Čarování, vítání jara v zoo, jarmark aneb kam o Velikonocích s dětmi

1:37 , aktualizováno 1:37

Barvení vajíček, pletení pomlázek, velikonoční jarmark nebo pohádka. To vše na vás čeká o tomto víkendu. Vydejte se podívat i na první jarní mláďátka do brněnské zoo nebo třeba do Dřevěného městečka na nefalšované valašské Velikonoce.