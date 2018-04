Zpestřete si Velikonoce designovými vejci, tancem nebo výstavou

Nové výstavy na zámku v Moravském Krumlově

Nově opravené interiéry prvního patra moravskokrumlovského zámku opět ožívají. Odstartují hned čtyři výstavy najednou. V Rytířském sále a kapli, kde ještě před třemi lety visela plátna Slovanské epopeje od Alfonse Muchy, vystavuje své velkoformátové obrazy Vladimír Franz. Dále uvidíte i dosud nezveřejněné fotografie Jiřího Slámy mapující osud Muchovy Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, reportážní fotografie od jeho syna, portréty od fotografky Idy Saudkové či reportéra MF DNES. Až do konce září se přidá i historická výstava o životě a díle Gundakara z Lichtenštejna i prezentace toho nejzajímavějšího z depozitářů místního muzea. Více zde.

Velikonoční science show v iQlandii

Postavit naťuknuté vajíčko na špičku jako Kolumbus už umí kdekdo. Ale co k tomu využít sůl? A co takhle přimět čerstvé vejce, aby se vznášelo nebo plavalo po hladině? Nebo výbuch vaječné skořápky? "Dozvíte se, co takový vědec vlastně dělá o Velikonocích a co všechno dokáže provést s vajíčky nebo pomlázkou," zve manažerka programu iQLANDIE Liberec Monika Vamberová. Velikonoční science show se konají od čtvrtka 17. dubna do pondělí 21. dubna vždy od šestnácti hodin a jsou zdarma v rámci standardního vstupného. Více zde.

Velikonoce v Pohádkové kovárně v Selibově

Jestli jste zvědaví, jak to o Velikonocích vypadalo ve vesnickém stavení, jaká vajíčka si malují naši čerti a hastrmani, proč odlétají o Velikonocích zvony do Říma a jak se zdobí perníčky, přijďte se i Vy podívat o velikonoční sobotu nebo neděli do Pohádkové kovárny v Selibově u Písku. Můžete si zde vyrobit vlastní velikonoční výzdobu, uplést pomlázku, zúčastnit se soutěží s kohoutkem a slepičkou a společně ozdobíme velikonoční strom a obří vajíčko, aby se z něj dráčkovi vesele klubalo. Více zde.



Veselé zámecké Velikonoce

I letos přinese zámecká slavnost Velikonoce u Thurn - Taxisů tradiční jarní zvyklosti. V podobě jako na zámku je ale nikde jinde nezažijete: Svátky jara budeme v letošním roce slavit se Zajíci. Velikonoce u nás budou veselé , hravé a barevné a tak Vás celým zábavným dnem budou provázet zámecký králíček Salátek se svým starším bratrem králíkem Salátem. Více zde.

Hlas z Francie v Liberci

Chcete poznat nejkrásnější místa Francie a podívat se, jak se točí televizní pořad Postřehy odjinud? Přijďte v úterý 22. dubna do Experimentálního studia v Liberci na besedu se zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii Janem Šmídem, který pro Českou televizi natočil téměř sto dílů tohoto pořadu. Beseda spojená s projekcí fotografií a televizních dokumentů nejen z Francie, ale i USA či Sicílie začíná v 18:30. Zájemci nahlédnou nejen do zákulisí televizního natáčení, ale i do každodenního života a práce zahraničního zpravodaje. Více zde.

Velikonoční fitness

Studio Fascinace na Malé Straně pro vás na Velikonoční pondělí připravilo charitativní odpoledne plné oblíbených fitness aktivit. Pro všechny ženy, dámy i dívky je navíc připraven bonus ve formě vizážistického a fotografického studia zdarma. Již od 15:00 můžete využít služeb vizážistky Martiny Ježkové a po té se nechat vyfotit od fotografky Jarky Hrnčárkové v prostorách historického Tyršova domu. Od 16 do 19 hod můžete cvičit, po skončení lekcí je připravena tombola, výtěžek z tomboly půjde na pomoc dětem nemocným rakovinou prostřednictvím občanského sdružení Sluneční paprsek. Více zde.

Fotbalisté pro charitu

Charitativní obchod Hvězdný bazar uvítá 23. 4. od 15 do 16 hodin ve své prodejně v Jungmannově ulici v Praze hráče AC Sparta Praha. Ondřej Švejdík, Costa Nhamoinesu a další osobně předají do prodeje několik unikátních kousků. Fanoušci si je budou moci v bazaru koupit a podpořit tak vozíčkáře s poraněním míchy společně se svými fotbalovými hvězdami. Těšit se mohou na podepsaný dres i osobní věci některých hráčů. Více zde.

Matematika na dotek

Nejrůznější experimenty a hry zvou velké i malé, milovníky matematiky i ty, kteří ji nenávidí, k tomu, aby se na chvíli zaobírali jednou z nejstarších věd. Dvacet vystavených objektů lze vyzkoušet a dotýkat se jich. Návštěvníci mohou skládat puzzle, stavět mosty, přemýšlet nad hlavolamy, sledovat závody kuliček, vyrábět bubliny – a přitom se současně neustále zabývají matematikou. Tato výstava je zcela nový projekt Goethe-Institutu a vznikla ve spolupráci s muzeem Mathematikum v Giessenu, což je první matematické muzeum na světě, které nabízí interaktivní exponáty. Výstava ukazuje výběr osvědčených experimentů z giessenské výstavy a je pro všechny ve věku od 8 do 80 let. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol. Více zde.

Výstava o fenoménu korespondence

Výstava Originální české papírnictví papelote v galerii CzechDesign představuje novou korespondenční řadu papelote:carta. Do 9. 5. tak prostory ve Vojtěšské ulici 3 v centru Prahy zaplní nejen samotná kolekce, ale také dopisy došlé na adresu papelote v rámci nedávné kampaně Pište dopisy. Lidé v nich popsali význam, jaký dopisy v jejich životě mají. Návštěvníky čekají také mnohdy překvapivé a málo známé informace ze světa korespondence či tematicky laděná knihovnička. Expozice je přístupná od úterý do pátku: 10 – 18 hodin. Více zde.

Slané Velikonoce v Myslbeku

Můžete se těšit na výtvarné dílny, společnou výzdobu obřího vejce přímo v pasáži Myslbek, tisk 3D kraslic, charitativní prodejní výstavu velkých kraslic vytvořených výtvarníky i samotnými návštěvníky. Jestliže si některou z nich zamilujete, můžete si ji rovnou na místě zakoupit. Kromě originální výzdoby získáte i dobrý pocit, neboť celý výtěžek z prodeje dostane Klub nemocných cystickou fibrózou. Dvacet originálních mega kraslic od výtvarníků můžete dražit až do 21. dubna na www.aukro.cz. Více zde.