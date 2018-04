Tipy na dárky: Jedlé nápady pro gurmány, kuchaře i tchyně

Pro znalce dobrého chleba:

Pekárna chleba (a ještě něco navíc)

Cena: 3 999 Kč

Není nad to, když se domovem line vábivá vůně čerstvě upečeného domácího chleba. Nerezová elegantní pekárna Duplica Vital z řady ETA pro zdraví nabízí vedle možnosti pečení různých druhů chleba a přípravy mnoha druhů těst, také ojedinělé programy Vital a Kvašení. S jejich pomocí snadno připravíte nejen chléb přírodní cestou, bez použití konzervačních látek, ale také slady, jogurty či sojové sýry.

Pro ty, kdo to rádi míchané:

Vánoční snídaňový mix

Cena: 189 Kč

Nejen školáci a studenti, kteří si rádi po ránu nasypou do mléka ovesné vločky se sušeným ovocem a oříšky, ale všichni, kdo rádi zdravě mlsají, se jistě zaradují, když pod stromečkem najdou speciální vánoční tubus Mixit. Sedmisetgramové balení obsahuje křupavé ovesné vločky v bio kvalitě, vlákninu, kukuřičné lupínky v jogurtové a čokoládové polevě, lyofilizovanou pomerančovou kůru, brusinky, jablko, vlašský ořech, mandle, skořici, hřebíček a badyán. Dárkové balení za 399 korun navíc obsahuje ještě mističku a lžičku s ptákem.

Pro milovníky Středomoří:

Ochucený extra virgin španělský olej

Cena: 95 Kč

Ochucený panenský olivový olej s česnekem (z domácí pěstitelské česnekové stanice), kozím rohem, chili papričkami a bylinkami, které podporují trávení, se hodí jak do kuchyně na vaření, tak jako malebná dekorace do vašeho bytu nebo chatičky. Balení obsahuje celkem 200 ml oleje rozděleného do tří lahviček obohacených šalvějí, yzopem a rozmarýnem. K dostání na Fler.cz.

Pro matku vašeho muže:

Kuchařka pro báječné tchyně (Helena Chvátalová)

Cena: 399 Kč

Díky téhle nádherné knížce si každá maminka zaslouží titul "tchyně roku". Ať už si ji koupí sama, nebo ji dostane pod stromeček jako dárek pro radost, získá knihu plnou nejen receptů a lákavých fotografií, ale i poznatků a zkušeností, se lžičkou psychologie (autorka prošla psychoterapií a dvouletým tréninkem rodinných konstelací) a hlavně náručí lásky. Pokud vaše tchyně ráda vaří, je tohle trefa do černého. V kuchařce totiž najde spoustu receptů na dobré moučníky či na jídla, která jsou nenáročná na suroviny i na čas – ideální ve chvíli, kdy se mladí objeví nečekaně, a i když "nemají hlad", za chvíli jsou talíře s nabídnutým jídlem prázdné. To přece potěší každou mámu.

Pro labužníky s láskou k Itálii:

Dárkové koše plné dobrot

Cena: od 999 Kč

Specialista na italské lahůdky, vína a další nezbytnosti do kuchyně Wine Food Market nabízí nerozhodným "Ježíškům" dárkové koše na přání. Jestliže chcete potěšit milovníka italské kuchyně, určit si vyberete z více než dvě stě italských druhů sýrů a uzenin, z široké nabídky těstovin, olivových olejů, octů, sladkostí a dalších delikates dovážených každý týden přímo od malých italských výrobců. Má adresát dárku svůj oblíbený italský region, kam se pravidelně vrací? Nechte mu do vánočního koše přibalit regionální víno či specialitu. Nechce se vám vybírat? Určitě si vyberete z již připravených košů v cenách od 999 korun, které pořídíte ve všech prodejnách Wine Food Market nebo na e-shopu.

Pro elegantní dámy:

Šampaňské s ručně malovaným šátkem

Cena: 1 490 Kč

Ideální dárek třeba pro maminku, která miluje šampaňské i elegantní doplňky. Champagne Bauget-Jouette brut Rosé tradiční rodinné značky je špičkové růžové víno vzniklé kombinací odrůd Pinot Noir, Chardonnay a Pinot Meunieur. Dámy jistě ocení jeho charakteristickou vůni červeného bobulového ovoce a jahod. V chuti pak můžete cítit tóny malin a červeného rybízu. Speciální vánoční dárkové balení obsahuje kromě lahve pravého šampaňského originální hedvábný ručně zdobený šátek v designu korespondujícím s květinovými motivy etikety vína. Koupíte např. v eshopu Medoc-vino.cz.

Pro kávové fanatiky:

Dárek s vůní kávy

Snad každý z nás má v rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo doslova "ulítává" na aromatickém povzbuzujícím nápoji z pražených kávových zrn. V tom případě se určitě zavděčíte nejen vánočním balením jeho oblíbené zrnkové kávy nebo speciálním kávovým hrnečkem, ale třeba také poukázkou do některého z kavárenských řetězců. Například Starbucks nabízí kromě zvláštní vánoční edice kávy také speciální hravou kolekci hrnků a termohrnků se zimní tématikou nebo dárkové karty v hodnotě 200, 400 a 800 Kč.