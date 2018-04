Tipy na dárky: stylové notesy, zážitky či chytří pomocníci

Zážitek jako dárek

Havajská masáž lomi-lomi

Cena: od 600 Kč (orientační cena)

Chcete-li darovat výjimečnou masáž, zapomeňte na klasickou určenou pro bolavá záda. Zaměřte se na perlu mezi masážemi lomi-lomi. Je velice senzuální, maséři při ní používají velmi plynulé, měkké i hloubkové techniky. Hýčkají vás jak dlaněmi, tak prsty, předloktím i lokty. Rytmické tahy jsou pomalé, připomínající pohyb vln na moři. Dlouhé tahy pomáhají zharmonizovat energetické dráhy v těle. Dárkový poukaz vám vystaví například v Centru krásy Bomton.

Simulátor pilotování dopravního letadla

Cena: 15 minut za 999 Kč, 30 minut za 1 899 Kč a 60 minut za 3 499 Kč

Sen mnohých mužů moci pilotovat dopravní letadlo už není nesplnitelný. iPILOT je dostupný letecký simulátor, díky kterému si obdarovaný vyzkouší, jaké to je pilotovat Airbus 320 a přistát na jednom z 24 000 letišť po celém světě, aniž by opustil Prahu. Plně vybavený kokpit vás přesvědčí o tom, že nejde o žádnou videohru, ale o plnohodnotný trenažér podobný těm, který užívají aerolinie k výcviku pilotů.

Zápisníky a diáře pro plánovače a grafomany

Zápisník Ordning&Reda

Cena: cca 250 Kč

Nezáleží na tom, jestli studujete, chcete si dělat poznámky na poradě, chodíte na večerní jazykový kurz nebo si chcete do deníčku zapisovat svá tajemství. Pro všechny, kteří si potřebují neustále něco zapisovat a zároveň mají rádi kvalitní švédský design, bude pěkným dárkem kožený zápisník. Na výběr máte z mnoha barev a stylů.

Notes s designem od španělské návrhářky

Cena: 75 Kč (orientační)

Design papírenského zboží Polopapelo vytvořili známí, převážně španělští módní návrháři a designéři. Zápisník s pestrým a veselým designem španělské návrhářky Agathy Ruiz de la Prada má pevné a odolné plastové desky, linkované listy, které jsou perforované pro snadné odtržení. Je to prostě kvalitní sešit, který nebude mít i při častém nošení "ožvýkané" rohy.

Diář Moleskine

Cena: od 318 Kč (orientační)

Od té doby, co v březnu 2009 vznikla galerie my Moleskine, kreativci z celého světa již do ní vložili tisíce obrázků nascanovaných ze svých zápisníků. Z této galerie byli pro design diářů 2012 vybráni dva tvůrci, jejichž odměna od Moleskine poputuje jimi vybrané charitativní organizaci. Peníze z prodeje diářů se tak dostanou například organizaci SOS dětské vesničky nebo Life Line. Koupí tohoto dárku tedy uděláte radost nejen svým blízkým, ale i potřebným.

Do bytu: dekor i šikovný pomocník

Fialová váza

Cena: 249,90 Kč

Fialová je mystická barva, která symbolizuje spiritualitu, duchovno, ale i srdečnost. Pomáhá při meditaci a může mít až hypnotické účinky. Pokud nechcete hned přemalovat celý pokoj, pomohou právě šikovné doplňky jako například váza v jednoduchém čistém designu z kolekce bytových doplňků F&F.

Květinový polštář

Cena: 219,90 Kč

Polštářky s elegantním designem a kombinací saténu a látky rozsvítí každou místnost. Purpurový odstín květů působí důstojně a slavnostně. Tato barva navíc symbolizuje nádheru a moc. Ať už polštářky z kolekce Home F&F umístíte na sedačku, nebo jimi vyzdobíte ložnici, v měkoučké opoře se vám bude skvěle sedět i ležet.

Interiérový difuzér s vůní liči a granátového jablka

Cena: 544 Kč

Krásně vyzdobený byt se neobejde bez příjemné vůně. Zapomeňte na spreje nebo osvěžovače vzduchu, dát se můžete i přírodní cestou. Třeba pomocí interiérových difuzérů, které váš domov provoní nenásilně, příjemně a nevtíravě. Zkuste darovat exotickou vůni vyzrálého liči a granátového jablka od Wax Lyrical.

Chytré vajíčko BeepEgg

Cena: od 399 Kč

Tohle chytré vajíčko vám pomůže rozpoznat, když je vejce uvařené naměkko, na hniličku a natvrdo. Přesný časovač v designu vajíčka se vaří se skutečnými vejci a jakmile žloutek i bílek dosáhnout požadovaného stupně tuhosti, BeepEgg přehraje melodii. Aby však bylo co nejspolehlivější, skladujte ho s opravdovými vejci, aby získalo stejnou počáteční teplotu.