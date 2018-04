O víkendu nachystejte kraslice a pomlázky a začněte žít zdravě

Festival Evolution

Od 11. do 13. dubna se holešovické Výstaviště stane největším biotržištěm v České republice. Několik set vystavovatelů představí nejnovější trendy a produkty z oblasti bio potravin, regionálních produktů, přírodní kosmetiky a výživových doplňků, k tomu návštěvníky čeká i bohatá nabídka přednášek o živé stravě, makrobiotice, tradiční čínské dietetice nebo o tom, jak vařit z konopí, mlsné jazýčky potěší také oblíbené ochutnávky. Cenné rady všem, kteří někdy tápou, co že to vlastně končí v jejich nákupních košících, poskytnou přítomní odborníci. Více zde.



Výstava Elegance

Ve dnech 10. – 13. dubna se na výstavišti v Lysé nad Labem uskuteční již devatenáctý ročník výstavy Elegance, který nabídne především ženám moderní trendy v oblékání. Vedle textilu a prádla zde návštěvnice najdou stánky s bižuterií a kosmetikou. Třinácté pokračování bude mít v rámci Elegance soutěž mladých módních tvůrců AVANTGARDA 2014. Současně proběhne výstava Dětský sen, děti si budou moci pohrát v dětské koutku a nebo zajezdit na motokárách. Více zde.

Velikonoční jarmark na Chodovské tvrzi

Chodovská tvrz se v sobotu 12. dubna od 9 do 18 hodin promění na festival řemesel. Nebudou chybět originální ruční výrobky ze dřeva, keramiky, lnu či hedvábí. Bude se kouřit z kovářské dílny, točit hrnčířský kruh i kolovrátek, nad plamenem hořáku se budou ze skla tvořit vinuté perly. Uvidíte, jak vznikají Tiffany vitráže, drátované mísy či jak se zdobí kraslice. Pro děti i dospělé budou připraveny dílničky i hrnčířský kruh. K sezobnutí budou teplé staročeské bramborové pokrmy a voňavý trdelník. Po celý den uslyšíte hrát flašinet. Vstup zdarma. Více zde.

Velikonoční kumštování a trh v Rosicích

Velikonoční kumštování v Rosicích nabídne v sobotu ukázky mnoha technik zdobení kraslic i pletení pomlázek, pro děti jsou připravená hraná představení pohádek i písniček. Zároveň se na zámeckém nádvoří na Žerotínově náměstí od 9:00 do 16:00 koná farmářský trh. Budete si moci nakoupit výrobky a výpěstky regionálních pěstitelů a malovýrobců. Těšit se můžete na maso a uzeniny, sýry, včetně kozích a ovčích, mléčné výrobky, pečivo a cukrovinky, kvalitní čokoládu a kakaové boby, víno, pivo, kávu. Nebudou chybět ani mošty, džemy, pečené čaje, sušené ovoce a oříškové speciality, bylinky, sazenice a přírodní kosmetika. Více zde.





Na letošní Den Země stezkou indiána

Proč sbírali indiáni peří, proč museli dobře ovládat hod lasem a střelbu z luku, co v indiánské řeči znamenalo bubnování a jaký význam měl totem či k čemu sloužila houba zvaná šarlatovec ohnivý? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek dostanou všichni ti, kdo přijdou v neděli 13. dubna od 14:00 do 16:00 na trase vedoucí od Ekocentra Dúbrava až po areál U Červených domků hodonínské zoo oslavit letošní Den Země. Jeho ústřední téma totiž tentokrát zní: Stezkou indiána. Právě na ní si zejména dětští účastníci mnohé z indiánských činností a dovedností mohou vyzkoušet. Více zde.

Květná neděle v litoměřickém hradu

Nádvoří a vnitřní prostory Hradu Litoměřice budou v neděli 13. dubna 10 do 17 hodin žít Velikonocemi. Nebudou chybět nejrůznější druhy kraslic – zdobené krajkou, madeirou i tradiční malované. Návštěvníci uvidí také pletení pomlázek z vrbového proutí, předení na kolovrátku, práci na hrnčířském kruhu a další dovednosti. K oslavě jara a Velikonoc patří také dobré jídlo a pití, ke koupi se budou nabízet domácí sýry, různé druhy pečiva, koláčky, škvarkové placky, mošty, víno z hradních sklepů a další laskominy. Více zde.



Zahrádkářský workshop na Praze 6

Workshop pro malé i velké proběhne v neděli 13. dubna od 14 hodin na zahradě Klubovny v ulici Generála Píky. Můžete se těšit na výrobu závěsných kokedam s celým týmem lektorek. Rovněž se letos připojí uskupení Já na tom dělám, které vám pomůže nastartovat pěstování bylinek a zeleniny. Pro zájemce proběhne demonstrační výroba nádoby na bioodpad z pivních plechovek. V průběhu odpoledně bude dokončena produkční zahrádka. K zakousnutí si můžete dát domácí hamburgery nebo vegeburgery. Více zde.

Pečení pro charitu

V sobotu se v OC Europark bude v rámci Velikonočního workshopu od 12:00 – 17:00 péct pro charitu. Na místě se budou připravovat a prodávat charakteristické velikonoční sladkosti, nakupující se navíc mohou zúčastnit losování o dárkové balíčky. Výtěžek z akce bude použit na léčbu pětiletého Péti z Prahy, který trpí mozkovou obrnou a rehabilituje se v Adeli Medical Centru.

Závody v chůzi s kočárky

V neděli 13. dubna přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice Strolleringové závody. Tento den bude patřit všem aktivním maminkám a tatínkům, kteří se sejdou na více než 30 místech po celé republice, aby změřili své síly v netradiční disciplíně – chůzi s kočárkem. Tváří a zároveň moderátorkou letošního 3. ročníku závodů bude herečka Dejvického divadla Simona Babčáková. Částí výtěžku ze startovného poputuje pro neziskovou organizaci Centrum Paraple. Více zde.

Simona Babčáková vás zve na závody kočárků

VIDEO: Závody kočárků 2014 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přednáška o vymahání výživného

Ročně se v ČR ocitne více než 170 000 rodin bez výživného, který by měl hradit rodič, který dítě nemá ve své péči. Projekt Ohrožený rodič nabízí bezplatnou pomoc těmto rodinám v nouzi. Ve čtvrtek 17. 4. se od 17 hodin se v Galerii umění pro děti na Praze 1 odehraje první přednáška pro veřejnost zdarma, během které je možné zajistit i hlídání dětí. na otázku, jak se domoci nároku na výživné odpoví rodičům právník David Bascheri. Informace o registaci a více zde.