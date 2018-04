O víkendu vezměte děti na závod koloběžek, vás potěší fashion market

Koloběžkový závod se Čtyřlístkem

Napínavý závod se odehraje pod taktovkou Čtyřlístku, který bude dětem bouřlivě fandit. Nejlepší tři závodníci z každé kategorie budou dekorováni na bedně vítězů přímo maskoty Čtyřlístku. Ostatní závodníci dostanou diplom za účast a malou odměnu, úplně všichni obdrží volnou dětskou vstupenku na 6. ročník akce Den pohádek a hudby. Navíc jsou všechna startovní čísla slosovatelná a losují se odrážedla a koloběžky značky Yedoo ze speciální edice Čtyřlístek. Více zde.

Noční běh pro Světlušku

Akce zprostředkuje ve středu 29. dubna kromě dobrého skutku a finančního výtěžku také jedinečný zážitek. Magická atmosféra běhu, při kterém prolétnou večerní pražskou Stromovkou tisíce čelovek, tak symbolizuje motto celé akce. A sice, že i běhat ve tmě má smysl. Již tradičně bude na výběr ze dvou variant délky trasy - 3 nebo 5 kilometrů. Vítán je každý, i ten, kdo si bude chtít trať jen projít a není zrovna příznivcem běhu. Charitativní startovné je 450 Kč a celý výtěžek je určen Nadačnímu fondu Českého rozhlasu do sbírky Světluška na pomoc nevidomým a lidem s těžkým zrakovým postižením. Pro prvních 1000 zaregistrovaných účastníků je připraveno originální tričko a čelovka zdarma, registrační stánky budou otevřeny od 18:30. Více zde.

Holešovice Fashion Market

Od pátku 25. dubna do neděle 27. dubna se v prostorách Pražské tržnice v Holešovicích uskuteční největší český trh nezávislé módy, šperků a designu, osmý a zatím největší díl marketu se rozroste o další halu - Newcomer’s Hall, ve které se představí noví a začínající vystavovatelé. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program, po dobu konání budou na místě hrát dýdžejové, módní návrháři představí své nové kolekce pro jaro/ léto 2014 v rámci sekce módních komentovaných přehlídek. Program doplní hudební a taneční vystoupení a workshopy, fotostudio i chill-out zóna s barem, posezením a občerstvením. Vstup na Holešovice Fashion Market je zdarma a bez bariér. Pro nejmenší návštěvníky bude připraven dětský koutek s relaxační zónou a přebalovacím pultem a malý dětský workshop. Více zde.

Jarní hrnčířské slavnosti v Nelahozevsi

Organizátoři dvanáctého ročníku Jarních hrnčířských slavností vás zvou na zámek Nelahozeves.

Na návštěvníky čekají řemeslné stánky a dílny, bohatý doprovodný program, speciality zámecké kuchyně, ochutnávky a prodej Lobkowiczkých vín a mnoho dalšího. Více zde.

Garage sale v Černošicích u Prahy

Chcete za pár korun ulovit nějaký originální kousek do bytu, nebo na zahradu? Či pořídit za hubičku oblečení pro děti, nebo pro sebe? Přijďte na garážový prodej do Černošic u Prahy. Oficiální zahájení přesunů pokladů od jednoho souseda k druhému je v 10 hodin v neděli ráno, nicméně otevírací doba jednotlivých prodejů je plně v režii prodejců, vše bude uvedeno v mapce. Nakupující se prostě jen vybaví peněženkou a vyrazí na nedělní procházku či projížďku. Zájemci o účast (prodej) v garážových výprodejích v Černošicích se mohou přihlásit na webových stránkách, kde jsou také k dispozici všechny potřebné informace. Více zde.



Rodiče na start!

Běh s podtitulem "Rodičovství je běh na dlouhou trať" se koná ve čtvrtek 27. dubna 2014 od 10 hodin do 14 hodin v pražské Stromovce u restaurace Šlechtovka. Patronkami akce se staly atletka Kateřina Baďurová Janků a herečka Michaela Maurerová. V rámci doprovodného programu se představí organizace, které nabízejí služby pro děti a rodiče nebo jejichž cílem je zlepšení občanského života. Můžete se těšit na sportovní pohybové aktivity pro děti, kreativní dílničky, taneční vystoupení školy stepu, žonglování a představení asistenčních psů. Více zde.

Den Země v ZOO parku Vyškov

Nenechte si v sobotu ujít odpoledne věnované modré planetě s ekologicky zaměřenými aktivitami a kulturním vystoupením. Akci od 15:00 zahájí divadélko Komedianti na káře. Součástí odpoledne bude také volba mláděte, které bude reprezentovat zoo v soutěži Unie českých a slovenských zoologických zahrad "Baby ZOOm 2014". V 15:45 se rozjedou vzdělávací, hravé a soutěžní úkoly. Na závěr odpoledne se budou opékat špekáčky. Více zde.

Vydejte se na expedici do Národního parku Podyjí

Příjemnou jarní vycházku nádhernou přírodou kolem řeky Dyje můžete absolvovat už o víkendu 26. a 27. dubna. Okruh okolím Čížova a Hardeggu s možností návštěvy části rakouského Národního parku Thayatal zabere přibližně 10 až 15 kilometrů a zvládne ho i nezkušený turista. Expedici připravili profesionální průvodci ve spolupráci se společností Bushman. Po oba dny je sraz účastníků vždy v 10 hodin na parkovišti před obcí Čížov v centrální části NP Podyjí. Předpokládaný návrat je přibližně v 18 hodin. Na vycházku je dobré vzít si kotníkovou terénní obuv, na sebe sportovní oblečení a do batohu pláštěnku, jídlo a pití. Počet míst je omezen. Více zde.

Hrátky v parku ve Veselí nad Moravou

Tvůrčí dílny, divadlo, hudba, to vše bude připraveno ve Veselí nad Moravou 27. dubna. Přijďte přivítat léto a pobavit se při odpoledni plném her, tvůrčích dílen, kejklířského divadla, hudby a zábavy. S blížícím se létem se můžete opět těšit na řadu akcí v netradičních prostorách, například v Parku Petra Bezruče, kde se uskuteční odpoledne pro velké i malé děti s názvem Hrátky v parku. Více zde.

Festival arabské kultury

Arabfest se letos kromě tradičního dějiště Plzně objeví ve velkém také v Praze. Ve dnech 24. až 26. dubna čeká jeho návštěvníky na různých místech metropole třeba přednáška o arabském punku, workshop arabštiny, výstava mapující arabské graffiti či beseda o roli mladé generace Arabů. Více zde.

Čarodějnický víkend na zámku Slavkov

Chcete letos přežít pálení čarodějnic? Přijďte poslední dubnový víkend na Zámek Slavkov – Austerlitz, kde tyto nehumánní praktiky netolerují.

Naopak jsou tam pro všechny čaroděje i čarodějky připravena dvě kouzelná odpoledne plná dobrodružství. Více zde.

Mezinárodní den bez bot

V úterý se po celém světě koná Mezinárodní den bez bot (One day without shoes), který zavedl Blake Mycoskie, zakladatel značky TOMS. Cílem je upozornit na to, že víc než čtvrtina obyvatel planety nevlastní jediný pár bot. Letos Mezinárodní den bez bot pořádá průvod, jehož součástí bude hudební happening za doprovodu Jana P. Muchowa se zpěvačkou Never Sol, Václava Havelky s kapelou Please the Trees a všechno vyvrcholí koncertem Tata Bojs v baru Bajkazyl na pražské Náplavce. Více zde.