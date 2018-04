Vezměte děti na masopust nebo do korun stromů. Starší pobaví Opráski

Výstava Opráski sčeskí historje

Komiks Opráski sčeskí historje už více než rok baví na internetu početnou základnu fanoušků nejen svérázným pohledem na českou historii od nejstarších dob po současnost, ale též specifickou gramatikou. Některé hlášky jako "vimři" nebo "se stim smiř" v internetových kruzích již zdomácněly. Vedle mnoha fanoušků má však komiks řadu kritiků, kterým vadí jeho někdy až brutální pohled na dějiny a "prznění" české gramatiky. Výstava představí 29 komiksů z celé série od autora, který se skrývá pod přezdívkou Jaz. Výstavu je možné navštívit od 31. ledna do 1. dubna 2014 v Nové budově Národního muzea. Více zde.

Za vysvědčení do korun stromů na Lipně

Pololetní prázdniny na Lipně se vyplatí všem pilným dětem. Pro jedničkáře je v pátek vstup na Stezku korunami stromů Lipno zdarma.

Návštěva ale potěší všechny děti i dospělé, protože se podívají na stromy i celou přírodu z nové perspektivy. Více zde.

Hustopečský Masopust na Turhandlích

Také vám v té šedivé zimě chybí trocha barev? Máte štěstí, jelikož se právě rozjíždí sezona masopustů a ty barvami přímo hýří. Jinak tomu nebude v sobotu ani v Hustopečích, kde proběhne tradiční rej masek, podávat se budou zabijačkové pokrmy a k uhašení žízně se bude samozřejmě rozlévat místní víno. Více zde.

S vysvědčením zdarma do zoo Zlín

Při příležitosti pololetního vysvědčení nabízí zlínská zoo oblíbenou akci.

Každý žák základní nebo střední školy, který předloží vysvědčení nebo jeho kopii v pokladně zoo, bude mít v pátek, sobotu a v neděli zajištěn volný vstup do zoo. Navíc na každého školáka čeká malý dárek. Více zde.

Pivovarský ples v Dalešicích

Užijte si v sobotu jedinečnou atmosféru tradičního pivovarského plesu přímo v areálu pivovaru. Za jednotné vstupné získáte neomezenou konzumaci jídla a pití. Servírovat se budou speciality šéfkuchaře pivovarské restaurace a proudem poteče dalešické pivo. Záležet si dejte při výběru večerní róby, která by měla být ve stylu 20. let. Více zde.

Atletika pro děti na pražské Harfě

Program Atletika pro děti bude probíhat v Galerii Harfa v Praze 9 (vedle O2 arény) 1. a 2. února vždy od 10 do 18 hodin. Dítě, které absolvuje dětský atletický víceboj, získá drobné ceny od pořadatelů a případně pro sebe a jednoho dospěláka zdarma vstupenky na mítink Praha indoor. Více zde.

Vepřové hody v Oldřichově

Přijďte si v sobotu do ekocentra Oldřichov v Hájích pochutnat na tradičních zabijačkových pochutinách připravených pod přísným dohledem zkušeného řezníka. Vše, na co se vám sběhnou sliny, si budete moci vychutnat přímo na místě, ale také si odnést svou lahodnou zásilku až do tepla domova. Avšak ten, kdo se rozhodne pro konzumaci na místě, bude mít také možnost vše spláchnout pěnivým mokem. Více zde.