V sobotu nás navštivte na Jarmarku, v týdnu si zdarma zacvičte

Jarmark OnaDnes.cz

V sobotu bude holešovické výstaviště v Praze patřit našim čtenářkám i čtenářům. Přijďte na obrovský bazárek oblečení, kde ti šikovní uloví opravdové skvosty. Své módní kousky tu budou dražit Dana Batulková, Nora Fridrichová, Monika Babišová, Roman Šeberle a Radúz Mácha. U stánků našich partnerů se pak budete moci nechat nalíčit, učesat nebo upravit nehty. Jedna ze čtenářek si vyzkouší stylovou proměnu přímo na místě. Pro zábavu zatančí František Šimčík (na jehož studium na taneční konzervatoři se přispívalo na jednom z minulých jarmarků), Edita Deveroux předvede tanec s obručí. Můžete se těšit i na spoustu dobré kávy a čaje od Starbucks, Mobil.cz a True Tea, sladkých i zdravých zákusků od Sweetest Prague a Ivany Kristkové i dalších druhů občerstvení ve vegetariánském i masitém provedení. Více zde.

Co bude dražit Nora Fridrichová?

VIDEO: Nora Fridrichová věnuje na charitu šaty od exmanžela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dny fitness zdarma po celé ČR

Téměř dvě stovky fitness center a sportovních zařízení z celé České republiky se zapojilo do akce Dny fitness s Česko se hýbe. Od 25. do 27. září na vás čeká bohatý doprovodný program a zdarma si můžete vyzkoušet nejrůznější cvičení a sportovní aktivity, více než 30 míst připravilo také program pro děti. Jednotlivá centra zájemcům umožní volný vstup do posiloven, tělocvičen i na nejrůznější skupinové lekce a konzultace s trenéry. Připraven je bohatý doprovodný program v podobě možnosti měření tuku, poradenství s lékaři, výživovými poradci a mnohé další aktivity spojené se zdravým životním stylem. Dětské dny fitness jsou určeny malým sportovcům od 2 do 15 let, kteří se mohou seznámit s prostředím center, s trenéry a především si vybrat a zdarma vyzkoušet nejrůznější cvičení z bohaté nabídky lekcí a kurzů. Více zde.

Charitativní pochod Šlapeme násilí na paty

V sobotu 20. září 2014 startuje z kempu Džbán v Divoké Šárce v Praze první ročník charitativního pochodu proti domácímu násilí.

Pochod o délce 6 kilometrům s názvem „Šlapeme násilí na paty“ se pořádá na podporu obětí domácího násilí a ve prospěch sdružení ACORUS, které jim pomáhá. Více zde.

Brána do pravěku

Umíte vyrobit oštěp? Víte, jak rozdělat oheň? Zajímá vás, jak žili dinosauři? Letošní podzimní hrátky se ponesou ve znamení „cesty do pravěku“. Dětem i jejich rodičům a prarodičům nabídnou širokou škálu zábavných aktivit, díky nimž se ponoří do pradávné historie a zamíří až ke vzniku Země. Pravěkem bude provázet herec a moderátor Petr Vacek. Více zde.

Rodinný den Dvořákovy Prahy

Pod širým nebem ve stínu dominanty budovy Rudolfina nabídne Rodinný den odpoledne věnované osobnosti Antonína Dvořáka s výtvarnou dílnou, divadlem i možností zaposlouchat se do hudby geniálního skladatele v podání mladých umělců. Nápaditě sestavený program vykouzlí netradičním pojetím klasiky z malých neposedů soustředěné posluchače i malé umělce. Pod kaskádou schodiště Rudolfina čeká odpoledne 20. září od 13:00 do 17:00 na malé umělce také výtvarná dílna ilustrátorky Renáty Fučíkové pod názvem Antonín Dvořák v komiksu. Děti pobaví i herci na chůdách a herci na zemi z pražské DAMU v dobových kostýmech, kteří v krátkých pouličních divadelních výstupech přiblíží život Antonína Dvořáka. Na celé odpoledne se promění náměstí Jana Palacha i v zábavné hřiště. Více zde.