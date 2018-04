Objevte s dětmi výbuchy a planety ve vědeckém parku nebo krásu formanů

Léto v iQLANDII

Vyhrajte rodinné vstupenky Tři čtenáři, kteří do pondělí 7. července správně odpovědí na e-mail ona@idnes.cz na soutěžní otázku, obdrží rodinnou vstupenku do iQLANDIE. Otázka: Jak se jmenuje jediný humanoidní robot v ČR? (nápovědu hledejte ve fotogalerii)



Liberecký zábavně vědecký park představuje nejnovější exponát - 4D Globus, který reaguje na pohyb ruky. Globus si můžete jednoduše otáčet a cestovat po časové ose, sledovat posuny litosférických desek v řádech desítek milionů let nebo šíření tsunami v roce 2004.



Nový film Dobrodružství Victora a Garú v 3D planetáriu je určen hlavně pro předškoláky, ale na své si přijde i dospělý doprovod. Projekce je rozdělena na dvě části - informativní a příběhovou o chlapci a čapí slečně. Victor a Garú se vydávají na cestu, při které poznají hory, moře ale především sílu přátelství, vždy neděli od 9:30.

V Liberci je pro návštěvníky denně připraven workshop Kouzelná zkumavka či populární Science show v auditoriu. Vyzkoušet si můžete i simulátor zemětřesení, kosmonautický výcvik nebo se dotknete mlžného tornáda. Na vše dohlíží mluvící humanoidní robot, zazpívá vám tu ale i fontána. Kromě toho centrum pořádá i dočasné interaktivní výstavy, aktuální se jmenuje Mámo, táto, pojďme bydlet zdravě! Více zde.

Podívejte se na ukázku z 3D filmu Astronaut, který se v iQLANDII promítá:

VIDEO: Astronaut. Jeden z filmů, které bude promítat první 3D planetárium v Česku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karnevalová show na Šiklově Mlýně

Přijďte v kostýmu svého oblíbeného hrdiny a zúčastněte se soutěže o nejlepší masku. Bude se hrát, tančit, soutěžit a hlavně se dobře bavit. Celý den si kromě běžného programu můžete užít na zábavných atrakcích pro děti i dospělé, sjet divokou řeku a vyzkoušet megatrampolínu v aquaparku. Večer na návštěvníky čeká bláznivé představení Tricho Mechico. Více zde.

Mamutíkův vodní park

V sobotu 5. července navštivte slavnostní otevření nové vodní atrakce v relaxačním a sport resortu Dolní Morava. Mamutíkův vodní park je přírodní vodní areál, kde je voda základním prvkem k hraní, experimentování a získávání zkušeností o přírodě a jejích zákonitostech. Zábavnou formou se tu malí i velcí dozvědí zajímavé informace o vodě a zároveň si užijí spoustu legrace. Jak se voda chová? Jakou má sílu? A jak takovou vodní sílu využít? Na tyto i další odpovědi si všichni experimentátoři budou moci přijít sami. Více zde.

Formanský den ve Velkých Karlovicích

V sobotu 5. července se ve Velkých Karlovicích uskuteční také 30. Formanský den s řadou exhibičních vystoupení s koňmi za účastí hostů ze zahraničí, formanskými závody a přehlídkou šampionů z tréninku Františka a Radka Holčákových. V doprovodném programu se najde místo na koncerty, zábavou pro děti, ukázku přepadení parního vlaku či přehlídku automobilových veteránů. Více zde.

Vostrovecké slavení ve Vlašimi

Renesanční slavnosti ve Vlašimi mají již několikaletou tradici. Bohatý program přiblíží dobu Vostrovců z Kralovic, kteří drželi Vlašim v letech 1588 až 1621. Muzeum Podblanicka ve spolupráci s občanským sdružením Císařský regiment připravilo scénky ze života Jana Vostrovce. Uvidíte šermířské šarvátky, historická řemesla, renesanční tance, ražbu mincí i historickou zbrojnici. Nebude chybět výcvik mušketýrů, dobové stánky s občerstvením a upomínkovými předměty. Více zde.

Unikáty zemských muzeí v Opavě

Poprvé v historii se na jedné výstavě představí tři z nejvzácnějších a nejcennějších předmětů, které ve svých depozitářích uchovává Slezské zemské muzeum, Národní muzeum a Moravské zemské muzeum.

Od 5. do 27. 7. si mohou návštěvníci Historické výstavní budovy v Opavě prohlédnout Věstonickou venuši, kamennou hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic a meteority z Opavy – Kylešovic. Výstava je vrcholem oslav letošního roku, kdy si 200leté výročí připomíná Slezské zemské muzeum.

Výstava je putovní, od 5. do 27. 8. ji mohou vidět návštěvníci Národního muzea v Praze a od 5. do 30. 9. pak také ti, kteří zavítají do Brna do Moravského zemského muzea.Více zde.