Tipy na polévky, které uvaříte za dvacet minut

Krémová pórková polévka s tymiánem

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + 25 minut vaření

* 2 velké pórky

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce másla

* 2 lžíce hladké mouky

* 100 g taveného sýra

* 1 l zeleninového vývaru

* sůl a mletý bílý pepř

* 200 ml smetany 12% nebo 30%

* 4 snítky čerstvého tymiánu

1. Pórek oloupeme, odstraníme tuhé konce a nakrájíme najemno. V hrnci rozehřejeme olej a máslo, vsypeme pórek a necháme jej zesklovatět, trvá to asi 3 minuty. Přisypeme mouku a umícháme světlou jíšku.

2. Do jíšky přidáme na kousky nakrájený tavený sýr a rozmícháme ho s jíškou dohladka. Zalijeme vývarem, dobře prošleháme, osolíme, opepříme, uvedeme do varu a vaříme asi 20 minut.

3. Polévku stáhneme z ohně, rozmixujeme ji tyčovým mixérem a přelijeme přes jemné síto zpět do hrnce. Zjemníme metanou a společně prohřejeme. Podáváme ozdobené lístky čerstvého tymiánu.

Zelná polévka s uzeninou

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + 25 minut vaření

* 450 g kysaného zelí

* 1,25-1,5l vody

* 2 lžíce sádla

* 1 menší cibule, nakrájená najemno

* 1 stroužek česneku *

1-2 lžíce hladké mouky

* 1 lžíce sladké papriky

* 1/4 lžičky kmínu

* 2 pikantní párky

* 4 lžíce kysané smetany

1. V hrnci rozehřejeme lžíci sádla nebo oleje, vsypeme najemno pokrájenou cibuli a usekaný česnek a necháme je zesklovatět. Přidáme mouku a umícháme růžovou jíšku. Nakonec přisypeme mletou papriku, zpěníme a ihned zalijeme studenou vodou a dobře prošleháme.

2. Do polévky přidáme překrájené kysané zelí, kmín, osolíme a vaříme na mírném ohni, dokud zelí nezměkne.

3. Párky nebo klobásky překrájíme na špalíčky, opečeme v pánvi na zbylém tuku, vložíme do polévky a necháme přejít varem. Stáhneme z ohně a podáváme ozdobené kysanou smetanou.

Slepičí polévka se zeleninou

Pro 4-6 osob

Příprava: 15 minut + 3-4 hodiny vaření

* 1/2 větší slepice nebo 1 menší, nejlépe chlazená masitá

* 1,5-2 l vody

* po 5 kuličkách celého pepře a nového koření

* 1 cibule se slupkou, omytá a rozpůlená

* 4 žampiony, oloupané

* 3 cm kousek čerstvého zázvoru

* 3 stroužky česneku, oloupané

* 1 snítka libečku

* 1 stonek řapíkatého celeru

* 250 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

* 1 menší pórek

* 50 g hrášku, čerstvý nebo mražený

* sůl a mletý pepř

* hrst omyté čerstvé petrželky (kudrnky)

1. Slepici omyjeme ve studené vodě, zbavíme zbytků peří, vložíme do hrnce a zalijeme studenou vodou. Osolíme, přidáme celý pepř a nové koření, kousek oloupaného zázvoru, rozpůlenou cibuli se slupkou, oloupané celé nebo rozpůlené žampiony, celé oloupané stroužky česneku, libeček a uvedeme do varu. Ztlumíme plamen a vaříme mírným varem asi 3 hodiny, až je slepice téměř měkká.

2. Zeleninu omyjeme, očistíme a překrojíme na větší kusy. Ke konci varu přidáme do vývaru kořenovou zeleninu, překrojený řapíkatý celer a dále vaříme, dokud zelenina nezměkne. Vývar přecedíme, maso zbavíme kůže a kostí a nakrájíme na menší kousky a vložíme zpět do vývaru.

3. Přidáme nakrájený dobře omytý pórek, hrášek, nakrájenou uvařenou kořenovou zeleninu a necháme přejít varem. Podle chuti dosolíme, opepříme a podáváme se zelenou petrželkou.

Tip

Polévku můžete podávat navíc s domácími či kupovanými vlasovými nudlemi nebo strouháním. Obdobně můžete připravit polévku z krůty, kuřete nebo i králíka.

Játrové knedlíčky

Na 30-50 ks knedlíčků (8-10 porcí)

Příprava: 20 minut + 5-10 minut vaření

* 200 g drůbežích jater (kuřecí nebo krůtí)

* 1 rohlík nebo houska

* 2 lžíce smetany 33%

* půl menší cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 vejce

* sůl a hrubě mletý pepř

* 1-2 lžíce sušené majoránky

* 60-80 g strouhanky na zahuštění, dle potřeby

* 1 lžíce hladké mouky, na pomoučení

1. Játra omyjeme, odblaníme, jemně umeleme a dáme do mísy. Pečivo z předešlého dne nadrobíme do misky, pokropíme smetanou a necháme ji vsáknout. Nasáklé pečivo semeleme na strojku či rozmixujeme v mixéru společně s oloupanou pokrájenou cibulí.

2. Do mísy dáme rozmělněnou namočenou housku s cibulkou, mletá játra, celé vejce, sůl a okořeníme hrubě mletým pepřem a rozemnutou majoránkou. Vše dobře promícháme, podle potřeby zahustíme strouhankou a vypracujeme těsto na knedlíčky.

3. Na pomoučeném vále vyválíme z těsta váleček a rozkrájíme ho na 30-50 stejně velkých dílů podle toho, jak velké chceme knedlíčky. Pomoučenýma rukama tvarujeme kulaté knedlíčky a vkládáme je do vroucí osolené vody nebo vývaru. Vaříme podle velikosti 5-10 minut a potom ihned podáváme nebo je vyjmeme děrovanou lžící, krátce zchladíme ve vodě nebo vývaru, aby se zatáhly, a vkládáme do polévky.

4. Místo knedlíčků můžeme z těsta pomocí lžíce tvarovat noky a rovnou je vkládat do vařící osolené vody nebo vývaru. Při podávání sypeme polévku usekanou pažitkou.

Tip

Namočenou housku můžete vynechat a k ochuceným semletým játrům přidat lžíci rozpuštěného másla nebo 2 lžíce smetany a hmotu zahustit podle potřeby pouze strouhankou. Pro změnu můžete směs ochutit mletým pepřem a muškátovým květem. Z játrové hmoty pak můžete tvarovat knedlíčky, noky nebo přes hrubé struhadlo či cedník s většími otvory protlačit játrovou rýži.

Játrové knedlíčky si můžete do zásoby zamrazit. Rozložte je na tác, aby se neslepily, a druhý den je přesypte do sáčku. Pak je kdykoliv můžete přidat do vývaru a může být i z kostky. Dnes se dají koupit i bez přidaného glutamátu.

Hráškový krém

Recept poskytl Roman Paulus (Alcron)

Heslo, které razí šéfkuchař hotelu Radisson SAS Alcron, je: Nejlépe se vaří z čerstvých surovin a není nad jednoduchá jídla. O pravdivosti vás přesvědčí jeho recept na rychlý a přitom dokonalý hráškový krém.

Pro 5 osob

* 100 g másla

* 50 g pórku

* 30 g šalotky

* 500 g čerstvého hrášku (může být mražený)

* 1 l kuřecího vývaru

* 100 ml smetany

* 100 ml mascarpone

* pancetta (libovější slanina)

* sůl, cukr

1. V přiměřeně velkém hrnci si rozpustíme máslo, na kterém orestujeme najemno nakrájenou šalotku a pórek. Po orestování přidáme hrášek a podlijeme kuřecím vývarem. Vaříme pouze krátce, aby hrášek neztratil barvu.

2. Přidáme smetanu a mascarpone, rozmixujeme kuchyňským mixérem a procedíme přes jemné sítko.

3. Podáváme s celým hráškem a ledovým salátem orestovaným na čerstvém másle a křupavým plátkem pancetty.

3 nejrychlejší polévky

Za dvacet minut můžete mít na stole talíř kouřící domácí polévky.

ČESNEČKA

Pro 4-6 osob

* 2 větší brambory

* 1 lžíce mouky

* 1 lžíce sádla

* 4 stroužky česneku

* sůl

1. Na sádle upražíme mouku na růžovou jíšku a zalijeme studenou vodou. Osolíme, prošleháme a přidáme oloupané a na kostičky nakrájené brambory. Vaříme patnáct minut.

2. Před koncem varu přidáme do polévky utřený česnek a podáváme.

RAJSKÁ POLÉVKA

Pro 4-6 osob

* 450 g drcených rajčat

* 1 lžíce másla

* 1 lžíce mouky

* sůl, cukr, skořice

* smažené kuličky do polévky

1. Na másle opražíme mouku na růžovou jíšku, zalijeme drcenými rajčaty a přilijeme litr vody.

2. Rajčata vaříme deset minut, poté polévku rozmixujeme tyčovým mixérem, dochutíme solí, skořicí a případně cukrem. Podáváme s kuličkami do polévky.

ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA

Pro 4-6 osob

* 1 sáček mraženého špenátu

* 1 lžíce másla

* 150 ml smetany 12 %

* 2 stroužky česneku

* sůl, pepř, muškátový oříšek

1. Rozmrazený špenát osmahneme na másle a zalijeme 1/2 litrem vody, osolíme, přidáme smetanu a vaříme 15 min.

2. Polévku dochutíme česnekem, muškátovým oříškem a rozmixujeme na hladký krém.