Tipy na léto od slavných osobností

SABINA LAURINOVÁ (herečka)

Minulé léto bylo úplně nejlepší, protože jsem měla doslova dva měsíce prázdnin. Vyrazily jsme si s dcerou Valentinou na pár dní k moři na slunný ostrov Brač. Ale i pak doma v Čechách jsme si to spolu hrozně užily. Celou dobu jsem měla vypnutý mobil, nemusela jsem se líčit, prostě velká pohoda s lidmi, které mám ráda.

LUCIE VÝBORNÁ (šéfredaktorka časopisu Travel Digest)

Červenec a srpen trávím v Čechách, ale červen patří Kypru. Je to nádherný ostrov, který už důvěrně znám. Kromě krásného koupání a příjemných lidí mi učarovaly i pravoslavné kláštery. Loňské prázdniny ale byly okořeněny fantastickým zážitkem, když moje dcera ve třech letech skočila svou první šipku do bazénu.

HANA FIFKOVÁ (sexuoložka)

Minulý rok jsem se už z tradice vydala opět na Krétu. Moc se mi na ostrově líbí a pořád se tam musím vracet. Zbytek dovolené jsem pak prožila u rodičů na venkově.

VLASTA PARKANOVÁ (ministryně obrany)

S ohledem na loňský výsledek parlamentních voleb a následná politická vyjednávání jsem byla s mužem pouze dva dny na Šumavě. Bylo tam překrásně, ale na regeneraci to nestačilo. Letos to, věřím, tak moc neošidím. Vím, že se to nemusí vyplatit a organismus mi může mou bezohlednost vrátit.

PETR RYCHLÝ (herec a moderátor)

Kvůli natáčení mi vybyl jen jeden volný týden. Naložil jsem rodinu do auta a jeli jsme do malebného městečka ve středu Itálie. Oproti jihu tady sice není tak krásné moře, ale to místo je nepřekonatelné. Romantické uličky, útulné kavárny a hotýlek přímo u pláže, abychom to neměli s dvouletým synem daleko - prostě rodinná idylka.

ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ (kajakářka, olympijská medailistka)

Se mnou bude odpověď hotová hned, protože žádná dovolená nebyla. Loni jsme ji prostě nestihli. Hodně závodů, ještě více tréninku, nepodařilo se nám dát dohromady s mužem ani týden. Letos to snad bude lepší, takže za rok vám určitě odpovím…

RENÁTA VESECKÁ (nejvyšší státní zástupkyně)

Už se pomalu stává zvykem, že trávíme léto na chalupě. Ale to neznamená, že si ho pořádně neužíváme. Je to naopak skvělý relax. Snídáme na terase, večer na zahradě grilujeme a hlavně se vídáme s přáteli, na které není během roku tolik času. Občas vyrazíme na nějaký zámek. Prostě dovolená, jak má být.

MICHAL KOCOUREK (producent a ředitel Divadla Kalich)

Loni jsem si dopřál dovolenou, na kterou dlouho nezapomenu. Celý měsíc jsem strávil na Aljašce. Projeli jsme ji křížem krážem, kudy vedly cesty, tam všude jsme byli. Fascinovala mě tamní příroda i lidé, člověk si tam skutečně užije pocitu nekonečné svobody. Až jednou budu chtít nadobro utéct od civilizace, prchnu právě tam.

IVANKA DEVÁTÁ (herečka a spisovatelka)

Loni jsem po dlouhé době zamířila do zahraničí. S přítelkyní jsme vyrazily do Alp poblíž Salcburku. Na horách jsem si chtěla odpočinout od vedra, které panovalo v Praze, ale dostihlo mě i v Alpách. Takže jsem celý pobyt odchodila v jedněch kraťasech, protože jsem s sebou měla akorát svetry a teplé kalhoty. Ale i tak jsem si to užila… hlavně ty túry po kopcích, kdy jsem celou dobu usilovně myslela na svého ortopeda, jak mě bolely klouby!

JANA PAULOVÁ (herečka)

Loňskou dovolenou jsme s manželem pojali jako svatební cestu po třiceti letech a na ostrovech Mauritius a Réunion oslavili naše výročí. Byla to naprosto úžasná dovolená, úplně jsem se do těch míst zamilovala a strašně ráda bych se tam zase vrátila. Oba ostrovy byly drsné i romantické zároveň, a přestože jsou tak blízko u sebe, každý je jiný. Nadchla mě tamní exotická příroda, stále veselí lidé, koloniální architektura i domorodý styl, prostě všechno.