Kam vyrazit? O víkendu ožijí muzea, hrady, nábřeží i vinařská stezka

Pražská muzejní noc

V sobotu se úderem 19. hodiny otevřou pražská muzea a galerie, návštěvníkům zpřístupní téměř 60 objektů. Vstup je zdarma, stejně jako doprava speciálními linkami MHD. V rámci narozeninových oslav se mohou všichni účastníci zapojit do soutěže o hodnotné ceny a stát se králem, nebo královnou Pražské muzejní noci. Pro malé návštěvníky doporučujeme Muzeum Karla Zemana, kde nachystali bohatý program včetně workshopů animace a noční plavby lodí. Více zde.

Špilberk žije

V sobotu a v neděli se u příležitosti výročního dne založení Muzea města Brna (18. 9. 1904) otevře hrad Špilberk v rozsahu, v jakém nikdy veřejnosti přístupný nebyl. V rámci motta Špilberk žije bude možné do hradu vstoupit oběma vchody, tedy jak vchodem východním přes zděný most, tak vchodem západním přes opravený most dřevěný. Po oba víkendové dny jsou pro malé i velké návštěvníky v rámci doprovodného programu připraveny nejen hry, soutěže, hudební a šermířská představení a divadelní výstupy, ale také různá malá překvapení tak, aby se návštěvníci dobře bavili a užili si Špilberk po celý den. Více zde.

Hanácké slavnosti v Prostějově

Folklórní a dožínkové oslavy začínají v sobotu od 9 hodin a potrvají do neděle. Kromě hudby a tance se můžete také projet historickým kočárem a ochutnat místní speciality včetně velké degustace režné. Přinese možnost otestovat své chuťové pohárky a podle jejich citlivosti pak získat glejty mistr, znalec či "očeň palireňské". Na slavnostech se také pokusí překonat rekord: nejdelší přípitek několika stovek krojovaných Hanáků proběhne v sobotu před 11 hodinou na náměstí T.G. Masaryka. Zapojit se mohou i plnoletí přihlížející, kteří jsou srdečně zváni. Více zde.

Erbovní slavnosti v Králově Poli

V brněnském parku na Slovanském náměstí a přilehlém okolí vás čeká kulturní program na pódiu, stanoviště s úkoly pro děti, prezentace škol, občanských sdružení, organizací, sportovních oddílů, ukázka zásahu Sboru dobrovolných hasičů Brno - Královo Pole aj. Děti zabaví i skákací hrad a motokáry, rodiče zase dárkové předměty a burčák. Více zde.





Smetanovo nábřeží v Praze žije jídlem

Na Smetanově nábřeží dojde během pěti kulturních sobot k vytvoření pěší zóny ohraničené křižovatkou Smetanovo nábřeží/Národní třída a křižovatkou Křížovnická/Platnéřská. Sobota 14. září bude kulinářská a degustační. Na nábřeží budou zahrádky s posezením, farmářské trhy a ochutnávky kuchyní pražských menšin. Součástí programu bude například kuchařská exhibice, výtvarné a rukodělné workshopy pro děti, interaktivní stěna Uličník, písničkáři i neobvyklé gastrokoncepty. Více zde.

Letní škola ochrany krajiny v Hostětíně

Vzdělávací akci pořádá Centrum Veronica Hostětín a je určena všem milovníkům krajiny, včelařům a obdivovatelům slaměných domů nebo hliněných omítek. Jeden slaměno-hliněný domek se na místě přímo postaví. Týdenní program je určen pro všechny, kdo se zajímají o přírodní zahrady, permakulturu nebo ovocnářství a chtějí si teorii doplnit i o praktické zkušenosti. Jednotlivá témata přednášejí odborníci z oboru. Akce začíná již ve čtvrtek a zúčastnit se můžete i jednotlivých dnů samostatně podle zájmu o témata. Více zde.

Vinařská stezka v Pavlově

Vinařská stezka 2013 bude zahájena dopolední ochutnávkou vín v Kulturním domě v Pavlově. Soutěžící ochutnají celkem 36 vzorků z dvanácti vinařství. Odpoledne odstartuje druhá část programu, kdy se soutěžící vydají na 5,5 km dlouhou značenou trasu po svazích Pálavy,kde na ně bude čekat dvanáct stanovišť, z toho šest ve vinařských sklepech. Tentokrát však už to bude víno v lahvích bez etiket a úkolem účastníků bude poznat správnou odrůdu a zapsat ji do degustačního lístku. Na závěr proběhne vyhodnocení a oslava úspěchů, jak jinak než vínem a hudbou. Více zde.

Garage sale v Černošicích u Prahy

Chcete za pár korun ulovit nějaký originální kousek do bytu, nebo na zahradu? Či pořídit za hubičku oblečení pro děti, nebo pro sebe? Přijďte na garážový prodej do Černošic u Prahy. Oficiální zahájení přesunů pokladů od jednoho souseda k druhému je v 10 hodin v neděli ráno, nicméně otevírací doba jednotlivých prodejů je plně v režii prodejců, vše bude uvedeno v mapce. Nakupující se prostě jen vybaví peněženkou a vyrazí na nedělní procházku či projížďku. Zájemci o účast (prodej) v garážových výprodejích v Černošicích se mohou přihlásit na webových stránkách, kde jsou také k dispozici všechny potřebné informace. Více zde.