O víkendu přijede pouť. Bavte se na matějské, masopustu nebo při zpěvu

Matějská pouť 2014

Tradiční Matějská pouť se koná v areálu Výstaviště Praha od této soboty 1. března, kde na vás čekají tradiční i nové zahraniční atrakce. Pobavíte se na horské dráze, centrifuze, ve strašidelném zámku, v domě smíchu, u střelnic, na řetízkových kolotočích, houpačkách, skákacích hradech, houpacích lodích nebo na lochnesce. A nezapomeňte si vystřelit růži a ulepit se cukrovou vatou. Více zde.

Vltavský masopust

V sobotu se chystá Masopust na Náplavce aneb Vltavský masopust (Rašínovo nábřeží, Praha 2). Čeká vás opékání buřtů v koších na smrku a bříze. Můžete se připojit k přípravě vlastního špekáčku podle své fantazie anebo nechat říznout mistrem řezu – Petrem Friedlem. Dále se můžete těšit na ochutnávku zabijačkových dobrot z Doupovských hor, rybí gril, vegetariánské občerstvení, Brew Bar i fair trade kávu, horké pivo na zahřátí a piva z malých a mini pivovarů. Více zde.

Masopust v kouřimském skanzenu

Tradiční lidová slavnost s bohatým doprovodným programem na vás i celou vaši rodinu čeká v neděli v kouřimském Skanzenu. Těšit se můžete na masopustní obchůzku v tradičních maskách v podání Národopisného souboru Kohoutek z Chrudimi. Užijte si, dokud můžete, půst je již za dveřmi. Více zde.

Českokrumlovský masopust

Nenechte si ujít obnovenou tradici lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným procesím masek, provázeným pouličními divadelníky, kejklíři a muzikanty.

A jako na každé správné veselici nemůže ani zde chybět bohatá masopustní hostina. Více zde.

Basketbalové hvězdy v Pardubicích

Přímo v prostorách hlavního vstupu do AFI Paláce proběhne v sobotu basketbalový turnaj, ve zmenšené variantě 3 x 3 hráči na jeden koš. Utkají se nejlepší ligoví hráči z Česka, Slovenska a Polska. Vyvrcholením zápasů bude od 17 hodin kvalifikace v exhibičním smečování. Akce předchází Česko-polskému Utkání hvězd, které se koná v neděli 2. 3. Česko-polské utkání All Star Game se v Pardubicích koná po dvou letech. V pořádání turnaje se obě země střídají, letos je pořadatelem akce pardubický BK Pardubice, který patří mezi pět nejlepších klubů v Česku .Více zde.

Sněhové pusinky na zámku Loučeň

Bílá paní Terezie Berková z Dubé nebude mít tuto zimu zasloužený klid, to už je téměř jasné. Úkol, aby připravila návštěvníkům prohlídek něco dobrého a slaďoučkého, vyřešila po svém: upekla bílé nadýchané pusinky ve tvaru jejího klobouku. Pravda, rozhodla se, že za předčasné probuzení připraví i pár zlomyslností, tak se na to přijeďte podívat. Více zde.

Masopust na Slezskoostravském hradě

Areál Slezskoostravského hradu ožije 1. března pravou masopustní zábavou. Těšit se můžete na hradní zabijačku, nebudou chybět jitrnice, jelita, ovar nebo zabijačková polévka. O zábavu se postará rej masopustních masek a soutěže, ve kterých můžete vyhrát třeba jelito či jitrnici. Masopustní sobota na Slezskoostravském hradě bude vonět zábavou, chutným jídlem a příjemným zážitkem. Více zde.

O zvědavém slůněti v Celetné

Výpravné představení podle bajky R. Kiplinga na vás čeká v neděli v Divadle Celetná. Děti kromě slůněte uvidí velké loutky sloních rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných. Ocitnou se v Africe a uslyší spoustu pěkné muziky. Stanou se svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte, které se touží dozvědět, co "mívá krokodýl k obědu" a navíc se dočkají i ponaučení, což se u bajek stává. Více zde.

Soutěž ve zpěvu Sing a Song

O prvním březnovém víkendu startuje již třetí ročník soutěže pro děti od 3 do 12 let ve zpívání anglických písniček Sing a Song. Hudební vystoupení je potřeba natočit na video, vložit na YouTube a zaregistrovat se. Patronem soutěže a zároveň jedním z porotců je muzikálový zpěvák Honza Kříž, který dětem vzkazuje, ať se nebojí a jdou do toho se zápalem. Ceny jsou letos víc než lákavé - v kategoriích jednotlivci získají vítězové tablet a kolektivy se zase mohou těšit na návštěvu nového science centra iQLANDIA Liberec a na mnoho dalších cen. Více zde a ve videu.