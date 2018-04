Víkend přinese dožínky, veletrh kroužků, setkání vícerčat a plážový volejbal

Dožínkové slavnosti v Plzni

V sobotu 30. srpna se od 10 do 16 hodin v Plzni v areálu u Štruncových sadů (Pallova 52/19) odehrají dožínkové slavnosti, vstup na slavnosti je zdarma. Dožínky jsou oslavou úspěšné sklizně a začátkem období blahobytu. Proto na akci nebudou chybět rozmanité pochoutky například v podobě čerstvých grilovaných pstruhů z Rybářství Kolář, které je největším tuzemským producentem pstruha duhového. Hlavní součástí nabitého odpoledne bude naučně-zábavní program pro celou rodinu Parku Tři Věže. Na festivalu se tak kromě jídla můžete těšit na kouzelný svět hrátkobraní, stezky a pohádkové koutky s poklady. Na místě budou rovněž ukázky vybraných zájmových činností ze všech pracovišť Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň. Více zde.

Vícerčata v Mirakulu

Do parku jsou ve spolupráci s Klubem dvojčat a vícerčat zvána všechna dvojčata, trojčata atd. bez rozdílu věku. Čím více, tím samozřejmě lépe – už proto, že se tato komunita pokusí pokořit hned několik rekordů registrovaných agenturou Dobrý den. Prvními potvrzenými účastníky jsou první česká paterčata z „domácích“ Milovic, a to už je početný základ.

Další rekord, který by mohl být zdolán, je nejvyšší počet osob bubnujících na jednom místě. Bubenická seance proběhne pod vedením perkusionisty z nejpovolanějších – Tokhiho. Třetí bude pokus o nejvíce koalích či klokaních rodičů na jednom místě (tedy s nosítkem či šátkem, ve kterém nosí maminka nebo tatínek svého potomka). Všechny přítomné děti budou moci využít všech atrakcí. Od obřích trampolín a houpaček až po svět prasátka Pigyho pro ty nejmenší. Své představení už chystá i Michal Nesvadba. Všichni účastníci rekordu budou mít vstup zdarma, podmínkou je pouze e-mailová registrace. Více zde.

Vyšehrátky

Od 31. srpna do 7. září se ve vyšehradském areálu Královské a knížecí akropole bude nejen hrát, malovat a zpívat. Ústředním tématem letošního ročníku festivalu pro děti a rodiče je trenažér komunismu, jehož prostřednictvím festival seznámí děti s dobou před 25 lety. Hlavní program již tradičně doplní slavní tatínci a jejich čtení pohádek, večer nebudou chybět představení a koncerty pro dospělé. Premiéru bude mít představení pro batolata Batosnění, jedná se o vůbec první inscenaci tohoto druhu v České republice, v zahraničí slaví divadlo pro nejmenší úspěchy.



Dopoledne kromě víkendu je věnované školám, odpoledne prostor Vyšehradu patří rodinám s dětmi. V letošním roce se mohou návštěvníci těšit například na Husu na Provázku a jejich představení Dášenka nebo uskupení Buchty a loutky s inscenací Zlatá husa. Kromě divadelních představení, workshopů a dílen na děti čeká bojovka. Děti se mohou těšit i na koncert Mixle v pixle, jejichž členy znáte z etablovaných skupin. Jedním z nich je například Mardi z Vypsané fixy. Více zde.



Čtyřlístek na Vltavě

Zažijte netradiční pohled na Rudolfinum, Karlův most, Strakovu akademii či Rudolfovu štolu a poslechněte si zajímavosti v podání historického spolku Vltavan v dobových uniformách. Chybět nebude samozřejmě ani Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín. Vyplouvá se v 10, 12 a 14 hodin z Dvořákova nábřeží u Čechova mostu na lodi Cecílie. Více zde.

Staročeský jarmark v Třebízi

Poslední srpnový víkend se uskuteční v krásném prostředí historických zemědělských usedlostí Národopisného muzea Slánska tradiční Staročeský jarmark.

I v letošním roce bude na dvoře Šubrtova statku zdarma připravena ochutnávka vybraných lahůdek tradiční české kuchyně vyrobená renomovaným šéfkuchařem z přední slánské restaurace. Více zde.

Vernisáž Jaromíra 99 v Chrudimi

Výtvarná tvorba Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 je známá široké skupině komiksových fanoušků a v posledních letech nejen jim. Od chvíle, kdy se komiks o Aloisi Nebelovi stal generační filmovou legendou, znají obrysy jeho práce i lidé, kteří běžně nenavštěvují galerie a výstavní síně. Jeho práce na papíře zaujmou svou vizuální přesvědčivostí a především technikou, kterou na současné umělecké scéně nikdo jiný nepoužívá. Jde o techniku téměř zapomenutou, techniku dávných pouličních kumštýřů, jarmarečních či salonních bavičů, kteří, vybaveni pouze papírem a nůžkami, dokázali vystřihnutím portrétů i figurálních výjevů uchvátit široké obecenstvo. Vernisáž se odehraje ve čtvrtek 4. září od 17 hodin, výstavu zahájí vystoupení Dua Kratochvíle: Jaromír 99 a A.m.Almela a uvede ji kurátorka Kateřina Tučková. Výstava je otevřená od 28. srpna a můžete ji navštívit do 28. září.

Veletrh kroužků Po škole!

Přijďte si vybrat na Karlovo náměstí zábavu pro děti na celou zimu. Čeká na vás bohatý program včetně skákacího hradu, workshopy a dílny, skatepark, středověký stan a spousta dalšího. Hlavní ale bude prezentace nejrůznějších volnočasových aktivit a kroužků domů dětí a mládeže v Praze. Více zde.

Hra na výstavu

Nenechte si ujít prodejní výstavu ilustrátorů časopisu HRANA, která se koná v kavárně Vypálené koťátko (Mařákova 5, Praha 6) do 25. září. Vernisáž se uskuteční ve středu 3. září od 15 hodin. Na programu jsou od 15 do 18 hodin výtvarné dílny převážně pro děti, v 17 hodin zahájení výstavy a od 17:30 až do 20 hodin promítání krátkých animovaných filmů pro děti i dospělé. Kavárna je otevřena ve všední dny od 10 do 22 hodin, o víkendech 10 do 20 hodin. K výstavě vznikají pracovní listy pro děti, které budou zdarma k dispozici po celou dobu výstavy. Více zde.

Z pohádky do pohádky v Hořovicích

V hořovické Panské zahradě se budou v sobotu konat sportovní soutěže pro děti jako skákání v pytlích, hra s míčem, nebo hod na cíl. Těšit se mohou i na skákací hrad, skládání puzzle nebo horolezeckou stěnu. Pobaví vás i šermířské představení, tanečnice, loutkové divadlo, zpívání a mnoho dalšího, včetně tvořivých dílniček pro děti a jízdy na ponících. Více zde.

Mistrovství ČR v plážovém volejbalu

Nenechte si ujít mistrovství ČR žen i mužů v beachvolejbalu tento víkend v pražském sportovním centru HAMR-Záběhlice. Vstup je volný, na programu je kromě zápasů také malování na obličej a skákací hrad pro děti, dermatolog vám navíc přímo na místě prohlédne podezřelá znamínka na kůži. Více zde.

Kiky a Maki odhalují taje plážového volejbalu:

VIDEO: Kiki a Maki odhalují taje plážového volejbalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Naučte se první pomoc

Masírovat srdce, vytáhnout tonoucího z vody, ošetřit nebezpečně krvácející ránu – tyto a další dovednosti, které mohou bližnímu zachránit život, se naučí o tomto víkendu návštěvníci pražského aquaparku v Čestlicích. Praktický nácvik první pomoci si lidé mohou vyzkoušet v sobotu i v neděli od 12 a od 15 hodin na dvou stanovištích. Ukázku první pomoci od profesionálů z Českého červeného kříže zhlédnou návštěvníci ve dvouhodinových intervalech. Ve 13:15 a 15:15 jim také předvedou, jak správně vytáhnout z vody tonoucího. Kromě toho jsou pro návštěvníky aquaparku každou hodinu připraveny zábavné soutěže.

Umíte poskytnout první pomoc malému dítěti? Podívejte se, jak na to.

VIDEO: Jak miminku zachránit život. První pomoc dítěti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sportovní odpoledne pro děti na Praze 5

Vaše děti se následující pátek promění v malé opičky a užijí si spoustu zábavy v nové tělocvičně Monkey´s Gym, která byla navržena speciálně pro děti. Společně si můžete zacvičit a zaplavat pod dohledem zkušených instruktorů, lekce jsou v pátek 5. září zdarma. Děti mohou celé odpoledne závodit na odrážedlech, zařádit si na zahradě se spoustou atrakcí a rodiče si zatím odpočinou při dobré kávě. Více zde.