Víkend myslí na gurmány, děti i milovníky dálek. A pomůže pochopit lásku

Vánoční diplomatický festival

Mimořádnou možnost obohatit svou kuchyni o lahůdky z celého světa, šatník o nezvyklé doplňky a nakoupit s předstihem dobrůtky do mikulášských punčoch nebo neobvyklé vánoční dárky budete mít v neděli 24. listopadu od 10:00 do 16:00 v kongresovém sále Hotelu Hilton. Akci pořádá Asociace partnerek diplomatických sborů, podílí s na ní diplomaté z více než 40 zemí a je pravidelně zahajovaná první dámou České republiky. Výnos festivalu je každoročně rozdělen českým charitativním organizacím. Vstupné je 100 korun, každá vstupenka je zároveň lístkem do tomboly a dětského koutku. Více zde.

Chemie lásky v iQparku v Liberci

Popularizátor vědy a průvodce pořadů České televize Michael Londesborough míří do libereckého iQparku. V pátek přiveze svou vědeckou show "Tajemství energie a chemie lásky". Vtipná a energická zábava, během níž bude odhaleno, jak "vzniká láska" v mozku a mnoho dalších pokusů, začíná v 18 hodin. V průběhu celého víkendu se pak můžete těšit i na vánoční experimentování v laboratoři, kde si vyrobíte ozdoby na vědcův kouzelný stromeček či upečete rychloperníček v mikrovlnce, nebo na akční Science show, při které si sáhnete na 500 tisíc voltů. Více zde.

Adventní slavnosti na zámku Nelahozeves

Příjemnou předvánoční náladu vám určitě navodí víkendový bohatý program plný aktivit a zábavy pro malé i velké na zámku Nelahozeves. Pokocháte se vánočními trhy a řemeslnými výrobky. Budete moci také ochutnat speciality zdejší Zámecké restaurace a vín z Lobkowiczkého zámeckého vinařství. Pro děti budou připravena různá vystoupení i řemeslné dílny. Více zde.

Pískomil se vrací do Lucerny

U dětí známá kapela Pískomil ukončí svou letošní šňůru velkým podzimním koncertem v Lucerna Music Baru v Praze. Dopřejte svým dětem zážitek dovádivé koncertní show v jednom z nejlepších hudebních klubů v Praze. Jako host vystoupí frontman kapely Chinaski Michal Malátný a střihne si s Pískomilem pár písniček. Více zde.

Preparátor - putování světadíly s Vilémem Borůvkou

Úspěšnou prodlouženou výstavu Preparátor doplní v pondělí 25. listopadu v 17 hodin v novodvorském Arboretu přednáška věnovaná cestám a práci Viléma Borůvky. Představí exotickou oblast Indie a Nepálu, posluchači se mohou těšit i na promítání diapozitivů, které je seznámí s Assámem, Kašmírem či Nágalandem. Prodloužená výstava je reflexí dosavadních šedesáti dvou let obětavého působení Viléma Borůvky ve Slezském zemském muzeu. Věnoval se odbornému mapování výskytu, sběrům a preparaci obratlovců, ze svých zahraničních expedic přivezl bohatý materiál v podobě ptáků a savců, ze kterého v muzeu vybudoval sbírku těchto cizokrajných obratlovců. Více zde.

Kateřinská přehlídka vín v Brně

V sobotu vás zveme na čtrnáctý ročník Kateřinské přehlídky ročníkových a přívlastkových vín. Čeká vás volná degustace vynikajících vín z prestižních jihomoravských vinařství a prodej přímo od vinařů. Letošní ročník bude zároveň pojat jako již jedenáctý memoriál pana Vlastimila Joba, zakladatele tradice Kateřinského koštu vín v Tuřanech. Více zde.



Mikulecká zabijačka

V sobotu na vás v kulturním domě a Hostinci U Losíků v Mikulčicích čekají zabijačkové speciality. Kromě klasických zabijačkových dobrot budete moci také ochutnat různé druhy ovocných pálenek starších ročníků a také vína od zdejších vinařů. Více zde.