Pět tipů, jak si vylepšit siluetu: pomůže střih, prádlo i doplňky

A jak si snadno a rychle pomoci s vylepšením siluety? Není to žádná věda. Důležité je uvědomit si, které body na svém těle chcete zdůraznit a které byste raději spíše upozadila.



1. Bříško skryjte pod sako, boky a stehna do sukně

Správně zvolený střih oblečení dokáže hotové zázraky. Při výběru se proto neřiďte pouze módními trendy, ale myslete i na to, jak bude konkrétní střih vypadat na vás. Trápí vás větší bříško? Sáčko přes šaty nebo halenku ho dokáže nenápadně skrýt.



Neřiďte se tím, že pokud jste kypřejších tvarů, musí být všechno oblečení nutně volné a připomínat deku. „Pomáhají volnější kousky, které neobepínají siluetu. Je to například halenka, nebo top, který je těsnější přes prsa, ale pak se rozšiřuje,“ radí návrhářka Mirka Talavašková.

Zavinovací šaty si pořiďte v několika barvách.

Řešíte silnější boky nebo stehna? Pak volte kalhoty v námořnickém stylu, nebo kolovou sukni (ta se hodí i pro chlapeckou postavu). „Doporučuji džíny rovného střihu a k nim bílou košili a tmavší vestičku. Na slimky zapomeňte, ty jsou skutečně jen pro modelky,“ říká návrhářka Lucie Marková, zakladatelka oděvní značky Design by Lucie s tím, že pro ženy se slovanskými tvary se hodí džíny těsné v oblasti hýždí a boků, které jsou od kolen dolů rovné (např. styl bootcut). Nikoliv však zúžené.

U šatů jsou největším trhákem všech sezon ty zavinovací se zavazováním v pase a výstřihem do V, velmi slušivé bývají i áčkové střihy. S těmito střihy nemůžete skoro nikdy šlápnout vedle a sluší skoro všem typům postavy.



2. Nepodceňujte prádlo

Pokud si plánujete vzít upnuté tričko, pak je padnoucí podprsenka v odpovídající barvě nutností. Pamatujte, že bílé prádlo bude svítit i pod bílým tričkem nebo kalhotami, volte proto raději spodní prádlo v béžové, světle šedé nebo narůžovělé barvě.



Hledáte perfektní podprsenku? Nezapomeňte se doma správně přeměřit.

„Mám dobrou zkušenost s hladkými podprsenkami bez krajky, protože se hodí pro všechny šaty a navíc tvarují výstřih,“ radí Lucie Marková. Pokud si žena chce obléci šaty či top bez ramínek nebo s tenkými ramínky, doporučuje designérka hladké podprsenky bez ramínek, které jsou více zpevněné ve spodní části a tím pádem výborně drží.

Prádlo musí perfektně padnout a nemělo by z něj nikde nic vyčuhovat a vylézat, protože to hezké siluetě nepřidá. Zařezávání zabrání vhodně zvolená velikost, materiál i střih. Dámy s objemnějším hrudníkem si zkrátka nemohou dovolit tenká ramínka ani zadní část u podprsenky, kromě neestetického dojmu by jim mohly způsobit i bolesti zad.



3. Kouzlo matného materiálu

Vhodně zvolený materiál dokáže zalichotit každé postavě. Myslete na to, že struktura látky dokáže zakrýt i drobné nedostatky na siluetě. Pokud nejste štíhlá, oželte také raději lesklé materiály, protože třeba lesklé legíny nebo punčocháče zaručeně přidávají své nositelce optická kila.



Tmavé matné punčochy patří k základním kouskům, které by neměly v podzimním a zimním šatníku chybět.

„Pokud se přeci jen bez lesklých materiálů neobejdete, použijte je jen v detailu (klopa nebo kapsa) a v kombinaci s matnými. Sáhněte po pásku, šátku či kabelce,“ říká Lucie Marková.

Důležitou roli samozřejmě hrají i vzory a barvy. Pokud se budete držet jedné tmavé barvy - ať již černé, nebo třeba tmavě modré či zelené, budete vždycky vypadat štíhlejší a vyšší. Tmavší barvy zeštíhlují a vytvářejí delší siluetu. Pozor však na béžovou nebo šedivou. I když patří mezi neutrální barvy, nemusí zákonitě vždy lichotit všem. Pokud chcete outfit ladit do jedné z těchto barev, použijte různé odstíny a rozbijte doplňkem úplně jiné barvy.

„Kombinovat barvy a vzory není jednoduché a hodně žen to neumí. Proto bych doporučila sestavovat outfit maximálně ze čtyřech barev,“ upozorňuje Lucie Marková.

I pro ženy a dívky kypřejších tvarů se pak hodí jednobarevné oblečení, bát se rozhodně nemusíte ani výrazné červené, petrolejové nebo okrové barvy. Osvědčená je samozřejmě i kombinace černých matných punčoch, černé sukně a černých bot (případně kozaček).



4. Nezastupitelné doplňky

Šála, náušnice či náhrdelník mohou pomoci prodloužit siluetu. Jde jen o to je vhodně nakombinovat s tím, co máte na sobě. Delší tenká šála s pestrým vzorem se výborně hodí k jednobarevným kalhotám (obzvlášť pokud chcete odvést pozornost od boků a stehen). Výrazný náhrdelník také přitáhne pozornost do výstřihu, pokud je na dlouhé šňůře, tak také vytvoří dojem delšího trupu. Klasikou je samozřejmě pásek - pokud chcete pas zdůraznit či opticky vytvořit, volte spíš silnější pásky namísto těch tenkých. Ozdobit si můžete i vlasy - ať již zajímavým účesem, barvou nebo třeba použitím čelenky či fascinátoru.

Široký pásek a střih do áčka jsou přáteli ženských křivek

Outfit je skvělé doladit osobním šperkem, například broží po babičce či oblíbenou kabelku.

Ale některé doplňky vám naopak moc velkou službu neudělají - třeba momentálně populární chokery nemusí vypadat moc dobře u žen s kratším krkem a širšími rameny. Dámy s plnějším hrudníkem by pak měly volit spíše kratší řetízky. Nepříliš lichotivé jsou příliš malé nebo příliš velké kabelky, které nepůsobí proporčně vůči zbytku těla.



5. Boty

Patříte k tě ženám, které raději chodí po rozpáleném písku než na podpatcích? Pak pro vás asi bude špatnou zprávou, že podpatky umí dost výrazně vylepšit siluetu a celkový dojem z postavy. Podpatky donutí většinu z nás se narovnat, vytáhnou nás alespoň trochu do výše a vytvarují i lýtka.



Lodičky v tělové barvě z módy jen tak nevyjdou.

K tomu nejsou potřeba ani šesticentimetrové jehly, skvěle zafungují i širší a nižší podpatky nebo platformy k delším kalhotám nebo sukni. Nejlepší investice je do bot, jejichž barevný tón odpovídá vaší pleti. Některé ženy navíc tvrdí, že v botách na podpatcích mají i hezčí tvar pozadí. Vyhýbejte se ale těm s pásky okolo kotníků, protože pásky zase nohy opticky zkracují.