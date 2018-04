Tipy na dárky: Potěšte knihou nebo hudbou

Pro snivé romantičky:

Zlatá země (Barbara Woodová)

Cena: 267 Kč

V romantickém příběhu se mladičká Hannah touží věnovat lékařské profesi jako její otec, ale to je v Anglii poloviny devatenáctého století pro ženu nemyslitelné. Po otcově smrti se vydává do daleké neprozkoumané Austrálie, kde doufá začít nový život. Po počátečních přehmatech a zklamáních se jí v zemi, kde je o zdravotnickou péči nouze, přece jen zvolna daří prosadit se na jinak čistě mužském poli medicíny. Do jejího života však vstupuje také láska – nejen k nádherné australské přírodě, ale i ke dvěma mužům, kteří jsou rozdílní jako den a noc.

Relax na jeden večer:

Nevěra po americku (Martina Formanová)

Cena: 250 Kč

Dva manželské páry a komunikace přes internet tvoří půdorys románu Martiny Formanové, jehož děj nás zavádí do současného New Yorku. Svižně napsaná próza je rozčleněna do krátkých, výstižně a vtipně pojmenovaných kapitolek. Formanová neztrácí čas zbytečnými řečmi, děj se odvíjí v rychlém tempu, přímá řeč je přirozená, dynamická a akční.

Pro lačné intelektuálky:

Živel Lustig (Dana Emingerová)

Cena: 212 Kč

Zábavná učebnice světové literatury a tvořivého psaní, prostoupená životní filozofií a lechtivými anekdotami Arnošta Lustiga. Spisovatel hlásal, že literatura nesmí být nuda. A tím se řídil i při svých literárních seminářích tvůrčího psaní. Kniha zachycuje lehkým perem jejich atmosféru plnou spisovatelova smyslu pro humor i závažných témat spojených s jeho životem.

Soundtrack Nebel:

Alois Nebel - CD

Cena: od 224 Kč

Na soundtracku ze stejnojmenného filmu zazní hned několik nečekaných hudebních spojení. Za doprovodu skupiny Umakart v křehké vánoční písni "Půlnoční" uslyšíme Václava Neckáře, v baladě "Stínohry" Marii Rottrovou a v hospodské písní "Ruda" Václava Koubka. Soundtrack dále obsahuje původní filmovou hudbu a vybrané dialogy z filmu.

Koledy z divadla

Náš tip Potěšte blízké vstupenkami do divadla v podobě voucherů či předplatného. Obojí dnes divadla běžně nabízejí.

CD koled a písní z představení pražského Divadla ABC

Cena: 150 kč

Na CD najdete oblíbené i méně známé české koledy, ale také vánoční písně jiných národů v podání herců Městských divadel pražských, kteří se rovněž sami doprovázejí na hudební nástroje. CD je možné zakoupit v pokladně Divadla ABC a také vždy před představením České Vánoce ve foyer divadla.

Pro vysmáté pohodářky:

Soundtrack k filmu Perfect Days (režie Honza Ponocný alias Circus Ponorka)

Cena: 239 Kč

Čtrnáct barvitých skladeb, v nichž vedle frontmana zazní také hlasy Kláry Výtiskové (Toxique), Sašy Langošové (November 2nd) a dalších přizvaných hostů. Stále je to však Honza Ponocný a jeho výtečné kytarové dovednosti. "Jsem rád, že jsem mohl při tvorbě muziky zůstat u svýho, tak trošku pankáčskýho přístupu. Alice si dokonce v několika případech vybrala do filmu i demo verze a ani v těch "studiových" se moc naleštěnýho zvuku posluchači nedočkají. Jak to tam padlo, tak to zůstalo," říká Honzy Ponocný.

Pro fanynky Haliny:

Velká žena z Východu (Halina Pawlowská)

Cena: 212 Kč

Co se stane, když vám pravou ruku povede rozum a levou ruku vášeň?! Budete milovat až za hrob... Krutě veselý příběh o mladé ženě z Česka, která se rozhoduje nejen mezi třemi osudovými muži, ale taky mezi kariérou v zahraniční firmě, horskou loukou a touhou být nejkrásnější ze všech.

Rodičům malých dětí:

Každý je na něco chytrý (Thomas Armstrong)

Cena: 345 Kč

Kniha pomáhá dětem kolem osmého až dvanáctého roku pochopit, "na co jsou chytré" a jak mohou své přednosti využít k osobnímu rozvoji. Děti mohou zjišťovat, jestli jsou "chytré na slova", "hudebně chytré", "chytré na logiku", "obrazově chytré", "tělesně chytré", "chytré na lidi", "chytré na sebe" či "chytré na přírodu".

Pro přemýšlivé ajťáky:

Steve Jobs (Walter Isaacson)

Cena: 477 Kč

Kniha je exkluzivním životopisem Steva Jobse, zakladatele Applu, sepsaným s jeho pomocí a podporou. Jeho příběh je poučný i varující a přitom plný lekcí o novátorství, charakteru, vůdcovství a hodnotách.

Pro partnera s laskavou duší bohéma:

Nepodávej ruku číšníkovi (Jan Němec)

Cena: 288 Kč

Filmový režisér Jan Němec přibližuje s velkou sebeironií v 31 originálních povídkách svůj bohémský život zasvěcený filmu, kdy se s větším či menším úspěchem pokouší po ohromujícím nástupu v nové vlně československého filmu v šedesátých letech prosadit v této oblasti i po zlomu vyvolaném okupací Československa v roce 1968. Nestandardní osobnost s duší věčného provokatéra žije nestandardní život za všech okolností, v Československu i v exilu, nejprve v Evropě a poté v nově nalezeném domově ve Spojených státech. Povídky sdělují hodně o atmosféře doby i o autorově houževnaté nepoddajnosti, a to i tehdy, když jsou jejich obsahem drobné příhody, milostné pletky, souboje s režimem, zápolení s pokušeními, vtípky i osudové zvraty a bolestné zásahy v podobě smrti.

Pro milovníky klasiky i historie:

Pražský hřbitov (Umberto Eco)

Cena: 398 Kč

V románu-labyrintu proslulého autora se příběh s detektivní zápletkou prolíná s literaturou faktu. Ve svém bytě v nevábné pařížské čtvrti se v březnu 1897 probouzí starší muž a snaží se rozpomenout, kdo vlastně je. Metodou doktora Freuda, se kterým párkrát pojedl, si začíná vybavovat vlastní minulost italského a později francouzského policejního konfidenta, autora fiktivního konspiračního plánu, který pak v rukou jiných začal žít vlastním životem. Téměř všechny postavy jsou historické, neméně skutečný je i hrdinou sepsaný pamflet.

Pro věčné kluky:

Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956-72 (Alexandr Pícha a Libor Mikš )

Cena: 1480 Kč

Populárně psaná, ale plně odborná publikace propojuje historii a konstrukci modelů s jejich předlohami – skutečnými automobily. Nechybějí ani české reálie, které se promítly do modelů Matchbox jako licenční parní náklaďáky Sentinel, parní válce Aveling nebo modely bugatky doplněné o dobové fotografie závodních vozů s Eliškou Junkovou. Reprezentativní publikace má 582 stran na křídovém papíru, tvrdé desky se zvláštní úpravou v parciálním laku a váží skoro 3 kilogramy.

Dobrodružství pro školáka:

Pekelná třída & spol. Souboj v dračí jeskyni (Vojtěch Steklač)

Cena: 179 Kč

Bořík, Aleš, Mirek a Čenda, parta kluků z pražských Holešovic, zdolává všemožné překážky nejen ve škole a doma s rodiči, ale rozhodnou se, že si najdou a zařídí novou klubovnu. A naskytne se jim příležitost opravdu královská. Nepůjde totiž o ledajakou klubovnu, ale rovnou o jeskyni! Ani klubovnu však nelze získat mávnutím proutku a kluci si ji budou muset vybojovat. Soupeř je mnohem prohnanější, než se původně zdá…

Pro dceru s fantazií:

To jsem prostě já, Clarice Beanová (Lauren Childová)

Cena: 218 Kč

Hrdinka knihy pro děti Clarice tráví spoustu času čtením detektivních příběhů o Ruby, což jí občas působí problémy ve škole. Clarice se však nakonec podaří - po vzoru Ruby - vyřešit záhadu ukradeného poháru pro vítěze školní soutěže. Kniha je plná anglického humoru a čte se jedním dechem. Čtenářům z neanglických zemí se navíc naskýtá neobvyklá možnost nahlédnout do prostředí anglické školy a do soukromí dnešní normální anglické rodiny.

Fyzika pro syna:

Jirka a velký třesk (Stephen Hawking, Lucy Hawkingová)

Cena: 299 Kč

Prostřednictvím dobrodružného příběhu slavný vědec upoutaný na invalidní vozík seznamuje školáky s vědeckými teoriemi o cestování časem či o velkém třesku.

Pro parťáky páťáky:

Jak se zbavit Mstivý Soni (Jiří Holub)

Cena: 196 Kč

Než k nám do Žábokudel přišla Mstivá Soňa, bylo vlastně všechno úplně v pořádku. Jsme malý městečko, kde, jak říká naše babi, vidí do talíře každej každýmu. Máme jedno náměstí, radnici, na kopci hrad a naši slavnou školu. Právě tam chodím já, Čalabounová, Žvejkalová, Vřeteno nebo srabík Vášnivý a všichni jsme žáky páté třídy. Není nás moc, asi patnáct, protože jak říkám, Žábokudly jsou maličký město mezi kopcema a lesama, a tak je možný, že jste o něm ani neslyšeli. Učitelé nás moc rádi nemají, prej všichni rosteme pro polepšovnu, ale my si to nemyslíme. Asi trochu zlobíme, ale kdo ne? A tím vlastně víte, vše potřebné – v Žábokudlech se jednoduše rozpoutala válka páťáků proti přísné paní učitelce. I když, občas to vypadá, že je to přesně naopak. V každém případě příhody dětí, rodičů i učitelského sboru, které se udály během druhého pololetí v jedné malé základní škole, vám přinesou spoustu legrace a inspirace pro vlastní rošťárny.