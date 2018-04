O víkendu se naučte péct chleba, okoštujte pálenku nebo hodujte

Grand Restaurant Festival 2014

Jedna z největších událostí gastronomického kalendáře se koná od 15. ledna až do konce února. Stejně jako každý rok pokračuje Maurerův Grand Restaurant pod heslem "Nejezte blbě!", a přináší tak možnost ochutnat všelijaké lahůdky i běžným smrtelníkům. Do ulic opět vyrazí oblíbený Mňam bus, okolím Ostravy se prožene Mňam vlak a restaurace po celé republice nabídnou hromadu skvělých pokrmů. Více zde.

Sportovní odpoledne v Monkey´s Gym

Přijďte s dětmi v neděli odpoledne do Monkey´s Gym Praha. Najdete ho v Obchodním centru Harfa a zažijete zde odpoledne plné zábavného cvičení a dovádění pro malé opičky a opičáky. A to vše zdarma, odměnou vám bude zmrzlina. Více zde.

Košt ovocných pálenek a kysaného zelí v Mikulčicích

Řízné pálenky a pokrmy z kysaného zelí, to je ta pravá kombinace, která se bude v sobotu podávat v moravských Mikulčicích. Kromě těchto favoritů koštu si návštěvníci smlsnou také na domácím pečivu, uzeninách a pokrmech vyrobených z tvarůžků. Opravdoví fajnšmekři se mohou těšit také na košt netradičních pálenek vyrobených třeba z oskeruše, mrkve nebo banánu. Více zde.

Skřítek na Vyšehradě

Malý skřítek, který roste jako z vody, má velké hudební nadání. Na co sáhne, to krásně hraje a všichni ho mají rádi, hlavně jeho kamarádka, malá skřítková slečna. Jenže malý skřítek si myslí, že v lese, na louce, ba i kousek za vesnicí je trochu nuda a ta jeho kamarádka je taková… obyčejná. Ve světě, ve městě, tam to jistě vypadá jinak! A tak se skřítek vydá do světa. Jak to dopadlo, na to se přijďte podívat o víkendu na pražské Purkrabství Vyšehradu. Více zde.

Zimní otevřené sklepy a kopání písku

V sobotu 18. ledna se na jeden den otevřou brány novošaldorfských vinných sklepů na jižní Moravě a nabídnou to nejlepší ze své produkce.

Chybět nebude ani muzika, tradiční recesistická soutěž dobrovolných družstev v kopání písku v podzemních chodbách a večerní zábava. Více zde.





Tři čuníci nezbedníci v Brně

Pašík, Vašík a Boubelka jsou hrdiny známé pohádky o třech prasátkách, na která si brousí zuby zlý vlk. Aby se nestala jeho kořistí, musí si postavit bezpečný domeček. A tahle – původně anglická lidová – pohádka je o tom, že postavit takový domeček vyžaduje nejenom dobrý nápad, ale také poctivou práci. Přijďte se v neděli podívat do divadla Radost, který z čuníků bude nejúspěšnější. Inscenace jistě zaujme a pobaví zejména nejmenší diváky. Více zde.



Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh

Dnes bychom zaběhli pro chléb do supermarketu. Dříve si ale lidé museli projít výrobou chleba pěkně od začátku. Pondělní workshop v Toulcově dvoře v pražské Hostivaři vám přesně toto nabízí – vyzkoušet si upéct vlastní chléb a vyrobit domácí tvaroh. Zapojte ruce své i vašich dětí a užijte si společnou zábavu při výrobě a poznávání něčeho nového. Více zde.

Filmový večer ve Slezském zemském muzeu

Pět filmů představí SZM návštěvníkům Historické výstavní budovy na filmovém večeru s názvem Ozvěny Musaionfilmu 2013. V úterý 21. ledna mohou zhlédnout ty nejlepší a nejzajímavější filmy z uplynulého ročníku přehlídky dokumentů, animací a archivních filmů. Promítání začíná v 18 hodin, vstup je zdarma. Více zde.