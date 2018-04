Víkend nabídne noc divadel, soutěž v koulení chleba i festival loutek

Noc divadel

V sobotu 16. listopadu proběhne první ročník evropského projektu Noc divadel 2013, do kterého je zapojeno 11 evropských zemí. V České republice si přes 80 souborů ze 24 měst připravilo pro návštěvníky mnoho různorodých divadelních zážitků. Noc divadel 2013 by měla být kombinací osvědčených receptů i originálních experimentů, návštěvníci v Praze budou moci zakusit třeba bytové divadlo, v Brně je provede mezi divadly městská divadelní hra, v Ostravě se chystá site- specific představení a spousta dalších akcí včetně programu pro děti. Více zde.

Festival otevřených sklepů na Mutěnicku

Hlavní vinařská sezona letošního roku vyvrcholí 16. a 17. listopadu 2013 Festivalem otevřených sklepů, který tentokrát nese podtitul Svatý Martin na Mutěnicku. Dvoudenní vinařský svátek představí v Mutěnicích, Dubňanech, Svatobořicích-Mistříně, Hovoranech a Šardicích celkem 30 vinařů přímo v jejich sklepech a návštěvníkům nabídne 300 vzorků vín, včetně vín mladých. Navíc si návštěvníci mohou užít hody ve Svatobořicích-Mistříně. Více zde.

Koulení chleba 2013

V sobotu 16. listopadu uvidíte ve Struhách u Turnova něco, co předtím ještě nikdy. Od 9 hodin tu na vás čeká první ročník soutěže Koulení chleba 2013, kterou si pro vás připravily Pekárna Mikula a Klub lyžařů Turnov. Zapálené závodníky podpoří ve výkonech trojnásobný olympionik a držitel rekordu ve skoku vysokém Jaroslav Bába. Připraven je bohatý doprovodný program plný hudby, jídla a pití, soutěžící mohou vyhrát zajímavé ceny a vstup je zdarma. A nemějte strach, že jde o plýtvání jídlem. Koulet se bude s neprodanými bochníky z obchodů, které již nebudou určené ke spotřebě. Po závodě budou všechny chleby věnovány jízdárně jako krmivo pro koně. Více zde.

Svatomartinské hody

Nenechte si ujít tradiční oslavy svátku svatého Martina v Brně. Svatomartinské hody si navíc můžete užívat celý týden. Vybrané restaurace vám nabídnou speciální svatomartinská menu spojená s degustací vína. Celý týden je pro vás také připraven speciální doprovodný program, jako je žehnání svatomartinského vína, nebo průvod svatého Martina. Více zde.

Les Řáholec a pohádkové šachy v GUD

V pražské Galerii umění pro děti GUD, kde právě probíhá interaktivní výstava s názvem Radek Pilař dětem, je i expozice pod názvem Les Řáholec očima dětí. Od 17. listopadu GUD zahájí šachové dopoledne, kdy děti mohou přijít a zahrát si šachy s profesionálem i mezi sebou. Nejen, že jim bude pomáhat a radit, ale během hry je bude učit různým taktikám individuálně, dle jejich schopností. Více zde.

Svatomartinské hody v Kutné Hoře

I v Kutné Hoře pro vás budou tento víkend připraveny tradiční Svatomartinské hody. V sobotu se vydejte na Jezuitskou kolej v Barborské ulici a ochutnejte na sto vzorků svatomartinských vín, chuťové buňky navíc potěší i ochutnávka různých variací svatomartinských pochoutek, zejména hus. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program a hudební vystoupení. Více zde.

Festival loutky v Praze

Na listopad je připraven již šestý ročník loutkového festivalu – každý víkend odehrají soubory z celé republiky pohádky určené dětem i všem dospělým divákům. Tento rok se v Celetné objeví soubory Studio dell´arte z Českých Budějovic, Divadlo Alfa z Plzně, Teátr Víti Marčíka z jižních Čech, Buchty a loutky, Divadlo Drak z Hradce Králové a Činoherní studio z Ústí nad Labem. Více zde.

S čertem do brány pekelné

Muzeum pověstí vás přesvědčí, že rohatí z pražských pověstí jsou tu s námi stále. Ale nejsou to žádní nebezpeční patroni, je s nimi docela i legrace. Přijďte k "pramenu Čertovky" v sobotu v 17 hodin a Malou Stranou vystoupejte až na Hradčany, kde je jedna ze sedmi bran pekelných. Dozvíte se o čertech z celé Prahy, ať už je to čert z Vyšehradu, čert, co byl mlynářem v Sovových mlýnech, čert co si odnesl Fausta i kněžnu Drahomíru či hraběnku Černínovou a další. Více zde.