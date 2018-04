Víkend oslaví svátek všech tatínků i exotické dálky

Tátafest

Letošní Tátafest se uskuteční v neděli 15. června 2014 od 14 do 19 hodin v pražském parku Stromovka v prostoru u restaurace Šlechtovka. Akce pořádaná Ligou otevřených mužů a Unií center pro rodinu a komunitu je určená především otcům a je zdarma přístupná pro širokou veřejnost. V pestrém odpoledním programu najdeme koncerty kapel Lakomé Barky a TataBojs nebo workshop bubnování, pro milovníky adrenalinových sportů bude k dispozici lezecká stěna, pro všechny pak stánky s klasickým i netradičním občerstvením, knížkami a mnoho dalšího. Více zde.

Den otců na zámku Loučeň

Svou zručnost a sílu si otcové mohou prověřit v pětiboji se

Super-IGRÁČKY. Ten proběhne u příležitosti Dne otců 15. června na zámku Loučeň. Pro tatínky je připravena soutěž a získají postavičku Igráčka z limitované edice. Mezitím, co budou tatínci soutěžit, maminky mohou se svými ratolestmi projít systém unikátních labyrintů v parku. K dispozici bude i golfový trenažér, kuličkové hřiště, paintball, kutilská dílna a bohatý dětský program. Prvních sto příchozích taťků navíc získá výhodu v podobě chutného piva zdarma. Více zde.

Exotic Food Festival

Akce, která návštěvníkům umožní ochutnat exotická jídla z celého světa, se odehraje tuto neděli v centru Prahy na Tylově náměstí. V multikulturních stáncích se na vás budou těšit kuchyně z Ugandy, Kypru, Ruska, Malajsie, Konga, Mexika, Jižní Korey, Turecka, Japonska, Indie, české zapomenuté speciality a mnoho dalších delikates. Kromě ochutnávek jídla a pití na vás čekají kulinářské workshopy tradiční příprava kávy, výroba sushi a vietnamských závitků, příprava afrických specialit a další. Nebudou chybět soutěže pro odvážné, program pro děti, indické workshopy, ale hlavně nabitý kulturní program plný netradičních hudebních a tanečních vystoupení. Více zde.

Cest Fest

Atmosféra exotických dálek prodchne v sobotu 14. června zámek Červený Hrádek u Jirkova. Na besedu dorazí cestovatel Dan Pribáň, který s partou kamarádů ve dvou trabantech, malém fiatu a Jawou 250 procestoval celou jižní Ameriku a Afriku. Martin Šíl zase navštívil Křováckou obrazárnu v severozápadní Namibii, kde je ve vyprahlé poušti pět tisíc skalních rytin. O svých zážitcích z cest pohovoří i Přemysl Rabas a Topí Pigula. Vystoupí etno kapely Švihadlo či Marimbamama a chybět nebude ani ochutnávka cizokrajných specialit nebo soutěž s partnerem akce BUSHMAN o outdoorové oblečení. Akce Cest Fest na zámku začíná ve 14 hodin, Cestovatelský den ve 20 hodin svým vystoupením zakončí americká zpěvačka Shayna Steele. Vstupné je 150 korun, děti zaplatí 50 korun. Více zde.

Pop Up Shop Neon

V unikátním jednodenním obchodě v Dlouhé 13 na Praze 1 se představí novinky z dílny Le Petit Délice, každý návštěvník dostane voucher na tři sta korun od TONI&GUY a konzultaci zdarma. Prezentovat se budou také barevné spreje label.m, kultovní značka TOMS a neonové lakování OPI. Občerstvení zajistí Sweetlife Bakery a svěží růžové francouzské víno od Le Bourgin. Více zde.

Jedlé kvítí na talíři

Seminář o sběru rostlin a zejména květů ve volné šumavské přírodě a jejich upotřebení v běžné kuchyni začne v Kašperských Horách v Nebespán café, v sobotu od 14 hodin. Naučíte se poznávat, které rostliny ve volné přírodě jsou jedlé. Celým odpolednem vás bude provázet Jana Vlková, která s nadšením vypráví o praktickém upotřebení květů v kuchyni a jejich blahodárných účincích na duši. Mimo jejich překvapivé chuti zažijete také radost z pobytu v přírodě, nové znalosti z ekologie, botaniky a kulinářství, nová setkání s podobně naladěnými lidmi a určitě i okouzlení z úlovku. Více zde.

Vintage Market



Recycle with Love pořádá prodejní akci s vintage & retro oblečením a doplňky. Pražské prodejce vintage módy jako Bohemian Retro nebo Aristokrat Vintage a další program tentokrát naleznete na prostranství u "Kontejneru" (kulturní centrum vytvořené z přepravního kontejneru v Cihelné ulici 4 na nábřeží Vltavy). Více zde.





Nákupy pro děti s Portmonkou

Aplikaci Portmonka a další podrobnosti najdete zde. Akce s kupony 1+1 zdarma platí od pátku 13. do neděle 15. června. Můžete navštívit třeba Dinoparky v Praze, Plzni, Ostravě, Vyškově a Liberci, kde máte s Portmonkou po celý víkend dětský lístek zdarma.

Kina Premiere Cinemas najdete v Praze, Olomouci a v Teplicích. S Portmonkou můžete od pátku do neděle na jakýkoliv film jen za cenu jedné vstupenky, druhou dostanete zdarma. Nabídka se týká i 3D filmů, děti pobaví třeba Jak vycvičit draka 2.

K pravé prázdninové pohodě taky patří zachumlat se pod deku a strávit den s novými knižními přáteli. Vyzkoušejte první dva díly, Puntíkáři a Duchaři, z oceňované série Miloše Kratochvíla, jako elektronické knihy. E-knihy koupíte zde , když si koupíte druhý díl, dostanete první gratis.

Letní Handmade Market

V sobotu se počtvrté otevřou brány Handmade marketu pro všechny, kteří mají rádi originalitu, ruční výrobky a nechtějí splynout v davu. Letního HMM se zúčastní jak šperkařky, tak tvořiví výrobci kosmetiky, oblečení, hraček, obalů na knihy nebo notebooky a další nezbytnosti. Občerstvení nabídne Mléčný bar Bílá vrána, který nabízí práci znevýhodněným občanům. Letní Handmade market tentokrát nabídne také malou dílničku pro všechny, kteří si budou chtít uháčkovat přívěsek na klíče pod vedením lektorky háčkování. Více zde.

Den otců v Nudném otci

Nudný otec, klub a kavárna na pražské Letné nemůže oslavy Dne otců vynechat. Tento podnik totiž primárně vznikl pro všechny táty, kteří připravují zábavu pro své děti a sami se při tom rádi baví. Pod heslem "Více otců, více zábavy" proběhne i oslava Dne otců, kterou zpestří turnaj v shuffleboardu a škola čepování s finalisty soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. Škola čepování bude probíhat mezí 16 hod a 20 hodinou a zúčastnit se ji budou moci všichni zájemci starší 18 let. Akce se koná v neděli 15. června. Více zde.

Výstava motýlů

Arboretum Nový Dvůr Slezského zemského muzea otvírá oblíbenou výstavu, která potěší všechny návštěvníky. Zavítejte v červnu do skleníku a nechte se unášet krásou živých motýlů. Prohlédněte si bájná morfa, obyvatele Střední a Jižní Ameriky, oslňující svými blankytně modrými křídly i jejich neméně zajímavé příbuzné z čeledi babočkovití. Seznamte se s pestrobarevnými motýly čeledi otakárkovití, kteří obývají jižní Ameriku, Afriku nebo Madagaskar. Výstavu můžete navštívit do 30. června, otevřena je denně od 9 do 16 hodin. Více zde.