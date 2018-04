Oslavte s dětmi začátek prázdnin s Legem, veterány nebo tobogány

Ujíždíme na kostkách na Lipně

Největší výstava LEGO modelů v Česku probíhá na ploše 1 300 m² v areálu LIPNO Point až do konce září. K vidění jsou až šestimetrové modely, které postavili sami fanoušci kostek. Mezi letošní novinky patří katedrála sv. Víta, která měří přes tři metry a její součástí je i osvětlení a pohled do interiéru stavby prostřednictvím kamery. Dalšími nově postavenými modely jsou antické divadlo, hrad Bezděz, Tančící dům nebo pohyblivé obří ruské kolo na pouti. Nebudou chybět ani nejúspěšnější modely z minulého ročníku, jako jsou hrad Rožmberk, zámek Hluboká či vila Tugendhat.

Vyhrajte rodinné vstupné na LEGO Tři z vás, kteří správně odpoví (nebo budou nejblíž správné odpovědi) do pondělí 30. června na soutěžní otázku a pošlou ji na e-mail ona@idnes.cz, získají rodinnou vstupenku (2+2). Otázka: Kolik návštěvníků vidělo výstavu Ujíždíme na kostkách na Lipně loni?



Obrovské město City Point s metrem, poutí či hudebním festivalem umožní stát se osvětlovačem na koncertě nebo povozit obyvatele města na labutích či autodromu a ruském kole. Sekce LEGO Technic potěší každého milovníka letadel, autíček, stíhaček či vláčků, kteří budou moci vybrané modely ovládat.

Po celou dobu trvání výstavy bude probíhat stavba města, do níž se může zapojit každý návštěvník a zanechat po sobě nesmazatelnou stopu. Stavba je naplánována na 50 m², což by znamenalo největší město z LEGO kostek v ČR.

Chybět nebude ani kouzelnické město Bradavice, Space Point věnovaný mimozemským civilizacím, Hvězdné Války, Terminátor v životní velikosti či obrovská stavba Minas Tirith z Pána Prstenů. Vláčkodráha s jezdícími vlaky bude potom třešničkou na dortu pro všechny fandy železniční dopravy. Více zde.

Už jste někdy viděli celé auto z kostiček? Manažer firmy Lego jej dostal darem:

VIDEO: Auto ze stavebnice jako dárek pro manažera firmy LEGO Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fajné léto v opevnění Hlučín- Darkovičky

Akce se uskuteční v sobotu 28. června od 14 hodin za každého počasí. Návštěvníkům budou umožněny prohlídky pevnostních objektů a užijí si i bohatý program. Připraveny jsou bojové ukázky, prohlédnout si můžete vojenskou techniku, ochutnat občerstvení připravené ve vojenské polní kuchyni nebo si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky či luku. Chybět nebude ani ukázka výcviku koní. Pro malé návštěvníky bude připravena zábavná soutěžní cesta. K poslechu zahraje kapela C a K Marškumpačka, jejíž repertoár tvoří vojenská dechová hudba první republiky. Více zde.

Zámek Slavkov

Od 28. do 29. června se na zámku u Brna uskuteční jedna z největších přehlídek historických vozidel v Česku 21. Oldtimer festival. V zámeckém parku zaparkuje téměř 1 200 veteránů. Do města také zavítá olympionička Martina Sáblíková, která budou jednou z 500 účastnic Společného mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice.

Nový program pro turisty připravují i na zámku, kde se můžete těšit na kostýmované prohlídky a několik hravých i historicky unikátních výstav. Aktuálně je to největší česká sbírka modelů ze stavebnice Merkur nebo Slavkovský poklad. Více zde.

Koupání v Liberci

Centrum Babylon u příležitosti konce školního roku odmění školáky i jejich rodiče. Každý rodič žáka do výšky 140 cm, který od 27. do 29. června navštíví se svým dítětem Centrum Babylon, získá celodenní vstupné do Aquaparku za polovinu běžné ceny. A premianti, kteří přijdou do Centra Babylon ukázat vysvědčení se samými jedničkami, získají navíc jako odměnu za studijní úspěchy celodenní volnou vstupenku do Aquaparku za symbolických 20 korun. Nabídku vodních atrakcí následně od 1. července rozšíří interaktivní vodní hrad ve Fontánové hale. Prostor pro slunění poskytne Sluneční terasa, na které v příznivém počasí nově proběhne také doprovodný zábavný program. Více zde.

Extrémní sporty v Pardubicích

V poslední den školy, sotva se rozdají vysvědčení, vypukne v AFI Paláci tradiční vítání prázdnin s pořádnou dávkou adrenalinu. V pátek 27. června 2014 se od 10 do 18 hodin koná divácky oblíbená přehlídka letních extrémních sportů Xtreme show. Návštěvníci mohou během celého dne obdivovat mistrovské kousky na U-rampě, skoky na kole, jízdy na koloběžce a skateboardu a akrobatické skoky přes překážky. Všichni zájemci si budou moci na rampě vyzkoušet své dovednosti, pod vedením zkušených borců se naučit nové triky a soutěžit o ceny. Více zde.

Dětský den v Luhačovicích

Dětský den Resortu Luhačovice proběhne v sobotu 28. června 2014 od 10 do 16 hodin. Pro děti budou připraveny sportovní atrakce, jako jsou airsoft, lukostřelba nebo speciální zorbfotbal, který se hraje v obdobě zorbingové koule. Zajímavým zpestřením programu bude unikátní masážní program pro rodiče s dětmi nazvaný Doteky hrou, který vede instruktorka Klára Doleželová. Masáže Shiatsu, které představí, jsou vhodné pro rodiče s dětmi i skupiny dětí a pomáhají děti uklidnit, posílit pouto s rodiči nebo kamarády a učí je respektu k sobě i ostatním. Sportovněji založené děti se mohou vyřádit na oblíbené dřevěné cyklodráze, pro rodiče je připraven masážní koutek, kosmetické poradenství, putting green nebo odpočinkový koutek.

Nejlepší golfisté na Ostravici

Fanoušci golfu ze severu Moravy mají od soboty 28. června možnost podívat se naživo na nejlepší české i zahraniční golfové profesionály v rámci čtvrtého turnaje Czech PGA Tour, který se pod názvem Moravia CUP odehraje na hřišti v Ostravici. V sobotu se hraje tzv. PRO-AM, kdy hraje vždy jeden profík se třemi amatérskými hráči. V neděli a v pondělí pak jsou na programu dva „ostré“ dny, po nichž se na šest desítek hráčů podělí o odměny ve výši 400 tisíc korun. Vstup je volný, parkovacích míst dostatek a občerstvení dostupné. Lepší příležitost spatřit na vlastní oči ty nejlepší už toto léto v Moravskoslezském kraji mít nebudete. Více zde.