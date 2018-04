Víkend láká na ladné gejši, veletrh potřeb pro děti a robotiádu

Oživlá alchymistická laboratoř

Laboratoř Muzea alchymistů a mágů staré Prahy v neděli ožije a vy si užijete spoustu legrace a pokusů. Program vás zavede do alchymistické školy, kde zrovna dva alchymisté pořádají den otevřených dveří. Dozvíte se ledacos o alchymii, o životě alchymistů a také si na vlastní kůži vyzkoušíte některé pokusy plné dýmu, bublání, klokotání a také třeba výbuchů, které vám neuškodí, jen trochu rozvibrují bránici. Více zde.

Japonský víkend na Harfě

Pokud vás zajímá život, kultura a gastronomie obyvatel Země vycházejícího slunce, přijďte o víkendu 8. a 9. března do Galerie Harfa. Vždy od 13 do 19 hodin na vás čeká zajímavý program, při kterém se pobaví dospělí i děti. Vstup je zdarma. Můžete se těšit na ukázky umění meče Hakuzan dódžó, ladný tanec gejš, ale i na origami, kaligrafii a samozřejmě i japonské lahůdky a nápoje. Více zde.

Ples přátel vína na litoměřickém hradě

Komorní a důstojnou atmosféru sálu litoměřického hradu, v němž se snoubí historie s modernou, kvalitní česká a moravská vína a profesionální hudebníky Bandu Rosti Pechouška nabízí 2. ročník Plesu přátel vína. K dobré náladě jistě přispěje i degustace rozmanité nabídky vín pocházejících z hradního archivu, dostatek prostoru k tanci je také zajištěn. Více zde.



Veletrh Pro dítě

Novinky pro děti a nastávající maminky představí dětem i rodičům veletrh PRODÍTĚ od 6. do 9. března na brněnském výstavišti. Součástí nabídky předních dodavatelů dětského zboží bude nejenom běžný sortiment, ale i zboží, které ještě nedorazilo na prodejní pulty. To vše s možností nákupu za zvýhodněnou cenu. Součástí nabídky veletrhu bude vedle řady vystavovatelů také poradenské centrum, které mohou všichni zájemci využít zcela zdarma. Za zmínku určitě stojí poradenství v oblasti přípravy k porodu, péče o dítě a laktační poradenství. Kromě toho je připraven doprovodný program pro děti. Více zde.

Pravá chodská zabijačka

Ke každému správnému masopustu patří zabijačka a naopak. Jinak tomu nebude ani tuto březnovou sobotu v Chodové Plané. Obcí se prožene barevný masopustní průvod za doprovodu místní dechovky. Před restaurací Stará Sladovna bude probíhat výroba zabijačkových pokrmů, těšit se můžete také na ochutnávku jedinečného ovocného piva. A nezapomeňte doma své potomky, i pro ně se chystá zábavný program. Více zde.

Karneval na lyžích ve Velkých Karlovicích

Na sjezdovce Horal u hotelu Horal začne v 9 hodin registrace, tréninkové jízdy v 10 hodin a od 10:30 program vypukne naplno. Vedle symbolického vstupného 20 Kč již neplatí malí lyžaři ani korunu - pokud dorazí v maskách, lyžují po celý den zdarma. Vlekaři pro ně jako obvykle připraví speciálně vyzdobenou trať plnou rekvizit a sladkostí, které mohou malí lyžaři během jízdy sbírat. Uskuteční se i hry a soutěže, třeba o nejhezčí či nejoriginálnější masku. Přibalte plavky a v případě nepříznivého počasí můžete navštívit místní bazén se slanou vodou o teplotě 36 stupňů a s atrakcemi pro děti. Více zde.

Robotiáda v Brně

Chtěli jste si někdy sestrojit vlastního robota? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo? Právě to je úkol a zároveň vstupenka na účast v dechberoucím kybernetickém klání, jehož se mohou mladí konstruktéři se svými robotickými "robátky" zúčastnit. Start je 8. března v 9:30 v rotundě Galerie Vaňkovka. Co všechno roboti vlastně dovedou, ukážou robotici z VUT Brno a DDM – Junior Brno. Více zde.

Nechte se inspirovat záběry z čínské robotické olympiády.