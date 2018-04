Víme, kde pobavíte malé milovníky koní, dinosaurů, vesmíru i sportovce

Velká zvířecí show

Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem je největší přírodní zábavní areál v České republice. Na Den dětí se chystá celodenní program oslazen bonbonky Haribo a spoustou zábavy, soutěží a aktivit převážně pro děti. Nebude chybět ani

westernová show s ukázkami kovbojského umění a jedinečné divadlo s koňmi, kaskadéry a pyrotechnickými efekty. Více zde.



Maminy Cup

Festival sportu a zdravého životního stylu se koná tuto sobotu na Kladně. Na maminky tam čeká spousta zábavy a odreagování.

Součástí programu je také prezentace sportovních aktivit, relaxační a wellness zážitky, běh pro maminky Maminy Run a dětský koutek s možností celodenního hlídání. Více zde.

Velemloci v Praze

Nenechte si ujít slavnostní otevření nového pavilonu unikátních, kriticky ohrožených velemloků čínských v pražské zoologické zahradě v Troji.

Slavnost proběhne v čínském stylu. Více zde.

Aspoň na den paleontologem

Národní muzeum zve v sobotu 31. května 2014 děti i dospělé do Národopisného muzea – Musaionu, kde se uskuteční další akce z cyklu Aspoň na víkend, která se tentokrát zaměří na paleontologii. Návštěvníci si během zábavného odpoledne vyzkouší odlít zkamenělinu, odkrýt kostru dinosaura nebo zhotovit otisky rostlin. Akce se uskuteční v rámci běžného vstupného od 13:00 do 17:00. Více zde.

Kouzlo starých časů

V rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy jsou všechny děti a jejich rodiče zváni na zábavné dopoledne plné her a soutěží. Účastníky čeká pět soutěžních stanovišť s úkoly jako hledání rozdílů nebo skákání panáka a zajímavý doprovodný program. V závěru za splněné soutěžní úkoly děti obdrží pěkné ceny. Více zde.



Výstava dinosaurů zdarma

Výstavu pravých koster a zkamenělin Dinosaurium, která se rozkládá na 1 500 m2 Křižíkova pavilonu E na pražském Výstavišti můžou v neděli 1. června navštívit všechny děti do patnácti let v doprovodu dospělého zdarma. Dinosaurium, které bude v Praze k vidění do 29. června, nabízí více než padesát exponátů, kterým dominují až téměř 300 miliónů let staré skelety a fosílie zapůjčené z moskevského Borisiakova paleontologického institutu ruské akademie věd. Víc zde.

Pohádkové putování v mladoboleslavském divadle

Během putování světem známých pohádek se děti setkají se Sněhurkou, Budulínkem, Jeníčkem a Mařenkou a dalšími známými postavičkami. Nejmenší milovníci dobrodružných příběhů budou moct projevit znalost pohádek a díky ní také zdárně dospět cíle pohádkového výletu, kde na ně čeká sladká tečka. Více zde.

Hurá za Čtyřlístkem

Oslava Dne dětí čeká na rodiče a děti i v zámeckém parku Kunratice Praha, a to tuto sobotu.

Děti si budou moci vyzkoušet dovednostní stezku lesem, zaskákat si na trampolíně, nebo si upéct křupavé buřtíky, to vše v duchu jejich oblíbené pohádky. Více zde.

Z Hrusic s kocourem Mikešem

Desátý ročník tradičního putování po trase pohádkově naučné stezky je možné absolvovat pěšky i na kole. Zájemce čeká den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady a tradiční dvacetikilometrové putování z Hrusic do Říčan.

Letos můžete zvolit také kratší (12 a 14 kilometrů) trasu vedoucí po nové stezce Krásné vyhlídky. Více zde.

Vyšehraní

Dětský den se slaví také na pražském Vyšehradě. Na děti čeká taneční škola Ivy Langereové, pohádky pro nejmenší, Lego stan na hraní a hlavně stavění oblíbených kostiček, soutěže, hry a další zábava pro děti všech věkových kategorií i jejich a rodiče. Více zde.

Víkend pro děti v planetáriu

Pro děti jsou připraveny pohádky, soutěže a hry po celé dva víkendové dny v budově Planetária. Po každé pohádce se děti mohou dozvědět, jak funguje planetárium a co je třeba všechno udělat, aby taková pohádka mohla vzniknout. A protože i dospělí si chtějí občas pohrát, tatínkové a maminky si spolu s dětmi mohou vyzkoušet interaktivní exponáty ve foyeru – jako například jízdu speciálním vozítkem po Marsu nebo Měsíci. Více zde.



Zeměkoulení v Karlíně

Akce je určena především dětem předškolního a mladšího školního věku v doprovodu rodičů, její součástí jsou i farmářské trhy. Děti dostanou při vstupu do areálu v Infostanu kartičku, na kterou budou dostávat razítka za splněná stanoviště, jež budou rozdělena podle kontinentů. Po splnění každého stanoviště dostanou děti jako odměnu místo bonbonů kus exotického ovoce a cizokrajný recept. Kupon z kartičky mohou dále odevzdat ke slosování o zajímavé ceny. V areálu Karlínského náměstí vás čekají ukázky her dětí z celého světa, móda světových metropolí nebo ochutnávky exotických jídel. Více zde.

Trhy, pečení chleba a loutky v Roudnici

Na sobotním farmářském trhu vás lektorka Tereza Mašková naučí, jak si doma upéci kváskový chléb. Přímo na trhu si vlastníma rukama vyzkoušíte práci s vykynutým těstem. Přijďte podpořit Světový den sdílení a sdílet v sousedské atmosféře farmářského trhu znalosti a dovednosti.

Den dětí na tržišti oslavíte loutkovou pohádkou od 9 hodin. Soubor Loutky bez hranic zahraje pohádku o zlém draku Friťákovi, který ohrožuje Bramborové království, v kterém žije princezna Bramborka a král Brambora. Po vystoupení bude probíhat výtvarná dílna s bramborami. Víc zde.

Grace'n'Glamour

Tato módní událost představuje veřejnosti osobnosti české návrhářské scény a jejich tvorbu. Návštěvníci prodejní prezentace Grace'n'Glamour mohou obdivovat nezaměnitelný a jedinečný rukopis návrhářů, kteří svým uměním na tuto tradici jednoznačně navazují. Pod kolekcemi, s jejichž autory se můžete setkat tváří v tvář v sobotu v hotelu Mandarin Oriental Prague na Malé Straně, najdete tyto podpisy: Josefína Bakošová/Chi-Chi, Veronika Bijok, Barbora Divínová/Nová Róba, Franco Arazzi, Kateřina Geislerová a další. Více zde.