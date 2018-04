Víkend bude ve znamení festivalů, módy a adrenalinu

Aeroshow na Šiklově mlýně

První exhibice pilota světové série Red Bull Air Race Martina Šonky proběhne v sobotu 2. srpna na Šiklově mlýně. Při sedmém ročníku Aeroshow se můžete těšit na ukázku válečné mise na zemi i ve vzduchu, boj letadla proti tanku, extrémně nízké přelety, různé akrobatické prvky, odvážné průlety nejen s letadly, ale i s helikoptérou, a navíc přehlídku více jak 120 sportovních letadel. Po celý den budete mít možnost si sami prohlédnout areál z výšky na palubě vrtulníku. Po setmění na návštěvníky čeká Noční ohňová show ve formě bláznivé scénky z natáčení filmu o hraběti Drákulovi, kde nechybí tanec krve s ohnivými vějíři, odvážné průjezdy kaskadérů na koních ohněm či nebezpečné hořící biče. Více zde.

Podívejte, jaké šílenosti vyvádí Martin Šonka v letadle:

VIDEO: Elitní pilot Šonka prolétl pod skákajícím autem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řemesla na Šlakhamru

V sobotu od 10 do 17 hodin je návštěvníkům s dětmi i bez nich otevřena technická památka Šlakhamr v katastru obce Hamry nad Sázavou. Hamernická výroba bude při této akci zastoupena ukázkami kovářů, kteří předvedou kování na velkém, vodou poháněném bucharu, i na ručních kovadlinách. Hamernická výroba však na konci 17. století ustala a poslední hamerník skončil jako obecní chudý. Vodní náhon hamru byl pak druhotně využit a v bezprostředním sousedství chátrajícího objektu byl postaven mlýn. V rámci doprovodného programu dětem ukážeme cestu obilí od zrníčka na poli až po voňavé koláče. Opět na ně čekají soutěžní stanoviště se spoustou zábavy a poučení. Více zde.

Dyzajn Market festival

Také se vám zdá způsob trávení prázdnin v centru města poněkud nešťastný? Nudíte se? Nekupujte si medvídka mývala, ale oblečte se do proužkatého trička a přijďte první dva srpnové dny na Střelecký ostrov. Odehraje se tam první dvoudenní Dyzajn market festival navazující na tradici jednodenních prodejních a kulturních akcí, jeho tématem bude námořnický styl a vše s ním spojené. Více zde.

Přístavní slavnost v Nymburce

Celodenní kulturní program za doprovodu plavidel na všechny zájemce čeká v Parku Pod hradbami.



Přístavní slavnost přivítá Tatabojs, Lipno, I like you, Hysterii, Erupci, Little Fish, Zatím nijak nebo Nespoutané hochy. Více zde.







Festival Nenechte si ubližovat

Zažijte ve Žlutých lázních v Praze den plný tance, pohybu, zábavy a inspirace. Festival je určen pro všechny ženy a dívky, které mají rády pohyb a nebaví je sedět doma. Můžete si vyzkoušet jógu, pilates a zumbu a naučíte se navíc sebeobranu. Mimo to je připravený doplňkový program jako líčení, diskuze s Markem Dzirasou a další akce. Více zde.

Bitva na Mělníku

Bitva na Mělníku aneb Čtvrtá bitva vinařů mělnických je už čtvrtým ročníkem úspěšné šermířské akce s příběhem, která se odehrává každoročně v krásném soukromém Hořínském parku. Letošní bitva bude zasazená do roku 1424 a zároveň bude součástí oslav 740. výročí od doby, kdy Mělník získal městská práva. Více zde.

Muzejní noc ve Šternberku

Malé i velké děti a také jejich rodiče mohou v sobotu zažít Muzejní noc v Expozici času. Tentokrát se dobrodruzi vydají zachránit princeznu Časněnku, která je vězněna v temné komnatě. Král proto prosí statečné obyvatele království, aby jeho dceru vysvobodili: musejí přitom splnit záludné úkoly, zneškodnit nebezpečného draka i najít princeznino věno. Více zde.

Prázdniny v Telči

Až do desátého srpna si mohou užívat návštěvníci Telče nejdelší český hudební festival. Každý den se bude od 15:00 na některé z festivalových scén konat loutkové či hrané pohádkové představení pro děti. Návštěvníci se mohou těšit na vynikající Teátr Víti Marčíka, jihlavské divadlo DFM a mnoho dalších. Z hudební produkce je čekají třeba Bratři Ebenové, „latina z Budějc“ Bára Hrzánová a Condurango, lenka Filipová nebo Druhá tráva. Každý den se také po koncertě na zámeckém nádvoří koná od 22:30 noční divadelní či koncertní vystoupení v rámci festivalového bloku nazvaného Nocturna. Ve festivalovém klubu se tak odehrají například koncerty alternativní skupiny DVA, jihoamerických ATARÉS, či českého bluesového krále Honzy Spáleného. Více zde.

Léto otevřených sklepů v Pavlově

Až do 7. září zvou pavlovští vinaři milovníky vína, aby poznali pavlovská vína přímo v místě jejich vzniku – historických vinných sklepích. V letní sezonu bude mít každý týden otevřeno jedno vinařství. Otevírací doba je v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin. Při návštěvě je možné prohlédnout si historické sklepy, poznat osobně jednotlivé vinaře, ochutnat skvělá pavlovská vína a samozřejmě si je také nakoupit s sebou do svého vinného archivu. K ochutnání bude zpravidla 10 až 12 vzorků. Součástí ceny ochutnávky je výklad vinaře k jednotlivým vínům, voda a neutralizační pečivo. Návštěvu s ochutnávkou a nákupem vína je možno uskutečnit po předchozí domluvě telefonem nebo e-mailem. Více zde.

Adrenalinové sporty u Drážďan

Na pevnosti Königstein se tento víkend koná jedinečný sportovní a outdoorový festival. Na návštěvníky čeká sportovní lezení, slaňování, jízda na horských kolech, off-roadová auta, potápění a mnoho dalšího. V pevnosti Königstein v Labských pískovcích mohou nejen pohybumilovní dospělí, ale i děti vyzkoušet nepřeberně outdoorových aktivit a sledovat při nich ty nejlepší.

Pro rodiny s menšími dětmi je připravena pestrá nabídka atrakcí, kde děti budou moci lézt, skákat na trampolínách, vydovádět se v lanovém centru, lovit rybky, kutit v dílně s použitím přírodních materiálů, opékat bagetky či jezdit na poníkovi, zajet si trialový parcour pro kola a zkusit i plavbu na člunu v nádrži na vodu v místním parku. Více info (v češtině) zde.



Výstava stanů

Prodejní výstava stanů a vybavení do přírody v pražských Letňanech probíhá až do 10. srpna 2014, na ploše 10 000 m² se prezentuje celkem 93 outdoorových značek. Můžete se vydat do populárního spacákového ležení nebo si vyzkoušet postavit stan, a to turistický, expediční i rodinný. Kromě stanů a spacáků na výstavě najdete vše pro kempování, turistiku, sport a volný čas. Pořadatelé lákají na výhodné nabídky, výstavní slevy a nákupem se navíc můžete zařadit do hry o skvělé ceny jako automobil Peugeot 308 SW na rok zdarma, poznávací zájezd do Mexika a Guatemaly od CK Adventura či skútr Yamaha. O vaše pohodlí se postará skvělá kuchyně Klubu cestovatelů, případné ratolesti si mohou zařádit v dětském koutku. Více zde.

Merlinův dětský svět

Ve Znojmě vyrostl Merlinův dětský svět a vy tam můžete zažít spoustu legrace - na zemi, ve vodě, ve vzduchu i pod střechou. O zábavu je postaráno i rodičům, které také zaujmou třeba autodráhy, skoky lodičkou do vody, ruské kolo, pirátská loď, balónková nebo pirátská střílna, kolotoče, skluzavky a další. Nejrůznější atrakce najdete venku i v zastřešené části, kde se nachází i dětská pláž. Můžete tady bojovat se zákeřnými piráty, kteří vás oloupili o poklad a obsadili váš ostrov, vydat se do Avatarovy džungle na kosmické lodi a hodně se tady naučíte - na vlastní kůži poznáte třeba principy jednoho z nejstarších čerpadel, malí stavitelé si mohou vyzkoušet své bagrovací schopnosti a malí řidiči si zase mohou vyzkoušet pocity závodníka Formule 1. Více zde.

Oslava žen na zámku Loučeň

Ve čtvrtek 7. srpna proběhne oslava ženské krásy, jejímž ztělesněním je řecká bohyně Afrodité. Zámek Loučeň ve spolupráci s přední módní návrhářkou Beatou Rajskou nachystal Den ženské krásy, který bude zasvěcen především eleganci

a půvabům něžného pohlaví. Pro veřejnost budou připraveny speciální prohlídky zámku s módní tématikou, které vyvrcholí tajemnou večerní prohlídkou při svíčkách, ve které Beata Rajská představí nové šaty pro zámeckou Bílou paní. Více zde.