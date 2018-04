Víkend chystá svatební veletrh, filmový festival a strašidelný závod

Svatební dny v Praze

Veletrh se pro veřejnost otevře v pátek v 15:00 a bude trvat až do soboty, prvních 200 návštěvníků každý den obdrží u vstupu malý dárek. Na ploše přes 3 000 m2 se ve vysočanském hotelu Clarion představí více než 100 vystavovatelů, většina chystá veletržní slevy, akce a ochutnávky. Budoucí nevěsty se mohou nechat nalíčit, učesat i vyfotit. Inspiraci na téma šaty jistě načerpáte při módních přehlídkách. Více zde.

Veselý Karneval v Brně

Ve Veselé kavárně v Brně na vás v sobotu čeká dopoledne plné her a soutěží jako například soutěže s nafukovacími balonky, přetahování lanem. Divadlo Koráb pak přiveze loutky, se kterými zažijete Krmení draka, Taneček s Obrem, Mrštné vochomůrky. Soutěže střídají taneční písničky. Masky a převleky jsou vítány, ne však podmínkou. Více zde.

Prahou plnou strašidel

Na trasu závodu pořádaném tradičně skauty se vydají závodníci v celkem čtyřech různě náročných soutěžních a jedné nesoutěžní kategorii. Účastníci závodu musí nejdříve rozluštit zašifrované informace o tom, kde mají strašidla hledat a poté je podle mapy v co nejrychlejším čase najít. Přihlásit se do závodu je možné i přímo na místě, konkrétně na hřišti u Tyršova domu (Újezd 450/40), a to od 13:45. Komu by se nechtělo honit se o vteřiny, může se přihlásit i do odlehčené kategorie pro veřejnost a pojmout pátrání po strašidlech jako víkendovou procházku.Více zde.

Festival íránských filmů v Praze

Pod názvem Írán: Jiný pohled se předvede od 8. do 12. ledna řada cenami ověnčených snímků etablovaných a mezinárodně respektovaných tvůrců. Návštěvníci pražských kin Světozor a Bio Oko se mohou těšit i na soutěžní sekci, stejně jako na dokumentární a krátké filmy. Standardně budou všechny filmy s českými i anglickými titulky. Více zde.

Věže z Merkuru na Petřínské rozhledně

O stavbách odvážných konstrukcí přemýšlí mnozí a stavebnice Merkur umožňuje stavět každému, kdo spatřuje ve zmenšeném modelu také velké dílo. Vyhlídkové věže z Merkuru totiž skýtají zajímavé pohledy i z nevelkých výšek. Více zde.

Veletrhy Go a Regiontour 2014

Součástí dvojice veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour je i druhý ročník festivalu RegFoodFest, který vás pozve do světa lákavých chutí. Od 16. do 19. ledna otevře brněnské Výstaviště přímo v pavilonu restaurace s nabídkou specialit z různých českých a moravských krajů i ze zahraničních kuchyní a přední šéfkuchaři představí své umění. Nabídku doplní ochutnávky regionálních potravin a velký prostor bude věnován také projektům Vína z Čech a Moravy a prezentaci minipivovarů. Více zde.

Znojmo Jazz Fest

Nezmeškejte od 15. do 19. ledna jazzový festival, letos již posedmé proběhne v netradičních prostorách města. Přinese mnoho podob jazzové hudby, od složitých moderních skladeb přes klasické jazzové standardy až k hravému dixielandu. Každý koncert doplňují tradiční ochutnávky lahodných vín od místních vinařů. Více zde.