce kakaa

* 1 lžička prášku do pečiva

* 1 lžička ml. sody

* 1 pytlík minimarshmallows či 150 g marcipánu

* 2 velká vejce

* 100 g smetanového jogurtu

* 100 ml mléka

* 250 g mascarpone

* 3 lžíce medu

* 100 ml kávy

* hořké kakao

1. Troubu rozehřejeme na 200 °C. Formu na muffiny vymažeme nebo vyložíme papírovými košíčky.

2. Rozpustíme máslo a necháme jej trochu zchladnout. V menší misce rozšleháme vidličkou vejce, jogurt a mléko.

3. V míse promícháme proseto mouku, oba cukry, kakao, prášek do pečiva se sodou a minimarshmallows (k sehnání např. v Marks&Spencer) nebo na kostičky pokrájený marcipán. Přidáme vaječnou směs a lžící promícháme. Případné žmolky mouky nevadí, těsto se nesmí přemíchat. Rozdělíme těsto do forem na muffiny a pečeme asi 20 minut.

4. Mascarpone promícháme s medem. Vychladlé muffiny překrojíme, naplníme je mascarpone a přiklopíme. Mašlovačkou natíráme postupně vršky muffinů sladkou kávou. Všechny pak zasypeme kakaem.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte náplň z mascarpone ochuceného instantní kávou s oříškovou příchutí.

Jahodové tiramisu

Příprava: 20 minut + chlazení 4-6 hodin

Pro 4 osoby

* 2 vejce, biokvalita

* 80 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 500 g mascarpone

* 400 g jahod

* 14 cukrářských piškotů

* 70 ml mandlového likéru

1. V míse utřeme žloutky a cukr s vanilkovým cukrem, promícháme s mascarpone a opatrně zapracujeme ušlehaný sníh z bílků.

2. Jahody omyjeme, necháme okapat a nakrájíme je na plátky.

3. Větší skleněnou misku vyložíme polovinou cukrářských piškotů, pokapeme je mandlovým likére ma poklademe částí jahodových plátků. Jahody zakryjeme polovinou ušlehaného mascarpone, poklademe druhou polovinou piškotů ochucených likérem, jahodami a mascarpone.

4. Horní vrstvu ozdobíme plátky jahod a dáme do chladničky odležet 4-6 hodin.

NÁŠ TIP Mascarpone si udělejte sami - zahřejte smetanu ke šlehání téměř k varu, přilijte lžičku citronové šťávy, promíchejte a nechte vykapat přes noc v míse na cedníku vyloženém papírovým filtrem nebo čistou, namočenou a vyždímanou utěrkou.

Dvoubarevné tiramisu

Příprava: 30 minut + chlazení 4 hodiny

Pro 4-6 osob

* 300 ml smetany ke šlehání

* 100 g hořké čokolády

* 500 g mascarpone

* 100 g bílé čokolády

* 50 ml smetany na vaření

* 1 hrnek espresa

* 3 cl brandy či rumu

* 12 cukrářských piškotů

1. Ze smetany vyšleháme pevnou tuhou šlehačku, necháme vychladit.

2. Ve vodní lázni rozpustíme v misce hořkou čokoládu, necháme ji vychladnout a promícháme s polovinou mascarpone a šlehačky a odložíme do ledničky.

3. Rozpustíme bílou čokoládu se smetanou, přidáme kapku vanilkového extraktu, promícháme a necháme zchladnout, zapracujeme zbývající mascarpone a šlehačku. Dáme vychladit.

4. Do mělké misky nalijeme kávu s kapkou rumu, piškoty namočíme v kávě a rozdělíme je na dno pohárů.

5. Lžící střídavě plníme poháry tmavou a světlou směsí. Proložíme jednou vrstvou namočených piškotů a poháry naplníme zbytkem. Přetáhneme je potravinovou fólií a necháme v chladu 4-6 hodin.

6. Před podáváním posypeme kakaem a ozdobíme čerstvou mátou.

NÁŠ TIP Přislaďte si šlehačku nebo espreso, v tomto receptu není kromě čokolády a piškotů žádný cukr.

Malinové tiramisu

Příprava: 40 minut + chlazení 4-6 hodin

Pro 6 osob

* 100 g hořké čokolády

* 8 vajec

* 120 g cukru moučka

* sůl

* 1 vanilkový cukr

* 140 g hladké mouky

* 500 g mascarpone

* 6 lžic krupicového cukru

* 2 pomeranče

* 50 ml pomerančového likéru

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Čokoládu na hrubo nastrouháme.

2. Pět žloutků utřeme s 1/2 moučkového cukru do pěny. Sníh z pěti bílků ušleháme se špetkou soli a zbytkem cukru do tuha, promícháme jemně se žloutkovou pěnou, vanilkovým cukrem a prosátou moukou. Těsto rozetřeme na plech s pečicím papírem a pečeme 8-10 minut.

3. Žloutky ze tří vajec utřeme s krupicí do pěny, jemně vetřeme mascarpone plus sníh ušlehaný ze tří bílků a 1/2 nastrouhané čokolády. Šťávu ze dvou pomerančů promícháme s likérem.

4. Do skleněné hranaté misky položíme půlku plátu těsta a pokapeme jej 1/2 pomerančové šťávy. Těsto pomažeme částí mascarpone, poklademe 1/2 malin, přidáme další vrstvu mascarpone a zakryjeme těstem.

5. Horní plát pokapeme pomerančem, pomažeme zbylým mascarpone, posypeme nastrouhanou čokoládou a poklademe malinami. Necháme vychladit 4-6 hodin.