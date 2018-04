Navštivte ČokoFest, poslechněte si varhany a vyzkoušejte život na farmě

ČokoFest, festival férové čokolády

V neděli 24. srpna od 16 hodin by se na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze měli sejít milovníci čokolády a spravedlnosti. Představí se čoko-auto, které za tři měsíce projede 14 zemí a urazí 10 tisíc kilometrů. Upozorňuje na nerovnosti v obchodu s kakaem a čokoládou a snaží se podpořit důstojnější život pěstitelů kakaa v rozvojových zemích. Na programu bude i hudba, promítání, soutěž, výstava, spousta čokolády a další čoko-atrakce. Vyzkoušet budete moci třeba férové banány máčené ve fontáně férové čokolády. Vstup zdarma. Více zde.

Výstava Pošta jednou stopou v Praze

Výstava až do 14. září představuje jízdní kola a motocykly používané poštou od osmdesátých let 19. století až do současnosti a doplňují ji dobové fotografie. Součástí výstavy jsou i výtvarné návrhy Kamila Lhotáka s motocyklovou a cyklistickou tematikou. Návštěvníci mají možnost zhlédnout vysoké kolo, na němž se jen udržet je skutečným uměním, dále motocykly legendárních značek Laurin & Klement, Itar a Ariel a v neposlední řadě i praktickou tříkolku JAWA “Pérák”. Více zde.

Husitská bitva v Semtěši

Udělejte si výlet do Železných hor a nasajte atmosféru dob dávno minulých. V sobotu 23.srpna jsou od 13 hodin zváni návštěvníci podhůří Železných hor i milovníci historie do Semtěše na Husitskou bitvu s programem pro dospělé, ale hlavně pro děti. Těšit se mohou na dobovou hudbu, řemesla a dílničky, večer pak na ohnivou show. Více zde.

Loutky bez hranic na Náplavce

Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť královna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že kdo zneškodní strašného draka Friťáka, který se usadil na Bramborovém kopečku, dostane ruku princezny Bramborky a půl bramborového pole k tomu. Kdo se odváží bojovat proti takovému nepříteli? Že by statečný princ Karotka? Součástí představení před Bajkazylem na Rašínově nábřeží je i loutková bramborová dílnička. Vhodné pro děti od 3 let, více zde.

Válení balíků na farmě

Pokud se v sobotu 23. srpna od 10 hodin vydáte na Zámecký statek v Újezdě nade Mží, 14 km od Plzně, můžete okusit život na farmě. Uvidíte představení šermířů, divadlo, čeká vás i putování farmou plnou zvířat, dobré jídlo a další překvapení. Na rodinné farmě Jana Slepičky čeká i indiánská stezka, bohatá tombola, malování na obličej pro děti, řemeslný jarmark a celá keltská vesnice. Děti si budou na domácí zvířata moci i sáhnout a pomazlit se, vyzkoušet mohou i tradiční řemesla a okusit život z dřívějších dob. Více zde.

Mezinárodní varhanní festival

Výjimečné interprety a výjimečné zážitky nabídne letošní 19. ročník festivalu, který se odehrává až do 25. září v bazilice sv. Jakuba v Praze. Za největší pražské varhany usednou mimo jiné titulární varhaník z Notre-Dame Jean-Pierre Leguay, charismatický argentinský umělec žijící v Ženevě nebo mladá Japonka Mari Ohki oceněná v soutěži Pražského jara za nejlepší provedení soudobé české skladby.

V srpnu se posluchači mohou těšit na „Romantické varhany“ polského interpreta Waclawa Golonky a tajuplné „Meccanicamente“ mladé slovenské varhanice Bernadetty Šuňanské, která je publikem a odbornou veřejností řazena mezi světovou špičku varhanního umění. Zářijové festivalové koncerty budou patřit Argentinci Diegovi Innocenzimu, jenž v mohutných skladbách posluchačům představí varhany coby orchestr a mladé japonské interpretce, která zahraje převážně německé „Sonáty v proměnách staletí“. Více zde.