Zpestřete si volné dny vinobraním, dyzajn marketem a výstavou hlavolamů

Pokud toužíte po aktivním víkendu, vyrazte do Českého Brodu na dětský branný den nebo do Neratovic na štafetový běh. Rodiče chlapců by mohli ocenit seminář o agresivitě dětí, ty tišší pak potěší výstava her a hlavolamů.