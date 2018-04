VIDEO: Móda pro nekonfekční figuru. Odvázat se může každý, říká stylistka

Klára má vrozenou vadu páteře, se kterou statečně bojuje. Módním experimentům se však nebrání a nejradši chodí na vysokých podpatcích. „V lodičkách se mi chodí mnohem lépe než třeba v teniskách. Nutí mě totiž, abych se narovnala,“ vysvětluje. Vyzkoušela si ovšem i variantu bez podpatků.



Nebojte se výrazných vzorů

Výrazné vzory nejsou určené jen pro speciální příležitosti, klidně je noste denně, třeba klasickým proužkem v neutrálních barvách ještě nikdo nic nezkazil. „Ten vertikální navíc zeštíhluje a prodlužuje,“ dodává Gábina Koutská. Klasickou černobílou kombinaci můžete doplnit botami v zářivé barvě.

Topshop Zara Rag & Bone OJJU

Odvažte se prostřednictvím barev

Stačí najít tu, která vám sluší: Klára podle stylistky skvěle vynikne v sytě modrém odstínu. Halenku může doplnit například přiléhavými kalhotami s květinovým motivem. „Pokud jste menší, lépe vám budou slušet drobnější vzory a grafické prvky vůbec,“ radí expertka.



Mango Tom Joule Nicholas Kirkwood

Metalické prvky nejsou jen na večer

Už dávno ne. Zlaté lodičky klidně obujte i do práce, jen k nim místo černých šatů oblékněte džíny (pokud to dress code dovoluje), světlou halenku a sako s lesklým detailem. Kdo bazíruje na barevné typologii, možná by zrovna béžovou Kláře nedoporučil, ale stylistka to vidí jinak: „Nenechte se tím odradit, nezapomeňte, že každá barva má spoustu odstínů. Jen najít ten správný.“



Cos Saint Laurent H&M Asos



