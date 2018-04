Víkend bude patřit masopustnímu veselí a čokoládovému festivalu

Čokoládový festival 2014

Cílem festivalu je ukázat, že existuje spousta dalších čokoládových výrobků, jako je čokoládové pivo či kosmetika. Navíc budete moci ochutnat a zakoupit netradiční druhy čokolád s vysokým podílem kakaa nebo s příchutěmi, například s příchutí chilli, zázvoru a různých druhů ovoce. Ve výstavním sále bude k vidění bezmála 600 obalů čokolád z celého světa, které pro účely akce zapůjčil Stanislav Kramský. Od 14.do 16. února bude výstava v Olomouci na Výstavišti Flora, poté poputuje do Plzně (21.- 23. 2, OC Olympia) a Prahy (28. - 30. 3, OC Galerie Harfa). Více zde.

Masopust v Roztokách a Úněticích

Uněticko-roztocký masopust je veselice s dlouholetou tradicí, tento víkend se bude konat již posedmnácté. Na pestrobarevném a dlouhém průvodu je to opravdu znát. Potkáte zde tradiční maškary, veselou muziku a spousty dobrého jídla a pití. Jste-li z okolí, rozhodně neváhejte, oprašte masky a vydejte se společně s průvodem na obchůzku. Více zde.

Výstava Mineralia

Obří ametystové geody, křišťálové drúzy o velikosti až několika metrů, tunová křišťálová koule, úlomek meteoritu, který v roce 2013 poničil ruské město Čeljabinsk, zkamenělý zub mamuta nebo kámen z Měsíce. Procházka Mineralií, s třemi patry na ploše více jak 1 300 m2, největší výstavou a obchodem s minerály nejen v České republice, ale v celé střední Evropě, je vzrušující cestou za poznáním, krásou a dobrodružstvím. Výstava je otevřena denně, včetně víkendů, od 10 do 20 hodin. Ve všední dny je čas od 10 do 14 hodin rezervován pro školy, ovšem ani v této době není vstup veřejnosti nijak omezen. Dům je vybaven bezbariérovým vstupem a výtahem. Více zde.

Karlínský masopust

Velkolepý maškarní průvod s povozem, při kterém zahraje skupina THE TAP TAP, těšit se můžete i na Karlínské farmářské trhy, divadlo a maškarní pro děti a další…To je Karlínský masopust. Příjemným zpestřením pro děti i jejich rodiče jistě bude možnost bruslení na ledové ploše. Zájemce o architekturu a historii zdejší čtvrti jistě potěší i komentované prohlídky kostela sv. Cyrila a Metoděje. Více zde.

Pohádková sobota s Popelkou, skřítky a strašidly

Milá a oblíbená princezna Popelka v blankytně modrých plesových šatech provede děti s rodiči výstavou Ať žijí strašidla na Chvalské tvrzi. Víly, skřítkové a bubáci pro malé i velké. Popelka bude vyprávět o zvycích a obyčejích strašidel i příběh víl a lesních skřítků, provede děti celým zámkem, tajným schodištěm a sklepením. Ochrání vás před zlými strašidly a seznámí s těmi hodnými. Více zde.

Masopust na Dlaskově statku

Tradiční masopust se vším, co k němu patří, se odehraje v sobotu v Dolánkách u Turnova. Proběhne masopustní obchůzka, prohlédnete si všechny tradiční masky a nebude chybět masopustní občerstvení. Podávat se budou speciality z domácí zabijačky, masopustní koblihy i něco na zahřátí. Více zde.

Masopust v zoo Děčín se soutěží O nej koblihu

K oprášení kuchařek a připomenutí zaručených receptů na koblihy nyní vyzývá všechny své příznivce děčínská zoologická zahrada. I letos totiž hodlá zoo vyhlásit soutěž O nejchutnější masopustní koblihu, která bude součástí velké akce - Masopust ze zoo na zámek, na kterou se mou návštěvníci těšit v sobotu 15. února od 14 hodin. Příchozí čeká odpoledne plné masopustního veselí, koblih, soutěží a muziky, o kterou se postará soubor Lužičan a Křiničánek. Více zde.



Malé sportování v OC Harfa

Máte doma dítko od 2 do 5 let? Venku je nevlídno a potomek už vám roupama leze po stropě? Nechte ho vyřádit se do sytosti a zajezdit si na odrážedlech nebo zarajtovat na plyšových ponících, zaskákat na trampolíně, vyzkoušet si minigolf, košíkovou a další hry pod dohledem instruktorů. Více zde.



Festival La Película

Festival La Película již podeváté představí zdejšímu kulturnímu publiku pestrou mozaiku tvůrců, témat a žánrů spjatých se španělskou filmovou produkcí současnosti i minulosti. Festival španělských filmů odstartuje v úterý 18. února v kině Světozor a setrvá zde až do neděle 23. února a celkem nabídne na dvě desítky celovečerních snímků. Od 20. do 23. února španělština rozezní i sál brněnského kina Scala, poté se od 24. do 26. února festival přesune na plátna kina Central v Hradci Králové a ostravského Minikina. Více zde.