O víkendu vyrazte na výstavu ozdob, zabijačku nebo za námi na Jarmark

Jak se zdobí Vánoce

Nenechte si ujít pozoruhodnou výstavu nazvanou Jak se zdobí Vánoce, která je od 29. listopadu do 31. prosince přístupná v prostorách Zimního refektáře Strahovského kláštera v Praze. Autorka úspěšných výstav Jana Sommerová tentokrát představuje unikátní kolekci českých historických ozdob – skleněné ozdoby foukané z volné ruky i do forem, perličkové i korálkové ozdoby, oplétané drátkem nebo papírové s dekorem (fotogalerii z výstavy vám nabídneme už tuto neděli). Druhou část expozice tvoří soubory ozdob předních soudobých výrobců. Na děti čekají ukázky betlémů, loutek a marionet výtvarnice a režisérky Šárky Váchové. Atraktivním zpestřením je ukázka adventních věnců vyrobených známými osobnostmi. Více zde.



Jarmark OnaDnes.cz

V sobotu můžete na Výstavišti v Holešovicích navštívit po celý den od devíti ráno do pěti odpoledne náš Jarmark. Kromě Terezy Maxové, patronky nadace, pro kterou na Jarmarcích tradičně vybíráme dobrovolné příspěvky, přijdou Agáta Hanychová Prachařová, Zdeňka Žádníková Volencová a hvězdy TV Prima Terezie Kašparovská, Pavel Cejnar a Klára Doležalová. Kdo by si chtěl od nákupů originálních kousků ze skříní čtenářek snad odpočinout, může si odskočit do Průmyslového paláce na vánoční trhy. Více zde.

Vánoce se Slezskou tvorbou

Návštěvníci Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea se mohou těšit na tradiční vánoční ozdoby i na poučení, jak se baňky měnily a vyvíjely v průběhu dlouhé historie. Výstava však umožní také aktivní zapojení, její součástí bude i oblíbené malování baněk. V době od 3. do 19. prosince mohou zájemci každé úterý a čtvrtek využít přítomnosti jedné z pracovnic Slezské tvorby a zakoupit si baňku, kterou si pak sami vyzdobí. Cena jedné baňky je 25 Kč. Více zde.

Valašský mikulášský jarmark

Navštivte během celého víkendu Valašské Klobouky, chystá se tradiční mikulášský jarmark a pochutnáte si na valašských specialitách. Vystoupí zde desítky muzikantů, zpěváků a tanečníků, chybět nebude ani Mikuláš a jeho družina. Čeká vás také spousta soutěží, například o nejpěknější mikulášský perník a další. Více zde.

Mikulášská (nejen) pro kočky

Mikuláš nosí nadílku nejen dětem, ale také hodným kočkám, kocourům a koťatům bez domova. Pomoci mu s tím může každý, kdo navštíví umisťovací výstavu, která se koná v sobotu a v neděli 7. a 8. prosince od 13 do 17 hodin v budově gymnázia v Jindřišské ulici 36 v Praze 1. Cílem výstavy je najít nové rodiny pro kočky a shromáždit krmení i finance pro ty, kteří Vánoce i následující dny a týdny stráví v útulcích. Všechna zvířata projdou před výstavou veterinární prohlídkou, jsou očkovaná, odčervená a dospělé kočky a kocouři také kastrovaní. Pro děti budou na místě rukodělné a výtvarné koutky i soutěže. K nákupu dárků můžete využít charitativní krámky neziskovek. Vstupné činí jedna kočičí konzerva nebo dobrovolný příspěvek.

Historie Vánoc na Veselém Kopci

Jak vypadaly Vánoce a oslavy Štědrého večera v době od konce 19. století do poloviny 20. století? To se dozvíte na tradiční výstavě Vánoce na Veselém Kopci aneb Hoj ty Štědrý večere, která pokračuje v expozici lidového stavitelství na Veselém Kopci u Hlinska do neděle 8. prosince. Ve vytopených roubených chaloupkách na návštěvníky čekají svátečně vyzdobené interiéry přibližující například podobu vánočních dárků pro děti, ale také různé tradiční způsoby zdobení vánočních stromečků. Je připraven i bohatý doprovodný program a v neděli vše vyvrcholí Předvánočním jarmarkem. Více informací zde.

Adventní zabijačkové hody na statku Zduchovice

V sobotu vás zveme na domácí zabijačkové hody na statek Zduchovice, kde si můžete rovnou pořídit kvalitní maso a další suroviny na váš vánoční stůl. Kromě tradiční zabijačky, masných specialit a spousty piva pro vás bude totiž připraven i vánoční trh se zbožím za velkoobchodní ceny. Ani děti nepřijdou zkrátka, mohou se projet na koních nebo nakrmit zvířátka v mini zoo. Více zde.

Dny pohybu s VZP v Praze

Žijte aktivně a veďte své děti ke zdravému životnímu stylu. V průběhu prosince umožní VZP všem zájemcům zdarma vyzkoušet si nepřeberné množství sportovních i jiných aktivit pro děti i maminky. V sobotu 7. 12. přijďte do Fit studia Jitky Brachovcové, v neděli na Mikulášskou besídku do centra Balonek a v týdnu mohou děti vyzkoušet program Pohyb dětem vhodný od batolat po předškoláky. Více zde.

Adventní dny

Zavítejte o víkendu na hrad a zámek v Jindřichově Hradci. Najdete zde tržiště s nabídkou rozmanitého zboží a občerstvení, překvapí vás pěvecká, taneční i divadelní vystoupení, ukázky řemesel a mnoho dalšího. Mimo jiné si pochutnáte na sladkých i slaných dobrotách a podíváte se, jak fungovala zdejší Černá kuchyně. Více zde.

Aukce obrazů v Praze

Nejen obrazy za statisíce, ale i zajímavé originály za pár stovek můžete pořídit na aukci, kterou v neděli 8. prosince od 13:30 pořádá společnost Prague Auctions v pražské Nové síni. Kromě známých jmen jako Jaroslav Róna, Olbram Zoubek či Jiří Šalamoun se v aukci objeví i díla fotografická či grafická, z nichž vyčnívá unikátní grafický list od Františka Kupky. V aukční síni budou dražit i zajímavá díla komunistických ikon tvořících v duchu socialistického realismu, orientální a africké sošky a mnohé další. S obrazy se můžete seznámit na předaukční výstavě v pražské Nové síni (Voršilská 3) do soboty 7. prosince, otevřeno je od 10 - 18 hodin. Vstup je zdarma. On-line katalog si můžete prohlédnout zde.