O víkendu vyražte za chřestem rovnou na pole a oslavte matky na zámku

Chřestové slavnosti

Hostín u Vojkovic vás uvítá na v sobotu 10. května od 10 hodin. Čeká na vás ukázka pěstování, sklizně, třídění a přípravy chřestu s výkladem od odborníků, prodej čerstvě sklizeného chřestu za zvýhodněné ceny, chřestové gastronomické speciality připravované špičkovými kuchaři přímo na místě a soutěž v pojídání chřestu - Chřestožrout 2014. Hrát bude živá hudba a pro děti je připraven bohatý program jako skákací hrad, malování na obličej nebo spousta her o drobné ceny. Vstup zdarma. Více zde.

Den s koňskými terapeuty v Tanvaldě

Zábavný Den s koňmi můžou strávit děti a jejich rodiče v pátek 9. května ve Stáji Jitka a OS Svítání v Tanvaldě. Čekají je neobyčejné zážitky se čtyřnohými parťáky, koňmi terapeuty, kteří jsou využíváni k hiporehabilitaci. Děti čeká den plný her, zábavy, smíchu a samozřejmě jízdy na koni. Zapojit se mohou děti se zdravotním znevýhodněním, ale i zdravé od osmi let věku. Podrobné informace o akci a přihlášku najdete zde.

Férová snídaně

Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: sejděte se v parku, na nábřeží nebo na náměstí ve svém městě se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídejte fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň moc příjemně tak stejně jako tisíce lidí na světě oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. Spousta lidí vyjadřující společnou snídaní podporu myšlence fair trade bude signálem, že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje zboží, které běžně spotřebováváme. Více zde.

Milujte svého pěstitele a vyjádřete mu podporu na snídani.

Luminárium na Pankráci

Objevte okouzlující svět barev a stínů ve spletitém labyrintu chodeb, které se ukrývají v útrobách fascinujícího Luminária. Je to netradiční vzduchová stavba s velmi nápadným exteriérem a na první pohled připomíná velký nafukovací hrad. Jeho kouzlo se však ukrývá uvnitř. Hra barev, světel a stínů je tedy závislá na intenzitě slunečního záření, díky kterému se tak každá návštěva stává originálním zážitkem. Tuto atrakci budete moci v květnu navštívit před obchodním centrem Arkády Pankrác. Více zde.



Podívejte se, jak to vypadalo uvnitř Luminária při jeho poslední návštěvě Prahy.



Staročeský jarmark na Vyšehradě

Středověký jarmark v historickém prostředí Vyšehradu se koná v rámci každoročního festivalu hudby a divadla Vyšehraní. Budou zde probíhat ukázky řemesel a koupit si můžete kované šperky, minerály, korálky, dřevěné hračky, tradiční valašské frgály, preclíky, tyčinky, špaldové pečivo, pražené ořechy, koření, med nebo přírodní mýdla. Více zde.

Svátek matek na zámku

Druhou květnovou neděli slaví svůj svátek všechny mámy, mamky a maminy, které tradičně dostávají od dětí dárečky nebo kytičky. Velkou oslavu pro všechny maminky chystají na Zámku Loučeň letos poprvé, a to nejen pro ty, které již děti mají, ale také pro ty, které jsou teprve v očekávání. Bez ohledu na to, kolik je let vašim dětem, na neděli je přichystaný celodenní program pro velké i malé, zaměřený pochopitelně na to, co zajímá ženy a matky. Více zde.