Navštivte olympijský park, staňte se boháčem nebo se naučte rybařit

Aspoň na víkend boháčem v Národním muzeu

Malí i velcí návštěvníci Nové budovy Národního muzea budou mít v sobotu možnost potkat se s oživlými postavami ze světa bankovek a mincí. Mistr mincíř jim vysvětlí, jak se vyrábějí mince, vyzkouší si práci numismatika a ze šperkařské dílny si odnesou vlastní šperk. Nakonec je do své práce zasvětí zkušený detektiv, který přišel vyšetřit krádež v muzeu. Pro dospělé je v 15 hodin připravena komentovaná prohlídka výstavou Peníze s jejím autorem Vojtěchem Poláčkem. Více zde.

Masopust na Sychrově

Masopustní veselí už se začíná ozývat z každého koutu naší republiky. A v sobotu se bude slavit i na státním zámku Sychrov. Kromě bujaré zábavy se zde i dobře najíte. Vedle klasických masopustních pokrmů, jako jsou zabijačkové speciality a sladkosti z kynutého těsta, zde najdete také jeden speciální stánek: čokoládové uzenářství. Více zde.

Olympijský park Soči - Letná

I Praha bude mít svůj "olympijský park", a to na Letné. Pro veřejnost je park otevřen od 7. února do 23. února 2014 v době od 9:00 do 22:00 hodin. Park má tři vstupy od Letné (zastávka tramvaje Sparta), dále pak od Špejcharu od od kyvadla. Těšit se můžete na dětské stanoviště od Čtyřlístku, bruslařskou dráhu, dvě zmenšené hokejové plochy, curling nebo snowpark. Více zde.

VIDEO: Olympijské radovánky v parku na Letné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Víkend pro ženy v Hostětíně

Centrum Veronica Hostětín o víkendu nabízí dokonalou relaxaci při tanci, józe nebo aromaterapeutických masážích. Zkušená lektorka přiveze ze Švédska tanec pěti rytmů, spontánní a břišní tance i informace o tantře pro ženy a cvičení mohendžodáro. Nebude chybět ani arterapeutická dílna a tvořivé ženy budou odjíždět s podnosem zdobeným mozaikou a s vlastnoručně vyrobenými výrobky z ovčí vlny. Více zde.

Pohádková vesnička s pohádkovou olympiádou

I pohádkové bytosti v Podlesíčku na Vysočině vědí, že se koná zimní olympiáda. Také si chtějí zkusit v něčem zasoutěžit a vymýšlejí, co všechno by jim mohlo jít a v jakých disciplínách by byly nejlepší. Zveme vás na veselou prohlídku s krátkým programem, soutěží a odměnou pro děti. Více zde.

Slavnosti moravského uzeného v Brně

Vskutku bohatý gastronomický i kulturní program nabízí o nadcházejícím víkendu hrad Veveří. Pokud se vydáte především za gastronomií, udělejte si chuť na uzenářské a zabijačkové pokrmy. Chybět nebudou ani čerstvý chléb, masopustní sladkosti a rozmanitá nabídka nápojů. Kulturní program na druhé straně nabídne třeba workshopy, řemeslný trh a také spoustu zábavy pro děti. Více zde.

Princezna na hrášku v Nymburce

Divadelní úprava klasické pohádky Boženy Němcové Kterak se zkouší urozenost princovy nevěsty čeká na všechny malé i velké v nymburském Hálkově divadle. Zpívající strašidélko Bu, které pomůže důvtipem odhalit úklady proradného komorníka, dovede pohádku ke šťastnému konci. Více zde.

Slivenecký masopust

Pozadu v masopustním veselí nezůstanou ani v pražském Slivenci, kde budou celou neděli řádit masopustní maškary. Bavit vás budou kejklíři, hudebníci a vaše žaludky zaplní prodejci masopustních dobrot. A bát se nemusíte ani o večerní program, který bude zahájen v podvečerních hodinách v nedalekém hostinci. Více zde.

Veletrh For Fishing v Praze

Návštěvníci se mohou těšit na představení novinek, ukázky nových trendů i na prezentaci jednotlivých rybolovných technik, které budou na veletrhu zastoupeny všechny. Patronem veletrhu je Jakub Vágner, který bude návštěvníkům k dispozici po celou dobu veletrhu. Kromě něj je čeká i doprovodný program plný přednášek a diskusí a návštěvníci se mohou těšit rovněž na rybářské kino. On-line přenos z průběhu veletrhu ocení ti, kterým časové možnosti nedovolí se veletrhu zúčastnit osobně. Průběh veletrhu budou moci zájemci sledovat přímo na stránkách veletrhu.

Pošťácká pohádka s dílnou na Ořechovce

Byli jste někdy na staré poště? A byli jste tam v noci? A víte, co se stane, když nenapíšete na dopis adresu? V Pohádce pošťácké se na starou poštu můžete podívat s panem Kolbabou, v noci se seznámíte s poštovními skřítky a kvůli dopisu bez adresy projedete celou českou zemi. Pohádku pro vás připravili na Ořechovce. Více zde.

Masopust na Veselém kopci

Masopust je jednou z tradic, která nám připomíná, jak žili naši předkové. A chcete-li si tyto doby dávno minulé vychutnat opravdu se vším všudy, neváhejte vyrazit na sobotní masopust do skanzenu. Na Veselém kopci potkáte tradiční průvod, prohlédnete si stará stavení, zhlédnete staré zvyky a pochutnáte si na masopustních pokrmech. Více zde.

Reprezentační slavnosti piva v Táboře

Mohlo by se zdát, že slavnosti piva jsou především doménou léta. Nenechte se však zmýlit, jednou z největších oslav rezavého moku je právě ta, která se chystá od 10. do 15. února v Táboře. Potkáte zde odborníky, obchodníky i (prostě jen) milovníky piva a ochutnáte desítky vzorků piv z tuzemské i zahraniční produkce. Více zde.