Víkend bude chutnat po burgerech a zvěřině, děti si i zalyžují

Prague Burger Fest 2013

Nenechte si ujít příležitost ochutnat na Náměstí Míru opravdové americké burgery. Nejlepší americké restaurace se o víkendu sejdou v centru Prahy a předvedou vám, jak se vaří za "velkou louží". Navíc se sami můžete stát porotci a dát hlas svému favoritovi. Více zde.

Podzimní městské slavnosti v Pardubicích

O víkendu vás v historickém jádru Pardubic čeká lampionový průvod a ohňostroj na Labi. Přijďte se podívat na různá kulturní vystoupení, kočárový průvod, nebo přehlídku historických vozidel. Součástí zdejších slavností budou i Dny medu.

Více zde.

Dopolední exkurze na letišti

Dopolední individuální exkurze na Letišti Václava Havla jsou určené zejména pro maminky s dětmi (věk není omezen) a seniory. Dvouhodinová prohlídka s průvodcem se koná za každého počasí. Uvidíte přípravu na let, všechny činnosti po přistání, můžete pozorovat starty a přistání blízko dráhy. Zastavíte se také na záchranné požární stanici letiště, kde uvidíte neobvyklá hasičská auty, která se používají pouze na letištích. Projdete si i bezpečnostní kontrolou. Zájemce o exkurzi musí mít rezervaci, a to nejpozději 24 hodin předem (rezervace na víkendy nejpozději do pátku do 13:00). Více zde.

Festival zimních radovánek na Rašínově nábřeží

Pro festival Après Ski o víkendu u Vltavy vyroste malé horské středisko, které přichystalo zábavu pro rodiny, sportovce i nadšence, vstup je zdarma. Představí se tady nové stezky a resorty, odstartují závody, odborníci poradí se servisem. Dech vám vyrazí triky ve snowparku a ti nejmenší si budou moct vyzkoušet první obloučky na sněhu – nebude tady totiž chybět malá sjezdová trať a zdarma si můžete půjčit dětské lyže i boty. Zúčastnit se můžete i šlehačkové bitvy. Více zde.

Myslivecké hody v Praze a Brně

Od 14. října do 3. listopadu si nenechte ujít to nejlepší z podzimní sezony a pochutnejte si na různých menu ze zvěřiny, která polahodí nejen chuti, ale také oku. Těšit se můžete na kančí speciality, srnčí, dančí, ale i dýně, kaštany, šípky, brusinky, švestky a mnoho dalších pochoutek. Určitě si vyberete z přehledu těch nejlepších zvěřinových akcí a budete si moci rovnou zarezervovat místo do vybrané restaurace. Více zde.

Za řemesly na Šlakhamr u Žďáru nad Sázavou

Technické muzeum v Brně zve 12. října od 10 do 17 hodin na technickou památku Šlakhamr nedaleko Žďáru nad Sázavou. Místo ožije ukázkami řemesel, návštěvníci uvidí kováře, hrnčíře, krejčího, tkalce nebo ševce. Po celý den bude probíhat také doprovodný program pro děti. Více zde.



Zámecké dýňobraní ve Slavkově

Zámek Slavkov-Austerlitz pořádá pro všechny šikovné děti v neděli 13. října 2013 ve 14 hodin na nádvoří zámku vyřezávání, zdobení či malování dýní. Pokud máte možnost, přineste si dýně, pokud ne, lze je na místě za symbolickou cenu zakoupit. Ozdobené dýně si pak děti vystaví v podzemních výstavních prostorách zámku. Od 16 hodin je za svitu svíček ukážou rodičům, prarodičům a kamarádům. Pro dospělé a nejen pro ně je také po celou dobu konání akce připraveno občerstvení a ochutnávka dýňových specialit nebo malování na obličej. Více zde.

On-line kurz finanční gramotnosti

Máte pocit, že neumíte hospodařit s penězi? Potřebovali byste poradit se spořením, smlouvami či pojištěním? Nebo byste naopak uvítali osvětu v oblasti zdravého životního stylu? Zapojte se do projektu Gramotnost.cz, který pro veřejnost připravila nezisková organizace AISIS, a to na základě statistik míry zadluženosti, počtu exekucí a nárůstu civilizačních onemocnění. Vzdělávání je zcela zdarma, projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Nejbližší on-line kurz začíná 14. října. Témata, časy a vše ostatní naleznete na webových stránkách projektu.