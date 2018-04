V sobotu přijďte za námi na Jarmark, pak na festivaly jídla nebo módy

Jarmark OnaDnes.cz

Přijďte za námi na 11. Jarmark OnaDnes.cz tuto sobotu 24. května na Výstaviště do pražských Holešovic. Patřit nám bude střední hala a levé křídlo Průmyslového paláce, k dostání bude jako vždy nepřeberné množství krásného oblečení, bot i šperků za lidové ceny. Kromě pestrého programu se můžete zúčastnit i bohaté tomboly s dárky za více než čtvrt milionu, jejíž výtěžek půjde stejně jako výtěžek z mnohých stánků z občerstvením na konto Nadace Terezy Maxové dětem, konkrétně se bude vybírat na vůz pro pěstounskou rodinu. Více zde.

Ve videu se podívejte, jak to vypadalo na minulém Jarmarku OnaDnes.cz

VIDEO: Tereza Maxová na Jarmarku OnaDnes.cz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ententýnum v paláci

V neděli 25. května ožijí starobylé zdi barokního Clam-Gallasova paláce v centru Prahy originálními hudebními a výtvarnými dílnami pro děti i rodiče. Přední umělci a interpreti malým muzikantům otevřou kouzelné dveře do světa staré hudby od středověku po baroko. Populární loutkové divadlo Buchty a loutky sehraje pohádku o tom, že chamtivost se nevyplácí, v hravém Bazaar Baroque budou děti moci směnit některou ze svých knížek či hraček za jinou, vyrobit si vlastní linoryt nebo si vyzkoušet umění kaligrafie.Více zde.

Písecký víkend módy

V pátek a neděli se fanoušci módy mohou těšit na prezentace módních značek Imperial, Diesel, Armani, TIMEOUT, Pietro Filipi, Takko, Tommi Hilfiger, pánské módní značky Koutný, jejíž modely předvedou známí sportovci, dále butiku Roosevelt Fashion store, na jehož přehlídce uvidíte i brýle Hout Couture z afrického dřeva či šperky Dyrberk Kern. Čeká vás ale i mnoho dalších přehlídek či vystoupení. Kromě toho zde svou tvorbu představí také módní návrháři Pavel Filandr, Lukáš Bartoň nebo Věra K.

Prague Food Festival

Od pátku 23. do neděle 25. května budou v Královské zahradě Pražského hradu k ochutnání menu od šéfkuchařů oceněných Michelinem či anketou Grand Restaurant. U společného dlouhého stolu se v rámci Badoit Fine Dining budou podávat tři chody + amuse-bouche, vše snoubeno s luxusními alko i nealkoholickými nápoji a doplněno profesionální obsluhou. Touto nevšední formou představí své umění Jan Štěrba, Petr Fučík, Pavel Sapík, Michal Göth, Oldřich Sahajdák, Roman Paulus, Riccardo Lucque a populární Zdeněk Pohlreich. Více zde.

Festival jógy

V neděli v O2 areně v Praze se uskuteční první ročník největšího festivalu jógy ve střední Evropě. Těšit se můžete na všemožné druhy jógy, které doplňí v zahraničí velmi oblíbené cvičení Les Mills Body Balance, které je moderním křížencem jógy, taiči a pilates.Všichni instruktoři také postupně povedou zhruba tříhodinový happening doprovázený živou hudbou, v rámci něhož návštěvníci společně celkem 108krát pozdraví slunce a vzdají tak hold světlu, lásce, zdraví a pozitivnímu přístupu k životu, akci zakončí společná závěrečná meditace. Více zde.

Festival živého jídla

Živé jídlo a skvělá zábava vás čeká v sobotu na akci s názvem RawFest, prvním ročníku festivalu věnovanému oslavě živé stravy, zábavě, sportu a inspiraci, který se bude konat v areálu výrobny společnosti Lifefood v Praze Běchovicích. Těšit se můžete na to nejlepší ze světa raw food, od sušených produktů až po celá raw menu připravovaná přímo na místě, chybět nebude ani čerstvé ovoce a zelenina včetně exotiky. O zábavu a vzdělání bude postaráno v přednáškovém stanu, v celém areálu pak proběhne mnoho uměleckých a sportovních workshopů zpestřených o profesionální exhibice. Velkou pozornost věnují pořadatelé dětem a jejich vyžití. Celý den vyvrcholí tombolou či koncerty. Více zde.

Testování sportovního talentu dětí

Vezměte děti v neděli na sportovní den do haly Tatran Střešovice v Praze 6. Budete mít jedinečnou šanci zjistit, na jakou pohybovou aktivitu mají talent. Zábavné odpoledne plné pohybu totiž organizuje obecně prospěšná společnost SportAnalytik, která do Česka přináší program testování sportovních předpokladů. Více zde.

Ratolest Fest

Festival pro všechny rodiče a děti můžete navštívit zdarma tuto sobotu na náplavce Rašínova nábřeží v Praze. Těšit se můžete na závod odrážedel a koloběžek, velký dětský bazar, zásah hasičského člunu s vodním dělem, výtvarné a hudební dílny, cvičení s kočárky, vodní bitvu, nábor malých sportovců do sportovních oddílů, parník do zoo v Troji a spoustu soutěží. Zajištěno je i občerstvení vhodné pro malé gurmány. Více zde.



Prague Vintage Fair

Víkend by měli mít ve svém kalendáři zakroužkován všichni milovníci nadčasové módy. Novoměstská radnice v Praze se promění v luxusní obchodní dům s vintage módou. Návštěvníci akce budou mít příležitost nejen obdivovat, ale také zakoupit originální oděvy, obuv, kabelky, bižuterii a doplňky z 20. až 80. let minulého století. Vše vyvrcholí v sobotu módní přehlídkou kolekce Moniky Drápalové, čerstvé držitelky ocenění Czech Grand Design, která speciálně pro tuto příležitost navrhla a ušila svou "vintážní" kolekci modelů. Více zde.

La grande bellezza

Fanynky retro stylu by o víkendu neměly prošvihnout ani slavnostní otevření nového showroomu Lazy Eye. Mladá návrhářka, která šije podle originálních návrhů z 50. let, se z pražské Letné přesouvá na Vinohrady. Šaty, které si oblíbily nejen místní "pin-upky", si můžete prohlížet a zkoušet v sobotu i v neděli od 13 do 20 hodin, chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Kromě občerstvení, vína a hudby vás čeká i s vizážistkou a velký výprodej kosmetiky ARTDECO. Více zde.

Festival chutí v Brně

Návštěvníci brněnského Nákupního centra Královo Pole se od čtvrtka do soboty mohou těšit na gurmánské a farmářské trhy, barmanskou show s ochutnávkou koktejlů, živé ukázky vyřezávání do ovoce, sladké a slané domácí pečení s vtipným zdobením nebo třeba přípravu a ochutnávku bezlepkových řízečků. Speciální stánek má nachystaný Mendelova univerzita v Brně, která je jedním z partnerů akce. Na něm se lidé dozví, jak si jednoduše doma vyrobit chutný sýr (včetně zábavné zkoušky dojení mléka na umělém vemeni), jakým způsobem se hodnotí vína a další potraviny, mohou ochutnat různé vařené či naklíčené luštěniny a obiloviny nebo otestovat džus ze zeleného ječmene. Více zde.