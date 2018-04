Vyrazte na pivo do Plzně, frgál do Karlovic nebo na Kašpárka v rohlíku

Karlovský gastrofestival

Přijďte od 4. do 6. října do údolí Léskové ve Velkých Karlovicích oslavit svátek všech milovníků valašské kuchyně. Gurmáni se už pátým rokem mohou těšit na kvalitní pokrmy a regionální produkty z celé České republiky i Slovenska. A čím je tento festival výjimečný? Podporuje tradiční a lokální kuchyni, ochutnáte krajové speciality, ujít by vám neměla ani soutěž o nejlepší valašský frgál. Můžete se zúčastnit také galavečeře s renomovanými kuchaři a držiteli michelinské hvězdy. Letošní novinkou bude frgálová manufaktura, kde si vyzkoušíte jejich výrobu. Více zde.



Pilsner Fest

Tato pivní slavnost by neměla ujít žádnému příznivci zlatavého moku. Letošní ročník slavnosti přímo v pivovaru proběhne v sobotu 5. října - tedy přesně v den uvaření první várky piva Pilsner Urquell. Na oslavách se dočkáte tradičních pivovarnických řemesel, dobových kostýmů, ale nepřijdete ani o finále mezinárodní soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, která získává stále větší prestiž u nás i ve světě.Více zde.





Výstava plakátů na zámku Křinec

Výstava otevřená do konce října představuje originální plakáty ve stylu secese a art deco. Návštěvníci zde najdou "pozvánky" na různé kulturní akce, koncerty, kabarety. Velký podíl má na výstavě také tzv. konzumní plakát (reklamy na čokoládu, mýdlo, kávu, parfémy…).Všechny plakáty jsou originální vícebarevné litografie, nátisky z původních litografií a původní tisky. Jedním z nejvýznamnějších umělců ve sbírce je francouzský secesní umělec Jules Chéret, který je považován za otce moderního plakátu. Více zde.

Výstava marcipánové módy v Táboře

Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře připravilo na podzimní a zimní sezonu novou výstavu marcipánových šatů - od Kleopatry po Kate, od antiky po Blanku Matragi, od fíkového listu k haute couture. Představí přes 40 modelů historických i současných šatů, ovšem vyrobených z marcipánu. Šaty si "oblékly" panenky Barbie. Výstava má prezentovat zábavnou formou nejen historický vývoj kostýmů, ale také krásu a detail cukrářského umění. Výstava bude doplněna ukázkami skutečných kostýmů, odbornými texty o vývoji odívání. A aby kluci nepřišli zkrátka, může je nalákat čokoládová socha Jaromíra Jágra. Více zde.

Handmade Market v Praze

V Praze na Andělu se v sobotu od 10 do 18 hodin v Domě dětí a mládeže představí šikovní a kreativní tvůrci, kteří neprodávají ve velkých obchodních centrech. Vdechují život vlastním nápadům a do výrobků dávají duši. Tvoří originály, proto ani jeden z výrobků nemá další kopie. Na marketu můžete zakoupit sobě nebo svým blízkým, mimo jiné šperky, oděvy, kabelky, módní a bytové doplňky, ale i potřeby pro zvířecí mazlíčky. Stylů a druhů bude mnoho, od klasické módy až po steampunk, vintage nebo ezoterický styl. O občerstvení se postará mléčný bar Bílá vrána. Více zde.

Pop-Up Shop v Praze

V pátek a sobotu se vám otevřou dveře showroomu v Praze v Drtinově ulici při příležitosti prodeje šperků "Le Petit Délice". Shrnuto podtrženo: spousta milých věcí, které nám dělají život hezčí, malé občerstvení v podobě cupcaků a příjemné prostředí. Více zde.

Cukrové slavnosti na zámku Loučeň

Veselá a mlsná pocta všemu sladkému uspořádaná na panství, kde se začal vyrábět cukr. Soutěže, pohádky a vůbec veškerý program se sladkostmi v hlavních rolích. Už počtvrté přijede na zámek posel z knížecího cukrovaru v Dobrovici, slečna Kostka Cukrová v nádherné bílé kostkové sukni, aby s dětmi i hravými dospělými stavěla na nádvoří městečko z kostek cukru. Letos by prý byla ráda, kdybyste s ní dokázali vybudovat celý cukrovar. Něco takového totiž nikde na světě dosud nemají. Více zde.



Koncerty pro rodiče a děti s hráči České filharmonie

Smyčcové sexteto českých filharmoniků vystoupí tento víkend od 10:30 v Sukově síni Rudolfina. Uslyšíte známou Dvořákovu Humoresku, Bachův Air nebo Boccheriniho Menuet. To je hudba, na kterou se se svými dětmi můžete těšit. A ještě na Orient, kterému patří velký dík. V Orientu žil totiž kdysi dávno vynálezce smyčce. Více zde.

Nový svět v kině Svět v Českém Brodě

Český Brod znovu otvírá multifunkční sál kina Svět po částečné rekonstrukci a zve vás na dětská představení. Tento víkend vystoupí spolek Rasputin art dance a divadlo Ty-Já-Tr a oblíbený Kašpárek v rohlíku. Více zde.