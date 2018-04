Víkend zpestří flamenco, víno pod hvězdami nebo krásy Nového Zélandu

Den pohybu s Městskou knihovnou

Pojízdné knihovny, které provozuje Městská knihovna v Praze, slaví 75. narozeniny a zvou všechny malé i velké na párty mezi staré autobusy a tramvaje. Slavit se bude v Muzeu městské hromadné dopravy ve Vozovně Střešovice. Nebudou chybět tři pojízdné knihovny a ke gratulantům se přidají třeba pojízdné palačinky Galetky, autobus Městské policie, divadelnice a muzikantka Marka Míková, divadelní soubor Vý; (čte se Výstředník), soutěže a hudba. Přístup k volantům je malým řidičům a řidičkám zaručen a vstup je volný. Pro čtenáře knihovny je vstup do muzea zdarma. Více zde.

Pohádkový den na Křivoklátě

Na dolním nádvoří hradu Křivoklát na návštěvníky v rámci Křivořezání čeká celou sobotu bohatý program. Od 10 do 16 hodin bude hrát Divadlo Taška z Kladna veselou hudební pohádku Líný Kuba, divadelní představení s písničkami, které vás nenechají v klidu. Děti se dozví, jak princ Jakub odešel napravit svoji lenost do světa, jaké těžké zkoušky podstoupil, co mu přinesl v zobáčku královský poštovní holub, koho jeho návrat přivedl do mdlob a jak to nakonec všechno skončilo. Více zde.

Festival Ibérica

Festival španělské kultury Ibérica, který mezi 11. a 16. srpnem zamíří do Prahy, Brna a Boskovic, nabídne už pojedenácté uhrančivá představení plná vášnivého flamenka a španělských rytmů, ale také filmovou přehlídku či tvůrčí dílny a ochutnávky španělských vín a delikates. Hlavní hvězdou letošního ročníku bude čerstvá manželská dvojice Jesús Carmona a Lucía Campillo, na jejichž vystoupení s názvem Ekilibrio Flamenco se mohou 15. srpna těšit diváci v pražském divadle ABC a o den později na závěrečném galakoncertu v Boskovicích.

Jak už však bývá dobrým zvykem, zahraniční hosté se na Ibérice neukážou jen na pódiu, ale jako lektoři se zapojí i do tvůrčích dílen, jichž festival nabízí přes dvě desítky. Zájemci o španělskou kulturu tak mají vynikající příležitost přiučit se od mistrů svých oborů, letošní nabídka tvůrčích dílen obsahuje i vaření.

Na programu jsou i kurzy pro děti od 6 let, v nichž se seznámí s prvními krůčky latinskoamerických tanců. Zájemce o zdokonalení ve španělštině čeká intenzivní kurz španělštiny pod vedením rodilých mluvčích. Více zde.

Nedělní matiné v Rudolfinu

K rodinné návštěvě láká také nedělní matiné v Rudolfinu, které v neděli 14. září od 11:00 rozezní například hudba W. A. Mozarta, J. Myslivečka a J. L. Dusíka. Nabízí ideální příležitost, kdy děti mohou zažít v dopoledních hodinách atmosféru velkého klasicistního koncertu v nádherném prostředí Dvořákovy síně a po vzoru vídeňských tradic si vychutnat dort Sacher. Více zde.

Víno pod hvězdami

Druhý ročník letních nočních otevřených sklepů s názvem Blatnické búdy pod hvězdami se koná v Blatnici pod Svatým Antonínkem v sobotu od 18 do 24 hodin. Blatničtí vinaři otevřou historické sklepy k volné prohlídce a degustaci blatnických vín včetně vín VOC Blatnice a vín Terra blatensis. Samozřejmostí je bohatý výběr jídel a rozličného občerstvení, včetně jídla regionální kuchyně. Návštěvníci dále zažijí nevšední romantický zážitek, neboť v tomto termínu vrcholí "roj padajících hvězd" perseidy. Noční volnou degustaci ve více než 20 vinných sklepech doprovodí cimbálové muziky. Více zde.

Chodské slavnosti

Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádají se již od roku 1955. Stěžejní část programu je věnována zejména místním národopisným hudebním a tanečním souborům, ale prostor zde každoročně dostanou i soubory z jiných částí republiky a ze zahraničí. Hlavní program se odehrává na pěti scénách a skládá se z více než 20 různých režijně zpracovaných pořadů. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města. Vstup na všechny pořady v rámci hlavního programu je zdarma. Více zde.

Jóga zdarma na Vyšehradě

Už jste si letos zacvičili jógu pod širým nebem? Můžete začít na Vyšehradě, kde probíhá cvičení zdarma. Přijďte si protáhnout tělo a nadýchat se čerstvého vzduchu v pondělí 11. 8., středu 13. 8., pátek 15. 8., úterý 19. 8., úterý 26. 8. a úterý 2. 9. vždy od 19 hodin (pátky od 18h). K tomu si vždy několik prvních vlaštovek odnese krabici cereálií. Přibalte si ručník a lahev neperlivé vody, podložky budou zajištěny. Více zde.

Beseda o Novém Zélandu

Poutavé vyprávění o krásách Nového Zélandu a o expedici do této země se chystá na středu 12. srpna v Cestovatelském klubu v Praze. O rozeklaných štítech tamních horských masivů v kontrastu s písečnými dunami, ale i o životě na Zélandu bude vyprávět Vlaďka Kennet, která u protinožců žije už deset let. Setkání s názvem BUSHMAN expedice AOTEAROA – K přírodě nejblíž začíná v 18:30. Vstup je zdarma. Více zde.

Zacvičte si s profesionály zdarma

Zarezervujte si termíny v mobilní tělocvičně, kde si pak můžete zdarma vyzkoušet lekce ​jógy, tance, Les Mills a CrossFitu nebo třeba v pátek 8.8. od 18:30 Detox Yogu se Zuzanou Klingrovou. LiveWithFire Tour bude v srpnu probíhat do 10.8. v Praze Modřanech ​u​ restaurace Port62 (Freestyle Park Modřany)​. Hodiny vedou špičkoví čeští a zahraniční lektoři. LiveWithFire Tour bude pokračovat i v záři. Více zde.

Ochutnejte autentická vína

Občanské sdružení Autentisté pořádá Víkend otevřených sklepů vinařů Autentistů v obci Hostěrádky-Rešov. Letošní již třetí ročník festivalu autentických vín probíhá stylem otevřených sklepů v jednotlivých vinařstvích. Svá rukodělná vína představí Richard Stávek, Ota Ševčík, Bogdan Trojak, Petr Koráb a další. Pořadatelé zvou hosty na ochutnávku nemanipulovaných, pravdivých či naturálních vín, zkrátka vín, která vyrábí spíše sama příroda, než ruka vinohradníka a vinaře. Více zde.

Výstava ke 22.výročí ADRY

V AFI Paláci v Pardubicích bude až do 17. srpna 2014 vystaveno deset panelů s texty a fotografiemi z humanitárních misí organizace ADRA po celém světě. Jednotlivé příběhy přiblíží nejen běžný život pracovníků společnosti, ale také životy lidí, kteří humanitární pomoc potřebují a bez ní by mnohdy nepřežili. ADRA chce výstavou připomenout 22 let působení v Česku a návštěvníci se díky ní blíže seznámí s prací celé instituce, která pomáhá lidem ve všech koutech světa. V rámci výstavy budou mít zájemci možnost zjistit, jak organizaci podpořit a jakým způsobem se lze podílet např. na zvyšování kvality života lidí v oblastech, kde jsou životní podmínky na hranici přežití. Dozví se také, jak mohou pomoci spoluobčanům při živelních pohromách, které se týkají i Česka. Více zde.

Poznávej s Igráčkem

V brněnském Nákupním centru Královo Pole mají malí návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu Poznávej s Igráčkem, která se zde koná do 31. srpna. Na interaktivních panelech mohou návštěvníci díky speciálním lupám, periskopům, mikroskopům, dalekohledům a zrcadlům získat poznatky o svém zraku. Zjistí také, jak je může zrak šálit pomocí optických klamů, polarizace a barevných spekter. Výstava díky obřím modelům lidských orgánů nabízí i poučení o fungování lidského těla, fyziku přiblíží ložiska, kladky a ozubená kola a dojde i na řízení dopravního provozu.