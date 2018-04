O víkendu nakoukněte pod šapitó a odhalte tajemství Rothschildů

Divadelní Odysea v Praze

Nový festival odstartuje desetidenní maraton tance a pohybového divadla již tuto neděli 20. července. Slavnostní zahájení v Divadle Hybernia v 19:15 bude patřit výrazné osobnosti tuzemské scény, tanečnici a choreografce Lence Vagnerové a jejímu představení Jezdci s oceněním Taneční inscenace roku 2013. Pomyslnou štafetu po ní v druhé půli večera přebere Patricie Poráková a její inscenace Quilombo, která diváky na Lodi Tajemství na pražské Náplavce přenese do tajemného světa argentinského tanga. Po představení se jim navíc otevře tradiční argentinská tančírna Milonga, aby to, co před tím viděli na jevišti, mohli sami vyzkoušet na parketu.

Třetí festivalová scéna bude věnovaná nejmenším návštěvníkům. V Zítkových sadech u Palackého náměstí vyroste cirkusová aréna, která vedle rozmanitých představení nabídne třeba i kreativní dílničky. Jména jako Sacra Circus Števa Capka, Squadra Sua či Divadlo Minor jsou zárukou skvělé zábavy. Více zde.

Šmejdění po zámku Radim

Zámek Radim připravil na sobotu 19. července pro návštěvníky nevšední program s názvem Dveře dokořán. Celý objekt budou moci sami doslova prošmejdit. Jedinečný projekt je koncipován tak, aby si každý návštěvník sám mohl určit, co chce vidět, zažít a kolik času a jak na zámku stráví, limitován je pouze otevírací dobou od 10 do 17 hodin. Více zde.

Noc hrůzy ve strašidelném zámku Draxmoor

Upíry, kostlivce s motorovou pilou i děsivou čarodějnici můžete potkat tuto sobotu na Noční prohlídce Strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce. Tento zábavní areál pro děti se strašidelnou tematikou se po setmění stane poprvé v tomto roce pravým rájem pro skutečné příšery. Při procházce strašidelným zámkem uvidíte hroby, ze kterých co chvíli vyskočí zombie, nebo Draculovu hostinu, kde se upíři budou sápat i po vaší skupince. Více zde.

Souboj superhrdinů v Království železnic

Superman vyzval Spidermana na souboj, tentokrát ovšem namísto svalů a nadpřirozených sil si budou hrdinové poměřovat vědomosti. Jejich malí příznivci tak mohou pomoct svému oblíbenci zvítězit v souboji o správně vyplněnou zážitkovou mapu. Souboj se odehraje v sobotu každou hodinu od jedenácti do čtyř hodin. Více zde.

Zahradní slavnost v Mnichově Hradišti

Dobová zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna s ukázkami života šlechty z období baroka za majitele panství Maxmiliána z Valdštejna s chotí Kateřinou z Harrachu se odehraje v sobotu na zámku v Mnichově Hradišti. Následovat bude koncert v kostele sv. Jakuba a noční prohlídky zámku. Více zde.

Najděte správný sport pro své dítě

Nevíte, jaký sport je pro vaše dítě ten pravý? Přiveďte ho na sportovní den SportAnalytik. Zábavnou formou v kolektivu ostatních dětí absolvuje 8 jednoduchých cvičení, na jejichž základě dokáže tým odhalit jeho sportovní talent a předpoklady. Jedná se o metodu, kterou již vyzkoušelo 100 000 dětí v rámci Olympijských her ve Vancouveru 2010. Najděte pro vaše dítě ten pravý sport, který mu bude celoživotně přinášet radost. Více zde.

Rytířské slavnosti na Zámku Berchtold

V sobotu od 10 do 16 hodin se na Zámku Berchtold nedaleko Prahy můžete s rodinou zapojit do historických soutěží pro děti.

K vidění budou také šermířská vystoupení skupiny LARS a bohatý doprovodný program. Více zde.





Kód Salomon v Ostravě

Legenda o mocném talismanu barona Rothschilda ožívá v nové šifrovací mobilní aplikaci pro děti i dospělé. Tajemný předmět, který dříve město chránil, ale nyní může způsobit jeho zkázu, mohou najít jen skuteční hrdinové. Ti musejí vyrazit do ulic moravskoslezské metropole, pátrat a talisman objevit. Na pomoc mají mobilní aplikaci, která jim dá na výběr z různých scénářů a zavede je do centra Ostravy, Landek Parku, do ostravského muzea nebo na haldu Ema. Dohrát hru se rozhodně vyplatí, talisman je totiž ukryt v reálně existující skrýši na tajném místě. Když ho hráč objeví, talisman ožije v jeho telefonu a zůstane mu tak na památku.



V neděli 27. července se koná Herní den Kódu Salomon, a to je šance porovnat své pátrací dovednosti a schopnosti společně s dalšími hráči a zúčastnit se soutěže o tablet a další hodnotné ceny. Více zde.

Podívejte se na trailer ke hře Kód Salomon: