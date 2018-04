O víkendu vyberte dětem koníčka nebo čtyřnohého miláčka

Festival polévky v Plzni

V neděli 7. září nevařte a po 14. hodině přijďte na Náměstí Republiky v Plzni ochutnávat ze čtyřicetilitrových kotlů. Kouřící polévky připraví začínající bistra, vyhlášené restaurace i neziskové organizace přímo na místě před zraky diváků. K dobrému jídlu bude hrát i příjemná hudba - vystoupí DJské duo Tea Jay Ivo & Pedra Negra a harmonikář Václav Koubek. A navíc se budete moct svézt na unikátním francouzském uměleckém kolotoči Le Manège Carré Senart. Více zde.

Máte to do Plzně daleko? Uvařte si doma polévku misoširu:

VIDEO: Na přípravu japonské polévky misoširu stačí pár minut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ladronkafest

V parku Ladronka na Praze 6 se každý rok prezentuje na 80 volnočasových aktivit na jednom místě. Přijďte si se svými dětmi vyzkoušet sportovní, umělecké nebo výtvarné aktivity. Na Ladronkafestu si vše aktivně vyzkouší a zjistí, co je vlastně baví, a třeba najdete nového koníčka a vy. Více zde.

Dny města Kladna

Dny plné zábavy pro všechny věkové kategorie čekají obyvatele a návštěvníky Kladna tuto sobotu a neděli. Na městském stadionu Sletiště se kromě sobotního hudebního programu představí v neděli sportovní a taneční kluby, bude se hrát divadlo a pro děti je připraveno mnoho aktivit. Více zde.



Výstava Viktorka a vesmírná dobrodružství

Viktorka a vesmírná dobrodružství je název nové komiksové knihy a současně interaktivní výstavy pro děti. Od 4. září do 12. října vezme Viktorka, žákyně galaktické školy, děti do své lodi Lítavice a v Galerii umění pro děti GUD v Praze s ní mohou prozkoumat vesmír. Návštěvníky čekají hry, zábavné aktivity a víkendové tvůrčí dílny. Jak je v Galerii GUD zvykem, dotýkat se vystavených exponátů je více než žádoucí. Tento víkend si navíc můžete vyrobit kosmickou loď s ilustrátorem Honzou Smolíkem. Fantastické hvězdolety, které spolu vytvoříme se stanou součástí výstavy, tvůrčí dílny se konají v sobotu i v neděli od 14:00 do 16:00 hodin, workshop je zdarma v rámci běžného vstupného na výstavu. Více zde.

Sporťáček 2014

Sporťáček vytváří prostor, na kterém naleznete spolu s vašimi dětmi nejširší spektrum všech sportovních disciplín v Praze a blízkém okolí. Žádné nudné stánky s letáky, Sporťáček představí na jednom místě sporty tak, aby si je děti mohly v maximální míře vyzkoušet a zároveň se dobře bavily. Rodičům umožní poznat trenéry "přímo v akci" a získat cenné informace o všem, co ke sportování patří. Sporťáček nezapomněl pozvat ani fyzioterapeuty, sportovní lékaře a psychology. V průběhu celého dne na vás čekají nejrůznější exhibiční vystoupení, rozhovory se známými sportovci, autogramiáda a další. Více zde.

Rodinný charitativní piknik

Přijďte v neděli na odpolední zábavný piknik pro rodiny s dětmi v zahradě Nadace rozvoje občanské společnosti. Během odpoledne děti projdou několika zastaveními, které budou inspirovány životem dětí, kterým Kuře pomáhá. Malí návštěvníci si na chvíli vyzkoušejí, jaké to je žít s handicapem a jaké překážky jejich vrstevníci musejí mnohdy překonávat. Ale protože se snažíme dělat charitu s úsměvem, Kuře jim pomůže všechny krkolomné situace překonat. Více zde.

Dožínky v Brništi

V lesním areálu Zátiší v Brništi je 6. září připraven program vhodný pro celou rodinu. Prožijte den s nádechem starobylých tradic v krásném prostředí lesního areálu a oslavte letošní úrodu a sklizeň. Program začíná díkůvzdáním na návsi u kostela sv. Miluláše od 13 hodin. Velký dožínkový průvod vychází ve 13:30 a je veden folklórním souborem Furianti. Můžete se těšit také na vystoupení vystoupení dětí ze základní školy v Brništi a mažoretek z Nového Boru, své umění předvede i skupina historického šermu Golem. V areálu nebude chybět ani jarmark s uměleckými produkty z regionu a bohaté občerstvení a ochutnávky. Pro děti jsou připraveny tematicky zaměřené tvůrčí dílny, vyzkouší si například výrobu slaměných panenek nebo zdobení slaměných věnečků. Můžou se také vyřádit v bludišti ze slaměných balíků. Více zde.

Umisťovací výstava zvířat z útulků Sen zvířat

Přijďte si v neděli vybrat čtyřnohého miláčka do pražské Vinoře. Akce se zúčastní na třicet útulků a organizací a nový domov bude hledat kolem tří stovek koček a psů. Letošní ročník přijde podpořit zpěvák Václav Noid Bárta a herečka Patricie Solaříková. Po celý den bude probíhat také doprovodný program s ukázkou první pomoci pro zvířata, ukázkou Dornovy metody pro zvířata, dogdancing a malováním pískem. Více zde.