Víkend láká na turistický pochod, velikonoční trhy i na veletrh krásy

Veletrh Interbeauty Prague 2014

Veletrh se koná v Praze na Výstavišti v Holešovicích ve dnech 4. a 5. dubna v Průmyslovém paláci a je nachystán v duchu hesla: Buďte nejen krásná, ale i zdravá! (O ceny vystavovatelů můžete až do nedělesoutěžit zde.)

Ženy si na místě mohou vyzkoušet samoopalovací nástřiky, zábaly proti celulitidě, séra proti vráskám, prodlužování řas, omlazování pleti mnoha různými metodami, profesionální líčení, nejnovější druhy manikúry, pedikúry a moderní depilace, permanentní make-up, zdobení nehtů a mnohé další. Nechybí ani relaxační a uvolňující masáže. Zlevněnou vstupenku si můžete stáhnout ZDE. Na místě bude probíhat i mnoho soutěží a mistrovství v make-upu, úpravě nehtů, zdobení řas i bodypaintingu. Více zde

Velikonoční trhy v Praze

Největší a nejznámější Velikonoční trhy v Praze na Staroměstském náměstí nabídnou tradiční velikonoční zboží - ručně malované kraslice, velikonoční zajíčky a kuřátka, pomlázky, velikonoční pečivo, velikonoční dekorace, svíčky, ruční práce, dřevěné hračky, výrobky z proutí a mnoho dalšího. Nachystán je i hudební zábavný program pro děti i dospělé. Více zde.

Nová sezona v Moravském krasu

Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí se pravidelně nese ve znamení turistických pochodů, dobrého jídla a pití a vytvoření nového českého rekordu s netradičním tématem. Tentokrát to bude setkání lidí, kteří "mají srdce na dlani". V pivovaru Černá hora je připraveno občerstvení i doprovodný program. Na své cestě do cíle v pivovaru se můžete připojit k některému z turistických pochodů, které sem v neděli vyrážejí z Blanska i z Boskovic. Akce se bude konat za každého počasí. Více zde.

Pokus o pekařský rekord v Turnově

V sobotu 5. dubna od 10 do 16 hodin proběhne oslava 20. výročí Pekárny a cukrárny Mikula. Akce se uskuteční v Turnově na hřišti ve Studentské ulici vedle pekárny. Vstup bude zdarma a návštěvníci se mohou těšit na loutkářský soubor Na Židli, kouzelnickou show Magica Alexe, taneční vystoupení dětí a psí dogdancing a agility. Nebudou chybět soutěže pro malé i velké o zajímavé ceny, ukázka pekařského řemesla, hudba ani občerstvení. Na závěr se všichni účastníci společně s pořadateli pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů vytvořením co nejdelšího řetězu z preclíkových céček. Více zde.

Workshop pro děti v GUD

Nedělní workshop na téma Stavíme město doplní právě probíhající výstavu Stavíme. Děti budou vyrábět ze stavebního polystyrenu a samolepicí barevné fólie domky včetně důležitých institucí jako radnice či pošta, ze kterých pak postaví celé město. Následně si pak vyzkoušejí, jak by se jim v tomto městě žilo - zda zde nechybí nějaké důležité budovy, ústavy apod. Pokud ano, mohou děti další budovy dotvořit. Workshop bude probíhat od 14 do 16 hodin. Workshop je vhodný pro děti od 3 do 10 let a jejich rodiče. Nutná rezervace míst. Více zde.

Jarmark v Lysé nad Labem

Řemeslný jarmark bude probíhat 5. dubna od 10 hodin na Náměstí Bedřicha Hrozného. Součástí trhu budou ukázky staročeských i novodobých řemesel a umění, tvůrčí dílny pro děti i dospělé a prodej materiálu pro tvoření. Při příznivém počasí se návštěvníci mohou těšit na ukázku agility. Divadélko pro celou rodinu bude připraveno za každého počasí. Děti určitě nadchnou kouzla z obřího bublifuku. Jarmareční atmosféru bude jedinečně dokreslovat opět flašinetová hra. Pro děti bude připraveno malování dřevěných magnetek, výroba píšťalky, pletení pomlázek, modelování z hlíny, výroba mozaiky a další. Více zde.