Tipy na dárky: Lepší vztahy a kvalitnější sex pod stromeček

Pro učenlivé milostné partnerky:

Kurz Umění potěšit muže

Cena: od 2490 Kč

Chcete o letošních Vánocích opravdu překvapit? Darujte kamarádce, sestře, matce (nebo koneckonců sama sobě) dárkovou poukázku na neobvyklý kurz. Zkušená a populární sex koučka Julie Gaia Poupětová nabízí těm, které se chtějí zdokonalit ve svých partnerských dovednostech, kurz Umění potěšit muže, na němž se klientky nejen naučí novým sexuálním dovednostem, ale také se dovědí něco samy o sobě. Na lednové termíny navíc můžete získat zajímavou slevu ve výši 500 korun, pokud si kurz na www.sex-koucink.cz zarezervujete do 10. 12. 2011.

Pro ty, kdo o TOM chtějí vědět víc:

Sex je umět, chtít a vědět (Paul Joannides)

Cena: od 214 Kč

Nic pro milovníky suché literatury faktu a seriózních naučných knih o lidském těle. Tahle knížka o nejintimnějších věcech je napsaná mimořádně čtivě a s osvěžující dávkou laskavého humoru, takže ji směle můžete věnovat i dospívajícímu potomkovi (pokud se pak nebudete červenat). Na jejích stránkách totiž nechybí kapitoly o správném prstokladu, zónách slasti, orálním i análním sexu, méně obvyklých praktikách, sexuálních pomůckách apod. Mluví se v ní ovšem osvětově i ochraně proti početí, umělém přerušení těhotenství nebo všudypřítomné hrozbě AIDS.

Pro pány, kteří chtějí být ve formě:

Přípravek pro lepší sex i zdraví

Cena: 585 Kč (100 kapslí)

Kdyby se dalo pod stromeček nadělit zdraví, včetně toho sexuálního, to by byly Vánoce! Přírodě ale přece je můžeme jít naproti, třeba za pomoci oblíbených přírodních a potravinových doplňků. Kloubní preparáty si nechte pro dědečka a manželovi nadělte radši něco pro zlepšení sexuální aktivity, zvýšení výkonnosti, podpoře rovnováhy organismu, posílení imunity a metabolismu. Kapsle v krabičce Eregma MAX power prý rovněž pozitivně ovlivňuje libido, zkvalitňuje a prodlužuje erekci, zvyšuje odolnost proti stresu a podporuje zdravou funkci prostaty. Tento ryze mužský dárek můžete sehnat na www.prozdravi.cz nebo v síti lékáren po celé ČR.

Pro dva lidi, kteří na sebe mají málo času:

Romantický víkend ve dvou

Cena: od 1500 Kč

Možná máte náročnou práci nebo hordu dětí, psa a velkou domácnost, kde je pořád co dělat. Nezapomínáte ale takhle náhodou ve všem tom shonu budovat váš vztah a partnerskou intimitu? Dejte děti k babičce, psa k sestře, domácí práce nechte na jindy a prchněte aspoň na dva dny někam, kde budete jen vy dva. Když u toho bude nějaká ta wellness procedura, vířivka, láhev vína, dobré jídlo a romantické apartmá, možná se budete cítit zase jako na začátku vztahu. Tak co, kdo z vás udělá ten první krok a šoupne pod stromeček obálku s poukazem na romantický pobyt ve dvou? Skvělé nabídky najdete na slevových serverech, v nabídce specializovaných cestovek nebo třeba přímo na stránkách hotelů a pezionů.

Pro nastávající rodiče:

Nová kniha o těhotenství a mateřství (Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.)

Cena: 469 Kč

Málokterá životní událost tolik ovlivní partnerské soužití jako příchod miminka do rodiny. Ať už se na roli matky teprve chystáte, nebo už pořizujete výbavičku a balíte tašku do porodnice, tahle knížka by neměla chybět nejen pod vaším vánočním stromkem, ale především ve vaší knihovničce. Obsáhlá moderní publikace se věnuje problému doslova od početí dítěte po jeho nástup do školky. Dozvíte se vše o těhotenství, šestinedělí, péči o dítě, výživě, problémech, které mohou nastat, dětských nemocech nebo masážich kojenců.