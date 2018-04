Přivítejte léto venku - čeká vás dobré jídlo, pití a zábava i pro malé

Dny Jeruzaléma v Praze

Milovníci gastronomie by si neměli nechat ujít návštěvu pražské Náplavky od 18. do 21. června. Do metropole míří palestinský šéfkuchař Kamel Hashlomon a jeho izraelský kolega Ilan Garousi, šéfkuchaři, kteří stojí za úspěchem nejlepší restaurace v Jeruzalémě Chakra. Tito gastronomičtí mágové představí pražským gurmánům každý den festivalu kulinářskou show. Náplavka se promění v místo s atmosférou jeruzalémských trhů. Návštěvníci zde budou moci ochutnat typické izraelské potraviny a nápoje či si vychutnat kávu v originální Jeruzalémské kavárně. To vše za příjemné blízkovýchodní atmosféry, kterou navíc každý den doplní hudební a další doprovodný program festivalu. Více zde.

Teribear dětem

V sobotu od 10 hodin se v parku Parukářka v Praze uskuteční dětský den pořádaný Nadací Terezy Maxové. Pro děti bude připraven bohatý program včetně dopravního hřiště, skákacího hradu, malování na obličej, diskotéky a karaoke, balonkové show nebo fotbalu s hvězdami nejlepšího českého týmu. Zatímco se děti budou učit skládat origami nebo sledovat divadelní představení, rodiče si mohou odpočinout v kavárně. Více zde.

Koktejl Festival

Barmani z celého světa navštíví 22. června Prahu, aby se utkali o nejlepší koktejl ve čtvrtém ročníku Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink 2014. Celkem 39 soutěžících představí své nové drinky v sobotním kole, nejlepších šest se probojuje do nedělní barmanské a hudební show a předvede své umění široké veřejnosti přímo na Václavském náměstí na Mattoni Koktejl Festivalu. Publikum bude mít možnost sledovat souboj barmanské elity a zdarma se pobavit poslechem nejlepších českých a slovenských skupin. Koncert začíná ve 20:00 a vystoupí na něm Vojta Dyk & B-Side Band, MIG 21,Chinaski, Miro Žbirka, No Name, Portless, Klára Vytisková, Debbi a Lipo. Více zde.

Zábavná filantropie v Brandýse

V pátek 20. června od 16 hodin se na brandýském zámku uskuteční dobročinné odpoledne organizované středoškoláky s názvem To dám!. Na světě existuje nepřeberné množství nejrůznějších nápadů, akcí, činností, soutěží i zdánlivých nesmyslů, které jsou nejen zábava, ale také se jejich prostřednictvím shání podpora pro projekty nebo osoby, které si na sebe samy vydělat nemohou. Právě takový fundraising si vyzkouší středoškoláci z Brandýsa a okolí. Přijďte se s nimi pobavit a hlavně je v jejich dobročinné zábavě podpořit svou přítomností. Možná se při tom naučíte dělat nejrůznější triky s Yoyo, zahrajete si hru, kterou jste nikdy před tím nehráli, nebo chytnete inspiraci, jak si udělat svou vlastní fundraisingovou akci. Více zde.

Interaktivní výstava Naše cesta

Ve velký interaktivní a zážitkový svět pro malé i velké se od 1. května do 30. června promění pavilon H výstaviště BVV v Brně. Cílem výstavy nazvané Naše cesta, která se uskuteční v rámci projektu Chodicilide.cz, je zprostředkovat dětem i dospělým zážitkovou formou každodenní život lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Více zde.

Debatujte o budoucí podobě měst

Festival reSITE si klade za cíl spojit odborníky z řad architektů a urbanistů s veřejností, a umožnit tak debatu o budoucí podobě měst. Nabídne ke zhlédnutí tři výstavy a možnost zúčastnit se večerních sérií Nočních talk show, kde se palbě otázek a diskuzi vydají všanc takové oborové veličiny, jako je mezinárodní expert na urbanismus a kritik architektury Adam Greenfield nebo Margaret Newmanová, která vyměnila pozici vedoucí štábu Oddělení dopravy města New York za výkonnou ředitelku Newyorské městské umělecké společnosti. Odbornou konferenci doplňují workshopy, akce ve veřejném prostoru, výstavy a projekce, neformální rozhovory a setkání s hlavními hosty reSITE, ale rovněž cyklojízda nebo videomaping. Více zde.

VIDEO: Festival architektury a urbanismu reSITE Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zábavné odpoledne v Lysé nad Labem

V Zámeckém parku v Lysé nad Labem čeká na děti Pohádková cesta připravená Mateřským centrem Parníček. Děti mohou sledovat zápolení pohádkových bytostí, zatančit si na živou kapelu, sledovat taneční vystoupení dětí i dospělých a nakonec zhlédnout divadélko. Vstup je padesát korun. Více zde.

Dětský den v pivovaru Ferdinand

Jak se koulejí sudy, kdo doskáče dál ve sladovnickém pytli a neztratí se v přepravkovém bludišti? To se dozvědí děti a rodiče, co se v sobotu 21. června vydají do areálu pivovaru v Benešově. Mohou se těšit i na promítání pohádek, Divadélko s Houbovou pohádkou, lanové centrum, míčové hry, jízdu na koni, pivovarnické soutěžní disciplíny a na mnoho tvořivých dílniček. Většiny aktivit se mohou účastnit společně se svými rodiči. Nebude chybět ani oblíbené malování na obličej a skákací hrad. Padesátikorunové vstupné se vztahuje na celodenní program, navíc je v něm zahrnutý i nápoj a sladké odměny pro soutěžící děti. Více zde.

Svatojánské slavnosti v Brně

Ve středu 24. června od 15. do 18. hodin budou mít děti a jejich rodiče možnost zapojit se na zahradě Centra sociálních služeb na Chrlického náměstí do pestrého programu v podobě stezky národního bohatství, pohádkového koutku s pokladem, louky plné hraček nebo ateliéru s výrobou letních dárků. Návštěvníci zde budou mít také možnost ochutnat čerstvého pstruha na grilu z českého chovu Rybářství Kolář. Vstup je zdarma. Více zde.

Divadlo v kladenském zámeckém parku

Pohádka o putování zvědavého slůněte podle příběhů Rudyarda Kiplinga v nastudování kladenského Divadla Lampion se v neděli odehraje přímo v kladenské zámecké zahradě, začátek je v 15 hodin. Více zde.

Výstava Společně proti hemofilii

Cílem fotografické výstavy je přiblížit život malých dětí a dospívajících, které spojuje stejný osud. Od svého narození se potýkají s nevyléčitelnou dědičnou chorobou hemofilií (poruchou srážlivosti krve), která do značné míry ovlivňuje jejich současný i budoucí život. Autorem originálních fotografií je fotograf Radovan Šťastný. Momentálně si můžete putovní výstavu prohlédnout v pražském Divadle v Dlouhé, kde bude instalována až do 30. 6. V červenci a srpnu zavítá do OC ATRIUM Hradec Králové, od 1. 9. do 31. 10. bude k vidění v OC LETMO Brno. Poslední letošní zastávkou budou České Budějovice, kde bude fotografická výstava instalována v IGY Centru a to od 1. 11. do 31. 12. 2014.