Čas na cvičení máme všichni. Sedm tipů, jak se každý den trochu hýbat

Chvilka pohybu je přitom rozhodně lepší než pohyb žádný. Řada vědeckých studií prokázala nebo aspoň naznačila, že i pár minut cvičení denně člověku pomůže udržet si zdravou váhu a popohnat spalování kalorií. Nemluvě o lepší náladě a vyrovnanější mysli.

V posledních letech vědci zdůrazňují i další zdravotní výhody – výzkum University od British Columbia například podpořil teorii, že pohyb dlouhodobě zlepšuje paměť i schopnost soustředění a může pomoci i s prevencí stařecké demence.



Máme pár nápadů, jak fyzickou aktivitu začlenit do každodenního života:



1. Zapomeňte na „všechno, nebo nic“

To, že hodiny strávené v posilovně nepatří mezi vaše koníčky a ani netrénujete na maraton, neznamená, že to můžete rovnou vzdát. Každý pohyb má smysl a každý se počítá. Přizpůsobte ho prostě svému životnímu stylu. Klidně začněte tím, že všechny všední dny odstartujete desetiminutovou rozcvičkou nebo naopak o víkendu vyrazíte na dvě větší a svižnější procházky. Netýrejte se výčitkami, že je to „málo“, ale radujte se z toho, že jste pro své tělo něco udělali.



2. Hledejte způsoby, jak cvičit při práci

Při zuřivém mailování se sice moc neprotáhnete, ale příležitosti zacvičit si u počítače nebo u telefonu se najdou. Hitem je teď sledování webinářů – online seminářů v přímém přenosu. Pokud se taková školení nabízejí i ve vašem zaměstnání, využijte je. Něco se naučíte a přitom klidně můžete dělat jednoduché protahovací cviky nebo třeba sedy lehy. Pokud plánujete dlouhý pracovní telefonát, vezměte si ho ven a doplňte ho rychlou chůzí nebo pomalým joggingem.



„Zdá se mi, že ve chvíli, kdy se nohy začnou pohybovat, rozproudí se i myšlenky,“ napsal si kdysi do deníku americký spisovatel Henry David Thoreau. Od té doby tuhle populární tezi podpořilo i mnoho vědců, kteří se zabývají právě propojením pohybu a mysli. „Když se procházíme, zrychluje se nám srdeční tep a krevní oběh, okysličují se svaly, ale i všechny orgány – včetně mozku,“ shrnuje jejich poznatky redaktor časopisu New Yorker Ferris Jabr. „Pravidelná chůze pak navíc pomáhá tvořit nová spojení mezi mozkovými buňkami a zpomaluje rozpad mozkové tkáně, který je důsledkem stárnutí.“



3. Zaveďte walking meetings

Tenhle bod úzce souvisí s předchozím. Žhavý trend „chodících schůzek“ propojuje právě ideu, že při chůzi se toho více vymyslí, s touhou začlenit do běžného dne trochu více pohybu.

Myšlenka je jednoduchá: místo schůzky v kanceláři, v zasedačce nebo v kavárně navrhněte setkání na procházce, ideálně v pěkném prostředí, jakým může být park blízko vaší práce. Pozor, cílem je svěží mysl, větší kreativita a soustředěnější konverzace, ne vyčerpat se na zbytek dne několikahodinovým výletem do přírody.



Dobré je držet se i dalších zásad, které z walking meetings udělají příjemnou záležitost pro všechny; o ty hlavní se podělil jeden z předních zastánců trendu, washingtonský primář Ted Eytan, s Harvard Business Review. Podle něj je důležité plánovat schůzky dostatečně dopředu, ostatní účastníky na ně připravit a nenutit je za každou cenu k souhlasu, zachovat malý počet lidí (maximálně tři) a nejlépe přidat nějaký zajímavý cíl. Sám prý rád vodí spolupracovníky na místo, kde The Beatles odehráli svůj první americký koncert.



4. Stáhněte si aplikaci

Nějaká ta apka existuje na všechno; na rychlé a efektivní cvičení jich jsou doslova tisíce. Některé z nejpopulárnějších: Seven nabízí sedmiminutový posilovací program, do kterého se můžete pustit, kdykoli si najdete chvilku, a za vytrvalost vás odmění pochvalou i novými cviky. 30 Day Fit Challenge Workout vás provede měsícem jednoduchého cvičení s vlastní vahou. A Charity Miles spolupracuje se sponzory, kteří za každý kilometr vaší chůze, běhu nebo jízdy na kole věnují pár korun na charitu.



5. Najděte spojence

Chcete se přihlásit na lekce tance, věnovat se venkovní józe nebo začít pravidelně běhat? S parťákem nebo parťačkou to pravděpodobně půjde líp. Ideální na to bude kamarádka s podobnou fyzičkou, cílem i zájmy, klidně ale oslovte kolegy, spolubydlící, partnera, rodiče nebo děti. Důležité je, abyste se na společně strávený čas těšili a navzájem se k pravidelnému sportování motivovali.



6. Pivo až za odměnu

Kamarádů či kamarádek máte dost, ale raději než v pohybu se potkáváte vsedě u piva? Teplé měsíce jsou zvlášť příhodné na malou změnu plánů – předtím, než zasednete do zahrádky, si naplánujte aspoň hodinu zábavné aktivity, která nevyžaduje žádné speciální prostředí ani pomůcky. Může to být badminton, ping pong, frisbee nebo i jóga, záleží na vašem založení. Totéž platí pro pejskaře: nejlepší přátelé se s vámi nejspíš raději proběhnou po parku, než aby koukali, jak do sebe klopíte desítky.



7. Dejte pohybu smysl

Cvičení vás trochu nudí nebo ho považujete za ztrátu času? Naštěstí existuje celá řada možností, jak se hýbat smysluplně. Práce na zahradě, mytí auta, pěší cesta do obchodu, to všechno se počítá jako trénink. Nebo se inspirujte mottem Joela Snapea z britského Guardianu: „Altruistický pohyb je taky cvičení.“ Pomozte někomu se stěhováním, přihlaste se k dobrovolnické organizaci, zúčastněte se charitativního běhu. Příležitosti k pohybu na vás rozhodně nečekají jen v posilovně.